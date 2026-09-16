Highlight: Liverpool hạ Tottenham, thẳng tiến vòng 4 Cúp Liên đoàn Anh

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Highlight: Brighton trút cơn mưa bàn thắng, Coventry chìm sâu khủng hoảng
(GLO)- Brighton phô diễn sức mạnh bằng chiến thắng 5-0 ngay trên sân Coventry, trong khi đội chủ nhà tiếp tục chưa có điểm lẫn bàn thắng sau 4 vòng đấu.
(GLO)- Liverpool đánh bại Tottenham 3-1 trên sân Anfield, qua đó giành quyền vào vòng 4 Cúp Liên đoàn Anh. Alexis Mac Allister, Cody Gakpo và Dominik Szoboszlai lần lượt lập công cho đội chủ nhà.
(GLO)- Lịch bóng đá hôm nay 15/9 có U23 Việt Nam ra quân ASIAD gặp Kuwait, CAHN làm khách trước Gamba Osaka cùng loạt trận hấp dẫn tại Anh, Tây Ban Nha rạng sáng 16/9.
(GLO)- Brighton phô diễn sức mạnh bằng chiến thắng 5-0 ngay trên sân Coventry, trong khi đội chủ nhà tiếp tục chưa có điểm lẫn bàn thắng sau 4 vòng đấu.
(GLO)- Lịch bóng đá ngày 14/9 nổi bật với trận ra quân ASIAD của tuyển nữ Việt Nam, trước khi Inter Milan, AS Roma và Newcastle đồng loạt thi đấu rạng sáng 15/9.
(GLO)- 2 bàn thắng của tiền đạo Mansaray Victor Nabay giúp câu lạc bộ (CLB) Thái Nguyên đánh bại Quy Nhơn United trong trận ra quân Giải hạng Nhất quốc gia 2026-2027 diễn ra vào tối 13-9 trên sân vận động Thái Nguyên.
(GLO)- Công Phượng đá chính nhưng không thể giúp Đồng Nai có điểm khi đội bóng này nhận thất bại 0-1 trước Hà Tĩnh.
(GLO)- Erling Haaland ghi bàn duy nhất giúp Man City đánh bại MU 1-0 tại Old Trafford, trong trận derby mà Quỷ đỏ bất lực dù đối thủ phải chơi thiếu người.
(GLO)- HAGL tiếp tục trắng tay khi để Hải Phòng ngược dòng thắng 3-1 ngay trên sân Pleiku, qua đó chìm sâu ở nhóm cuối bảng.
(GLO)- Đón tiếp Hải Phòng ở trận đấu đầu tiên của V.League 2026-2027 trên sân nhà Pleiku, Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) có khởi đầu khá suôn sẻ. Song, đội khách đã có màn lội ngược dòng, buộc đội bóng phố núi phải nếm trải trận thua thứ 2 liên tiếp.
Nhận định bóng đá Levante vs Barcelona, 21h15 ngày 13/9, vòng 5 La Liga 2026/27 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Barcelona đang như “cơn cuồng phong” ở La Liga với chuỗi 4 trận toàn thắng.
(GLO)- Aston Villa là kẻ chủ động trên sân đấu nhưng họ không thể bảo toàn lợi thế, để Nottingham Forest ngược dòng thắng 2-1 sát nút đầy kịch tính.
(GLO)- Bournemouth và Brentford liên tục ăn miếng trả miếng và tạo nên 4 bàn thắng, trước khi khép lại trận đấu với tỷ số hòa 2-2.
(GLO)- Kiểm soát thế trận nhưng không thể tìm được bàn thắng, Liverpool đành chấp nhận chia điểm trong trận hòa 0-0 trước Fulham.
(GLO)- Ipswich Town gây bất ngờ lớn khi đánh bại Crystal Palace 3-2 trong trận cầu giàu kịch tính. Những pha tranh chấp liên tục khiến sân Selhurst Park như vỡ òa.
(GLO)- Chelsea hai lần vươn lên dẫn trước nhưng đều bị Hull City đáp trả, qua đó đánh rơi chiến thắng ngay trên sân nhà với tỷ số chung cuộc 2-2.
Thua đậm SLNA, CLB Hà Nội rớt xuống cuối bảng với 0 điểm sau 2 trận, hiệu số -5. Thầy trò Kewell trở thành đội đầu tiên ở V-League mùa này thua cả 2 trận đầu.
(GLO)- Chiều 12-9, tại sân vận động Quy Nhơn (phường Quy Nhơn), đội bóng phường Bình Định và Công an tỉnh Gia Lai bước vào trận chung kết môn bóng đá trong khuôn khổ Đại hội TDTT tỉnh Gia Lai lần thứ I năm 2026.
(GLO)- Để chuẩn bị cho mùa giải 2026/2027, Quy Nhơn United có nhiều xáo trộn về lực lượng cũng như chỉ đạo. Đáng chú ý, trong quá trình chuẩn bị cho mùa giải mới, đội bóng đất Võ chưa tìm được những ngoại binh phù hợp và có quá ít trận đấu giao hữu để rà soát đội hình, hoàn thiện lối chơi.
Báo chí khu vực bày tỏ sự lo ngại về núi lửa Anak Krakatau phun trào có thể gây ảnh hưởng và khiến giải FIFA ASEAN Cup sắp khởi tranh ngày 25-9 sẽ bị hoãn. Tuy nhiên, Indonesia cam kết giải đấu diễn ra an toàn.
CLB Đà Nẵng tận dụng triệt để lợi thế quân số để đánh bại CLB Nam Định 3-0 ở vòng 2 V-League 2026-2027, diễn ra chiều 11.9. Đội khách phải trải qua trận đấu đầy khó khăn khi có tới 2 cầu thủ bị truất quyền thi đấu.
(GLO)- Lịch bóng đá ngày 12/9 sôi động với Hà Nội FC - SLNA, Liverpool - Fulham, Tottenham - Everton và chuyến làm khách của Arsenal tại Sunderland rạng sáng 13/9.
Thẻ đỏ ngay ở vòng 2 V-League sau pha vào bóng thô bạo với Doãn Ngọc Tân là bài học mà Đoàn Văn Hậu phải nhớ để tự răn mình.
(GLO)- Đà Nẵng vs Thép Xanh Nam Định diễn ra lúc 18h00 ngày 11/9 tại sân Chi Lăng. Đội khách đang hưng phấn sau chiến thắng 4-0 ở ngày ra quân.
(GLO)- Trận đấu giữa Ninh Bình vs Thanh Hóa diễn ra lúc 18h00 ngày 11/9 tại sân Ninh Bình. Chủ nhà được đánh giá cao hơn, nhưng đội bóng xứ Thanh đang có tinh thần rất tốt.
(GLO)- CLB Công an Hà Nội (CAHN) đã giành trọn 3 điểm trước CLB Thể Công Viettel với bàn thắng muộn của Mauk.