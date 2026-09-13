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Arsenal thắng áp đảo Sunderland, nối dài mạch thăng hoa

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(GLO)- Arsenal kiêu hùng đánh bại Sunderland 2-0 trên sân khách, trận đấu áp đảo đã giúp các "pháo thủ" giành trọn 3 điểm tại Ngoại hạng Anh.

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