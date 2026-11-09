Kết quả, lịch thi đấu bóng đá ngày 9-11: Man City thua sốc, HAGL thắng Hà Nội FC

(GLO)- Ngày 8-11, các giải đấu quốc tế và trong nước ghi nhận nhiều kết quả đáng chú ý. Manchester City tiếp tục gây thất vọng tại Ngoại hạng Anh, trong khi Manchester United trải qua trận hòa kịch tính với Aston Villa. Ở V.League, Hoàng Anh Gia Lai giành chiến thắng trước Hà Nội FC.

Ngoại hạng Anh: Man City thua Nottingham Forest, MU hòa Aston Villa 4-4

Manchester City tiếp tục sa sút khi để Nottingham Forest đánh bại 3-1 trên sân City Ground ở vòng 10 Ngoại hạng Anh.

Đội chủ nhà sớm tạo lợi thế nhờ các bàn thắng của Jair Cunha và Liam Delap. Rayan Cherki rút ngắn tỷ số cho Man City, nhưng Delap hoàn tất cú đúp, ấn định chiến thắng cho Nottingham Forest.

Đây là thất bại thứ ba liên tiếp của Man City tại giải quốc nội, khiến cuộc đua ở nhóm đầu trở nên khó khăn hơn. Arsenal tận dụng cơ hội để củng cố vị trí dẫn đầu sau chiến thắng 1-0 trước Hull City.

Trong khi đó, Manchester United và Aston Villa tạo nên trận cầu giàu kịch tính tại Old Trafford. Hai đội hòa 4-4 sau màn rượt đuổi tỷ số và những bàn thắng muộn. MU giành lại một điểm nhờ các pha lập công cuối trận của Joshua Zirkzee và Patrick Dorgu, nhưng vẫn nằm trong nhóm cuối bảng.

Patrick Dorgu mừng bàn gỡ hòa 4-4 cho Man Utd. Ảnh: Reuters

Kết quả các trận đấu khác: Liverpool 3-1 Crystal Palace Brighton 2-0 Brentford Bournemouth 2-1 Ipswich Town Sunderland 1-0 Chelsea

V.League: HAGL đánh bại Hà Nội FC

Tại vòng 7 LPBank V.League 1 mùa giải 2026-2027, Hoàng Anh Gia Lai giành chiến thắng 2-1 trước Hà Nội FC.

Kết quả này là một trong những điểm nhấn đáng chú ý của vòng đấu, khi đội bóng phố Núi vượt qua đối thủ giàu truyền thống.

Công an Hà Nội thắng Công an TP Hồ Chí Minh 2-1; Hải Phòng hòa Sông Lam Nghệ An 2-2; Ninh Bình đánh bại Bắc Ninh 2-1. Trước đó, Nam Định thắng Hà Tĩnh 2-1, trong khi Trường Tươi Đồng Nai vượt Đà Nẵng 1-0.

Ở trận đấu ngày 8-11, Viettel hòa Đông Á Thanh Hóa 1-1.

Ảnh: bongdaplus

Các giải châu Âu: Real Madrid, Bayern Munich và AC Milan giành chiến thắng

Ở La Liga, Real Madrid đánh bại Valencia 3-0, trong khi Real Betis thắng Elche 2-0. Real Sociedad vượt Rayo Vallecano 1-0, Villarreal thắng Getafe 2-0 và Celta Vigo hòa Levante 0-0.

Tại Bundesliga, Bayern Munich vượt Mainz 2-1 trên sân khách, tiếp tục duy trì vị trí dẫn đầu. Borussia Dortmund thắng Elversberg 2-1, RB Leipzig đánh bại Augsburg 5-2. Bayer Leverkusen giành chiến thắng 2-1 trước Cologne.

Ở Serie A, AC Milan thắng Genoa 2-1, Atalanta vượt Monza 1-0 và Inter đánh bại Como 2-0. Napoli hòa Lazio 1-1.

Tại Ligue 1, Lille thắng Rennes 2-1, Nice đánh bại Angers 2-0 và Brest vượt Lyon 2-0.

Lịch thi đấu rạng sáng 10-11

Trong ngày 9-11, đội tuyển Việt Nam bắt đầu tập trung chuẩn bị cho các trận giao hữu quốc tế trong tháng, hướng tới mục tiêu xây dựng lực lượng cho vòng loại Asian Cup 2027.

Theo kế hoạch của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, đội tuyển sẽ thi đấu giao hữu với Chinese Taipei và Kyrgyzstan trong tháng 11.

Đây là những trận đấu quan trọng để ban huấn luyện đánh giá lực lượng và hoàn thiện đội hình.

Rạng sáng 10-11, bóng đá châu Âu tiếp tục với các trận đấu thuộc La Liga, Serie A, Bundesliga, Ligue 1 và một số giải quốc gia khác. Tâm điểm là cuộc đối đầu giữa Atletico Madrid và Barcelona.