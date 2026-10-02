Kết quả, lịch thi đấu bóng đá hôm nay 2/10: Việt Nam đấu Pakistan

Bóng đá ngày 2/10 có nhiều trận đáng chú ý với khán giả Việt Nam, trải dài từ đầu giờ chiều đến rạng sáng hôm sau. Tâm điểm trong nước là trận Việt Nam - Pakistan lúc 16h00 tại lượt cuối bảng B FIFA ASEAN Cup 2026. Sau đó, Nhật Bản và Triều Tiên tranh HCV bóng đá nữ ASIAD, trước khi Pháp - Italia và Bỉ - Thổ Nhĩ Kỳ trở thành những cuộc đối đầu đáng xem nhất tại Nations League.

Hình minh họa.

Kết quả bóng đá hôm nay 2/10: Bồ Đào Nha thắng lớn, Đức tìm lại niềm vui

Loạt trận tối 1 và rạng sáng 2/10 mang đến khá nhiều kết quả đáng chú ý. Bồ Đào Nha tiếp tục toàn thắng tại Nations League khi đánh bại Đan Mạch 4-2, Đức vượt qua Serbia 2-0, còn Hà Lan phải ngược dòng mới giành được một điểm trước Hy Lạp.

Giải đấu Trận đấu Kết quả FIFA ASEAN Cup Indonesia - Bangladesh 9-2 FIFA ASEAN Cup Malaysia - Singapore 6-0 Nations League Đức - Serbia 2-0 Nations League Hy Lạp - Hà Lan 2-2 Nations League Đan Mạch - Bồ Đào Nha 2-4 Nations League Xứ Wales - Na Uy 2-1 Nations League CH Ireland - Áo 2-2 Nations League Israel - Kosovo 0-0

Đức có chiến thắng đầu tiên dưới thời Jurgen Klopp sau trận hòa Hà Lan và thất bại trước Hy Lạp. Tom Bischof mở tỷ số sau tình huống Florian Wirtz đưa bóng trúng cột dọc, trước khi chính Wirtz ghi bàn ấn định chiến thắng 2-0. Đức chơi chủ động và gây sức ép liên tục, cho thấy những tín hiệu tích cực hơn so với hai lượt đầu.

Bồ Đào Nha thậm chí còn gây ấn tượng mạnh hơn. Các bàn thắng của Joao Cancelo, Goncalo Ramos, Vitinha và Joao Felix giúp đội khách thắng Đan Mạch 4-2, duy trì thành tích toàn thắng sau ba lượt và tạo khoảng cách sáu điểm ở đầu bảng A4.

Hà Lan lại có một trận đấu vất vả. Bị Hy Lạp dẫn 2-0 nhưng các bàn muộn của Virgil van Dijk và Tijjani Reijnders giúp đội khách giành lại một điểm. Khả năng phản ứng là điểm tích cực, song việc để đối thủ tạo cách biệt hai bàn cho thấy hàng phòng ngự Hà Lan vẫn còn vấn đề.

Indonesia ghi 9 bàn, giành vé chung kết theo kịch bản nghẹt thở

FIFA ASEAN Cup chứng kiến một trong những lượt đấu kịch tính nhất giải. Indonesia đánh bại Bangladesh 9-2, trong khi Malaysia cũng thắng Singapore tới 6-0. Hai đội cùng kết thúc bảng A với 7 điểm và hiệu số +9, nhưng Indonesia giành ngôi đầu nhờ ghi nhiều bàn hơn: 11 bàn so với 9 của Malaysia.

Điều đáng chú ý là Indonesia phải ghi hai bàn ở những phút bù giờ mới vượt Malaysia về tổng số bàn thắng. Mitchell Baker trở thành nhân vật nổi bật với năm bàn trong chiến thắng 9-2. Malaysia vì vậy chỉ có thể dự trận tranh hạng ba dù vừa tạo chiến thắng 6-0 trước Singapore.

Indonesia sẽ gặp đội đứng đầu bảng B trong trận chung kết ngày 5/10. Thái Lan hiện đã chắc chắn giành ngôi đầu bảng B sau hai chiến thắng liên tiếp.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 2/10/2026

Các trận đáng chú ý với độc giả Việt Nam trong ngày 2/10 và rạng sáng 3/10 gồm FIFA ASEAN Cup, ASIAD, giao hữu quốc tế và Nations League. Giờ thi đấu dưới đây theo giờ Việt Nam.

Giờ Giải đấu Trận đấu 13h00 ASIAD nữ - tranh HCĐ Trung Quốc - Hàn Quốc 16h00 FIFA ASEAN Cup Việt Nam - Pakistan 16h00 FIFA ASEAN Cup Thái Lan - Philippines 17h30 ASIAD nữ - chung kết Nhật Bản - Triều Tiên 18h00 Giao hữu Hàn Quốc - Venezuela 18h35 Giao hữu Trung Quốc - Palestine 21h00 Nations League Kazakhstan - Moldova 23h00 Nations League Đảo Síp - Armenia 23h00 Nations League Latvia - Montenegro 01h45 ngày 3/10 Nations League Pháp - Italia 01h45 ngày 3/10 Nations League Bỉ - Thổ Nhĩ Kỳ 01h45 ngày 3/10 Nations League Hungary - Georgia 01h45 ngày 3/10 Nations League Ukraine - Bắc Ireland 01h45 ngày 3/10 Nations League Bosnia & Herzegovina - Thụy Điển 01h45 ngày 3/10 Nations League Ba Lan - Romania

Việt Nam - Pakistan lúc 16h: Một điểm đủ giành quyền tranh hạng ba

Đây là trận được người hâm mộ trong nước chờ đợi nhất hôm nay. Việt Nam gặp Pakistan lúc 16h00 trên sân Gelora Bung Karno, Jakarta. Trận đấu được phát trực tiếp trên FPT Play và TV360.

