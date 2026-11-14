Kết quả, lịch thi đấu bóng đá ngày 14-11: Hà Lan thắng đậm, U23 Việt Nam quyết đấu Qatar

(GLO)- Loạt trận lượt 5 vòng bảng UEFA Nations League 2026/27 diễn ra rạng sáng 14-11 chứng kiến chiến thắng “hủy diệt” 7-0 của Hà Lan trước Hy Lạp. Tối nay (14-11), U23 Việt Nam gặp U23 Qatar trong trận đấu quyết định chức vô địch Gia Lai VTV Cup 2026.

Hà Lan thắng đậm, Đức giành 3 điểm

Rạng sáng 14-11, Hà Lan đánh bại Hy Lạp 7-0. Crysencio Summerville mở tỷ số, Tijjani Reijnders lập hat-trick trong hiệp một, trước khi các bàn thắng tiếp theo giúp đội chủ nhà khép lại trận đấu với cách biệt lớn.

Đức thắng Serbia 3-1 nhờ các pha lập công của Kai Havertz, Florian Wirtz và Brajan Gruda. Scotland vượt qua Bắc Macedonia 2-1. Slovenia hòa Thụy Sĩ 0-0, trong khi Slovakia và Quần đảo Faroe chia điểm với tỷ số 2-2.

Các kết quả đáng chú ý khác: Moldova thắng Kazakhstan 2-1, Iceland đánh bại Bulgaria 5-0, Andorra vượt qua Gibraltar 2-0 và Estonia thắng Luxembourg 1-0.





U23 Việt Nam gặp U23 Qatar

Tâm điểm bóng đá ngày 14-11 là trận U23 Việt Nam gặp U23 Qatar, diễn ra vào lúc 19 giờ trên sân Pleiku, thuộc lượt trận cuối của giải Gia Lai VTV Cup 2026.

Trước đó, U23 Thái Lan đối đầu U23 Singapore vào lúc 15 giờ.

U23 Việt Nam vs U23 Qatar sẽ xác định nhà vô địch Gia Lai VTV Cup 2026. Ảnh: FPT Play

Ở đấu trường quốc tế, Nations League tiếp tục với các trận Kosovo - Israel, Na Uy - Xứ Wales, Georgia - Hungary và loạt trận diễn ra rạng sáng 15-11, trong đó đáng chú ý là Bồ Đào Nha - Đan Mạch. Nhật Bản cũng gặp Brazil trong trận giao hữu quốc tế.

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