(GLO)- Tâm điểm bóng đá trong nước ngày 27-11 là cuộc đối đầu giữa Thép Xanh Nam Định và Công an Hà Nội ở vòng 9 LPBank V.League 1 2026-2027. Trong khi đó, rạng sáng 28-11, Chelsea sẽ gặp Nottingham Forest tại vòng 12 Ngoại hạng Anh.

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18 giờ hôm nay, trên sân Thiên Trường, Thép Xanh Nam Định tiếp đương kim vô địch Công an Hà Nội trong trận đấu có ý nghĩa quan trọng với cuộc đua nhóm đầu.

Ảnh: Báo Văn hóa

Nam Định đang dẫn đầu với 19 điểm, hơn đối thủ 5 điểm, trong khi Công an Hà Nội thi đấu ít hơn một trận.

Đội khách vừa tạo cú hích tinh thần bằng chiến thắng trước Vissel Kobe tại AFC Champions League Elite. Trận đấu được trực tiếp trên FPT Play và TV360.

Cùng giờ, Sông Lam Nghệ An gặp Ninh Bình trên sân Vinh, cũng thuộc vòng 9 V.League. Người hâm mộ có thể theo dõi trận đấu trên FPT Play và TV360.

Ở giải hạng Nhất quốc gia, các trận Huế - Long An diễn ra lúc 15 giờ 30 phút, Thái Nguyên - Hưng Yên và Công an Nhân dân - Đại học Văn Hiến cùng bắt đầu lúc 18 giờ. Ngoài ra, Xuân Thiện Phú Thọ gặp Lâm Đồng lúc 18 giờ.

Lịch trực tiếp V-League vòng 9. Đồ họa: Thanh Định/TTO

Rạng sáng 28-11, Nottingham Forest tiếp Chelsea lúc 3 giờ tại City Ground. Đây là trận mở màn vòng 12 Ngoại hạng Anh, được FPT Play phát trực tiếp.

Một số trận khác trong ngày hôm nay gồm: Venezia - Bologna lúc 2 giờ 45 phút trên MyTV; Werder Bremen - Mönchengladbach lúc 2 giờ 30 phút; Levante - Racing Santander lúc 3 giờ trên ON Football và SCTV15.

Các trận đều diễn ra rạng sáng 28-11, theo giờ Việt Nam.