Đội bóng phường Bình Định giành chức vô địch Đại hội TDTT môn bóng đá tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-9, tại sân vận động Quy Nhơn (phường Quy Nhơn), đội bóng phường Bình Định và Công an tỉnh Gia Lai bước vào trận chung kết môn bóng đá trong khuôn khổ Đại hội TDTT tỉnh Gia Lai lần thứ I năm 2026.

Màn tranh tài diễn ra sôi nổi ngay từ những phút đầu khi cả 2 đội cùng nhập cuộc với quyết tâm cao và khát khao giành chiến thắng.

Đội bóng Công an tỉnh Gia Lai thi đấu điềm tĩnh, tổ chức lối chơi chặt chẽ và duy trì tính kỷ luật. Hàng phòng ngự được bố trí kín kẽ, giúp đội bóng hóa giải nhiều pha lên bóng của đối phương.

Bên kia chiến tuyến, phường Bình Định mang đến hình ảnh trẻ trung, giàu sức chiến đấu. Các cầu thủ chủ động đẩy cao tốc độ, linh hoạt chuyển trạng thái và tận dụng khả năng di chuyển để tạo sức ép lên phần sân Công an tỉnh Gia Lai.

Thế trận diễn ra giằng co khi 2 đội liên tục tạo ra những pha lên bóng về phía khung thành đối phương nhưng không thể tạo cách biệt. Sau 80 phút thi đấu chính thức, 2 đội hòa nhau với tỷ số 1-1, buộc trận chung kết phải phân định thắng thua bằng loạt sút luân lưu 11 m.

Đông đảo cổ động viên đến các khán đài sân vận động Quy Nhơn, tạo nên bầu không khí sôi động cho trận chung kết. Ảnh: H.V

Trên chấm luân lưu, các cầu thủ phường Bình Định giữ được sự bình tĩnh và thực hiện tốt các lượt sút. Đặc biệt, thủ môn của đội đã có pha cản phá thành công cú sút của đối phương, góp phần giúp phường Bình Định giành chiến thắng và giành vô địch Đại hội TDTT môn bóng đá tỉnh Gia Lai lần thứ I năm 2026.

Các cầu thủ phường Bình Định vỡ òa niềm vui sau khi giành chiến thắng trên chấm luân lưu. Ảnh: H.V

Giải bóng đá Đại hội TDTT tỉnh Gia Lai lần thứ I năm 2026 diễn ra từ ngày 1 đến 12-9, với sự tham gia của 13 đội bóng đến từ các phường, xã và ngành.

Các đội được chia thành 4 bảng, thi đấu vòng tròn 1 lượt tính điểm, chọn 2 đội có thành tích tốt nhất mỗi bảng vào vòng trong.

Trao huy chương cho các đội bóng đạt thành tích tại Đại hội TDTT môn bóng đá tỉnh Gia Lai. Ảnh: H.V

Đội bóng phường Bình Định giành chức vô địch tại Đại hội TDTT môn bóng đá tỉnh Gia Lai năm 2026. Ảnh: H.V

Giải nhì thuộc về đội bóng Công an tỉnh Gia Lai. Ảnh: H.V

Giải được tổ chức tại 3 địa điểm thi đấu. Các trận vòng bảng diễn ra ở 2 khu vực: phía Tây gồm bảng A và B, thi đấu tại sân bóng đá Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu niên tỉnh (phường Pleiku); phía Đông gồm bảng C và D, thi đấu tại sân Đập Đá (phường An Nhơn). Các trận bán kết và chung kết được tổ chức tại sân vận động Quy Nhơn (phường Quy Nhơn).

Đây là một trong những nội dung góp phần tạo nên không khí sôi nổi cho Đại hội TDTT tỉnh Gia Lai năm 2026; đồng thời tạo điều kiện để các địa phương, đơn vị giao lưu, thi đấu, phát hiện và phát huy những nhân tố có năng khiếu bóng đá.