(GLO)- Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Pháp (FFF) Philippe Diallo chính thức tham gia cuộc đua tranh chức Chủ tịch FIFA nhiệm kỳ mới, với sự hậu thuẫn nhất trí của các đại diện bóng đá châu Âu. Động thái này tạo thêm sức ép đối với đương kim Chủ tịch Gianni Infantino.

Ngày 17-11, Ban chấp hành FFF chính thức thông qua việc ứng cử của ông Philippe Diallo (63 tuổi), sau khi ông nhận được đề cử từ Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA).

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Pháp Philippe Diallo. Ảnh: FFF

Trước đó một ngày, các liên đoàn quốc gia đại diện trong Ban chấp hành UEFA và Hội đồng Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) đã nhất trí ủng hộ ông cạnh tranh vị trí lãnh đạo tổ chức này.

Cuộc bầu cử dự kiến diễn ra ngày 18-3-2027 tại Rabat (Maroc), trong khuôn khổ Đại hội FIFA lần thứ 77.

Ông Diallo giữ chức Chủ tịch FFF từ tháng 1-2023, với vai trò tạm quyền sau khi người tiền nhiệm Noel Le Graet rời vị trí.

Ông được bầu chính thức vào tháng 6-2023 và tái đắc cử vào tháng 12-2024. Trước đó, ông từng tham gia quản lý bóng đá chuyên nghiệp Pháp và các cơ cấu giải quyết tranh chấp của FIFA.

Việc UEFA lựa chọn ông Diallo xuất phát từ những bất đồng ngày càng sâu sắc với ông Infantino.

Tranh cãi bùng phát sau khi FIFA công bố kế hoạch thành lập một thực thể thương mại mới, cho phép các nhà đầu tư tư nhân tham gia khai thác quyền thương mại liên quan đến World Cup.

Đề xuất đưa ra hồi tháng 7-2026 đã bị rút lại sau phản ứng mạnh mẽ do thiếu sự tham vấn các bên liên quan.

Tháng 9-2026, FFF tuyên bố rút lại sự ủng hộ đối với ông Infantino. Ông Diallo cho rằng cách điều hành thiếu minh bạch và việc đưa ra những quyết định quan trọng mà không tham khảo ý kiến các thành viên đã ảnh hưởng đến niềm tin, sự đoàn kết của bóng đá thế giới.

Ông Diallo cho biết mục tiêu tranh cử là giành chiến thắng, đồng thời khẳng định cần vận động ít nhất 106 phiếu để đạt đa số cần thiết.

Tuy nhiên, thách thức lớn nhất đối với ứng viên người Pháp là mở rộng sự ủng hộ ra ngoài châu Âu.

Trong khi UEFA hậu thuẫn Diallo, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), với 47 liên đoàn thành viên, đã công khai ủng hộ Infantino tái đắc cử.

FIFA hiện có 211 liên đoàn thành viên, mỗi liên đoàn có 1 phiếu bầu. Ông Infantino, người giữ chức Chủ tịch FIFA từ năm 2016 và tái đắc cử không có đối thủ năm 2023, đang hướng tới nhiệm kỳ tiếp theo.