Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Thể thao

Bóng đá

Bóng đá Marathon Tin tức Võ cổ truyền Thể thao cộng đồng

Highlight: Liverpool hạ Tottenham, thẳng tiến vòng 4 Cúp Liên đoàn Anh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Liverpool đánh bại Tottenham 3-1 trên sân Anfield, qua đó giành quyền vào vòng 4 Cúp Liên đoàn Anh. Alexis Mac Allister, Cody Gakpo và Dominik Szoboszlai lần lượt lập công cho đội chủ nhà.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Trước trận Thái Nguyên FC gặp Quy Nhơn United: “Thuốc thử đúng liều” cho đội bóng đất Võ

Trước trận Thái Nguyên FC gặp Quy Nhơn United: “Thuốc thử đúng liều” cho đội bóng đất Võ

Thể thao

(GLO)- Để chuẩn bị cho mùa giải 2026/2027, Quy Nhơn United có nhiều xáo trộn về lực lượng cũng như chỉ đạo. Đáng chú ý, trong quá trình chuẩn bị cho mùa giải mới, đội bóng đất Võ chưa tìm được những ngoại binh phù hợp và có quá ít trận đấu giao hữu để rà soát đội hình, hoàn thiện lối chơi.

null