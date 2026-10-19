Tìm đối thủ cho ông Infantino, bóng đá châu Âu gọi tên Beckham?

(GLO)- David Beckham đang được đề cập như một gương mặt có thể cạnh tranh với ông Gianni Infantino trong cuộc bầu cử Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) năm 2027. Tuy nhiên, hiện chưa rõ cựu đội trưởng tuyển Anh quyết định tranh cử hay được Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) lựa chọn.

Ngày 16-10, Beckham được truyền thông quốc tế đề cập khi bàn về những nhân vật có thể đáp ứng yêu cầu tìm kiếm ứng viên đối trọng với Chủ tịch FIFA đương nhiệm.

Thông tin xuất hiện trong bối cảnh một số lãnh đạo bóng đá châu Âu tiếp tục yêu cầu thay đổi bộ máy lãnh đạo FIFA.

Đồng sở hữu Inter Miami David Beckham và vợ Victoria trên khán đài trước trận bán kết World Cup 2026 giữa Pháp và Tây Ban Nha tại sân vận động Dallas, Texas, Mỹ, ngày 14-7-2026. Ảnh: Reuters

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Đức Bernd Neuendorf công khai mong muốn có người thay ông Infantino và cho rằng cần đưa ra một ứng viên cạnh tranh.

Với danh tiếng quốc tế, mạng lưới quan hệ trong bóng đá và kinh nghiệm xây dựng câu lạc bộ Inter Miami, cựu tiền vệ Manchester United và Real Madrid được cho là 1 trong những ứng cử viên sáng giá.

Trước đó, ngày 15-10, tại cuộc họp Hội đồng FIFA, ông Infantino đã xin lỗi về những thiếu sót trong quá trình thông tin và tham vấn đối với dự án FIFA Forward Enterprise.

Dự án dự kiến thành lập doanh nghiệp quản lý quyền lợi thương mại của các giải đấu FIFA, trong đó có World Cup, rồi bán một phần cổ phần cho nhà đầu tư tư nhân. Tuy nhiên, lãnh đạo bóng đá Anh và Đức vẫn chưa hài lòng với những giải đáp được đưa ra.

Ông Infantino được bầu làm Chủ tịch FIFA lần đầu tháng 2-2016. Tại Đại hội FIFA ở Vancouver, Canada, năm nay, ông đã thông báo sẽ tiếp tục tranh cử vào năm 2027.