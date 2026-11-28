(GLO)- Tâm điểm của bóng đá quốc tế diễn ra rạng sáng 28-11 là thất bại 2-3 của Chelsea trước Nottingham Forest tại Ngoại hạng Anh. Tại V-League, sau trận hòa trước CAHN tối 27-11, Thép Xanh Nam Định giữ vững ngôi đầu. Hôm nay (28-11), Hoàng Anh Gia Lai làm khách trước Công an TP. Hồ Chí Minh.

Chelsea thất bại, Nam Định giữ vững ngôi đầu

Rạng sáng 28-11 (giờ Việt Nam), Chelsea để thua Nottingham Forest với tỷ số 2-3 trong trận đấu sớm vòng 12 Ngoại hạng Anh 2026-2027.

Tiền đạo Awoniyi (số 9) mừng bàn mở tỷ số cho Nottingham vào lưới Chelsea. Ảnh: Reuters

Đây là thất bại thứ ba liên tiếp của đội bóng thành London. Dù tiền đạo người Hà Lan Emanuel Emegha tiếp tục đóng góp bàn thắng, những hạn chế ở hàng phòng ngự khiến Chelsea không thể giành điểm.

Tại vòng 9 V-League 2026-2027, Thép Xanh Nam Định và Công an Hà Nội hòa nhau 0-0 trên sân Thiên Trường tối 27-11.

Đội khách chủ động tấn công ngay từ đầu trận, tạo ra một số cơ hội đáng chú ý của Alan và Brayan Perea.

Sau khoảng 20 phút chịu sức ép, Nam Định dần lấy lại thế trận và tổ chức các đợt tấn công đáp trả. Tuy nhiên, cả hai đội đều không tận dụng thành công những cơ hội có được.

Ở trận đấu cùng giờ, Sông Lam Nghệ An giành chiến thắng 1-0 trước Ninh Bình, qua đó vươn lên vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng với 17 điểm.

Sau 2 cuộc đối đầu trực tiếp giữa 4 đội dẫn đầu, Nam Định tiếp tục giữ ngôi đầu với 20 điểm. Ninh Bình xuống vị trí thứ ba với 16 điểm, trong khi Công an Hà Nội đứng thứ tư với 15 điểm và thi đấu ít hơn 1 trận.

Tại vòng chung kết U17 World Cup 2026, tối 27-11, U17 Nhật Bản giành chiến thắng đậm 7-0 trước U17 Honduras ở lượt trận cuối bảng L, qua đó góp mặt tại vòng loại trực tiếp.

Maki Kitahara lập hat-trick, Kakeru Saito ghi cú đúp, trong khi Riku Nakashima và Takeshi Wada mỗi người đóng góp 1 bàn thắng.

Ở trận đấu cùng giờ, U17 Serbia vượt qua U17 Colombia với tỷ số 1-0 để giành ngôi đầu bảng.

Tại bảng I, U17 Brazil đánh bại U17 Costa Rica 3-0, khép lại vòng bảng với thành tích toàn thắng.

Hoàng Anh Gia Lai nỗ lực thoát khỏi nhóm cuối bảng

Vòng 9 V-League tiếp tục diễn ra chiều tối 28-11 với 3 cuộc đối đầu. Tâm điểm đối với người hâm mộ bóng đá Gia Lai là trận đấu giữa Công an TP. Hồ Chí Minh và Hoàng Anh Gia Lai lúc 18 giờ trên sân Bình Dương.

Cả 2 đội đều thất bại ở vòng đấu trước và đang hướng đến mục tiêu tìm lại chiến thắng. Công an TP. Hồ Chí Minh hiện có 10 điểm, trong khi đội bóng phố Núi mới giành được 6 điểm và đứng áp chót bảng xếp hạng.

Cùng giờ, Bắc Ninh tiếp đón Đà Nẵng. Đến 19 giờ 15 phút, Hà Nội gặp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trên sân Hàng Đẫy. Đội bóng Thủ đô hiện có 12 điểm, kém đối thủ 2 điểm.

Tại Ngoại hạng Anh, Manchester United tiếp đón Brentford trên sân Old Trafford lúc 22 giờ. Cùng thời điểm, Leeds United gặp Coventry City, trong khi Aston Villa làm khách trên sân Ipswich Town vào rạng sáng 29-11.