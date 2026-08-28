UEFA chuẩn bị khởi kiện Chủ tịch FIFA Infantino vì nghi vấn quản lý tài chính

(GLO)- Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) đang chuẩn bị tiến hành các thủ tục tố tụng hình sự tại Thụy Sĩ đối với Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá quốc tế (FIFA) Gianni Infantino, liên quan kế hoạch bán cổ phần trong các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân.

Trong các hồ sơ gửi tòa án Mỹ ngày 27-8, UEFA cho biết đang thu thập chứng cứ để khởi kiện ông Infantino và có thể cả các quan chức, cố vấn khác của FIFA về cáo buộc quản lý tài chính yếu, theo Điều 158 Bộ luật Hình sự Thụy Sĩ.

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) Gianni Infantino trong cuộc họp báo về giải vô địch bóng đá thế giới (World Cup) 2022 ở Doha, Qatar, ngày 16-12-2022. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo kế hoạch FIFA Forward Enterprise (FFE) được công bố cuối tháng 7, Quỹ đầu tư Thrive Capital Management, do Joshua Kushner sáng lập, dự kiến đóng vai trò nhà đầu tư chủ chốt, chi 4,2 tỷ USD để mua 20% cổ phần trong một công ty con phụ trách các hoạt động thương mại của FIFA, bao gồm World Cup.

Ngày 11-8, kế hoạch này bị hủy, sau làn sóng phản đối mạnh mẽ từ giới bóng đá quốc tế, trong đó có UEFA.

UEFA đã nộp hồ sơ tại một tòa án ở Manhattan, New York, đề nghị được tiếp cận các tài liệu liên quan đến kế hoạch FFE do Thrive Capital Management nắm giữ.

UEFA cũng gửi một đơn lên tòa án tại bang Florida để yêu cầu thu thập chứng cứ từ FIFA Americas và FWC2026, các đơn vị của FIFA có trụ sở tại Florida.

Một hồ sơ khác tại bang Colorado liên quan Greg Maffei, cựu CEO Liberty Media và được xác định là cố vấn thương mại chủ chốt của dự án FFE.

Trong tài liệu dài 56 trang, các luật sư của UEFA cho rằng, mức định giá 4,2 tỷ USD đối với 20% cổ phần không được hình thành qua một quy trình đấu giá cạnh tranh và cũng không được thẩm định độc lập.

UEFA cho rằng, mức giá này có thể thấp hơn đáng kể so với giá trị thị trường và được thúc đẩy vì lợi ích cá nhân của ông Infantino.

UEFA cũng yêu cầu tiếp cận các tài liệu liên quan quá trình xây dựng FFE, trong đó có thông tin về một cuộc họp diễn ra tại một khách sạn ở New York ngay trước trận chung kết World Cup hồi tháng 7.

Ngày 27-8, tại Monaco, các quan chức chủ chốt của UEFA và bóng đá châu Âu đã nhóm họp trước lễ bốc thăm vòng bảng phân hạng Champions League 2026-2027.

UEFA cho biết những người tham dự đã thống nhất trao quyền cho Chủ tịch và Ban điều hành UEFA tiến hành các biện pháp thể chế, chính trị và pháp lý cần thiết nhằm thúc đẩy cải tổ FIFA, khôi phục các giới hạn đối với quyền lực của Chủ tịch FIFA và bảo đảm tổ chức này được điều hành theo cơ chế thể chế thay vì tập trung vào một cá nhân.

UEFA cũng cho biết, 55 liên đoàn thành viên có nguy cơ chịu tác động từ kế hoạch FFE và không loại trừ khả năng tiến hành các thủ tục hình sự đối với những quan chức FIFA khác ngoài ông Infantino.

Kế hoạch FFE được đưa ra trong bối cảnh FIFA dự kiến có khoảng 5 tỷ USD tiền mặt sau World Cup 2026, khi doanh thu của tổ chức này trong chu kỳ thương mại 2023-2026 đạt mức kỷ lục 15 tỷ USD.

Ông Infantino đã đối mặt với sức ép ngày càng gia tăng về tương lai chính trị tại FIFA. Trước đây, ông được kỳ vọng sẽ tiếp tục giữ chức Chủ tịch FIFA trong nhiệm kỳ 4 năm tiếp theo tại cuộc bầu cử tháng 3-2027.

Tuy nhiên, ngày càng nhiều liên đoàn bóng đá, chủ yếu tại châu Âu, đã rút lại sự ủng hộ và một số liên đoàn cùng UEFA kêu gọi ông từ chức, trong đó có mong muốn ông rời vị trí trước hạn chót 18-11 đối với các ứng cử viên.