Việt Nam hiện có 3 điểm sau chiến thắng 1-0 trước Philippines và thất bại 0-2 trước Thái Lan. Pakistan có một điểm sau khi thua Thái Lan 0-4 rồi bất ngờ cầm hòa Philippines 2-2.

Thái Lan đã chắc chắn đứng đầu bảng và vào chung kết. Với Việt Nam, một trận hòa trước Pakistan là đủ bảo đảm vị trí nhì bảng và quyền dự trận tranh hạng ba. Đây là mục tiêu thực tế nhất sau thất bại trước Thái Lan.

Pakistan không phải đối thủ có thể xem nhẹ. Trận hòa Philippines cho thấy đội bóng Nam Á có khả năng phản ứng khá tốt khi bị dẫn bàn. Họ bị dẫn 0-2 sau hiệp một nhưng ghi hai bàn trong hiệp hai để giành một điểm lịch sử.

Việt Nam vì thế cần tránh tâm lý nóng vội. Khả năng kiểm soát khu trung tuyến và tạo ra cơ hội rõ ràng là hai yếu tố cần được cải thiện so với trận thua Thái Lan. Trong một trận đấu mà hòa cũng đủ hoàn thành mục tiêu, điều quan trọng là không để Pakistan có cơ hội khai thác khoảng trống khi đội hình dâng quá cao.

Thái Lan - Philippines: Cơ hội cho đội hình dự bị

Cùng lúc 16h00, Thái Lan gặp Philippines ở trận còn lại bảng B.

Thái Lan đã chắc chắn giành vé vào chung kết sau khi thắng Pakistan 4-0 và Việt Nam 2-0. Vì thế, khả năng đội bóng này xoay tua lực lượng là khá lớn nhằm giữ thể lực cho trận tranh chức vô địch với Indonesia ngày 5/10.

Philippines vẫn còn cơ hội cạnh tranh vị trí thứ hai, nên động lực của họ rõ ràng cao hơn. Điều này cũng khiến Việt Nam không thể chỉ nhìn vào kết quả trận của mình mà bỏ qua diễn biến ở trận đấu song song.

Chung kết nữ ASIAD: Nhật Bản - Triều Tiên lúc 17h30

Bóng đá nữ ASIAD 2026 khép lại hôm nay với hai trận tranh huy chương.

Giờ Trận đấu Tính chất 13h00 Trung Quốc - Hàn Quốc Tranh HCĐ 17h30 Nhật Bản - Triều Tiên Chung kết tranh HCV

Nhật Bản vào chung kết sau chiến thắng 2-0 trước Hàn Quốc, còn Triều Tiên cũng thắng Trung Quốc 2-0 ở bán kết.

Nhật Bản thể hiện khả năng kiểm soát bóng và tổ chức tấn công ổn định xuyên suốt giải. Triều Tiên lại gây ấn tượng bằng thể lực, tốc độ và cách pressing trực diện. Hai đội cùng thắng bán kết với tỷ số 2-0, nên trận tranh HCV có thể được quyết định bởi khả năng xử lý những thời điểm trận đấu tăng tốc.

Đáng chú ý, Nhật Bản từng thắng Việt Nam 8-0 ở vòng bảng và chưa gặp nhiều khó khăn trên đường vào chung kết. Triều Tiên cũng thể hiện sức mạnh rõ rệt, trong đó có chiến thắng 5-1 ở tứ kết. Đây là hai đội có màn trình diễn thuyết phục nhất giải.

Pháp - Italia: Đại chiến đáng xem nhất rạng sáng 3/10

Trận đấu lớn nhất tại châu Âu là Pháp - Italia lúc 01h45 ngày 3/10 tại Stade de France. Pháp đang dẫn đầu bảng A1 với 6 điểm sau hai chiến thắng cùng tỷ số 1-0 trước Thổ Nhĩ Kỳ và Bỉ. Italia có 3 điểm, sau thất bại 0-2 trước Bỉ và chiến thắng 4-1 trên sân Thổ Nhĩ Kỳ.

Pháp đang cho thấy sự chắc chắn dưới thời Zinedine Zidane. Hai chiến thắng đều có cách biệt tối thiểu nhưng đội bóng áo lam chưa để thủng lưới. Đó là nền tảng đáng kể trước một Italia vừa tìm lại cảm giác ghi bàn.

Italia lại bước vào trận này với tâm lý tốt hơn sau chiến thắng 4-1. Nếu tiếp tục thua, khoảng cách với Pháp có thể được nới rộng đáng kể chỉ sau ba lượt. Vì vậy, đây là trận mà đội khách khó lựa chọn cách chơi quá thận trọng.

Lịch sử đối đầu nghiêng về Italia với 20 chiến thắng so với 12 của Pháp, cùng 9 trận hòa, nhưng tương quan hiện tại cho thấy hai đội khá cân bằng về chất lượng nhân sự.

Bỉ - Thổ Nhĩ Kỳ: Cả hai cùng chịu sức ép

Cùng giờ 01h45, Bỉ tiếp Thổ Nhĩ Kỳ.

Bỉ thắng Italia 2-0 ở lượt đầu nhưng sau đó thua Pháp 0-1. Thổ Nhĩ Kỳ thậm chí khó khăn hơn khi thua cả Pháp 0-1 và Italia 1-4.

Điều đó khiến trận đấu có ý nghĩa lớn với cả hai. Bỉ cần ba điểm để tiếp tục bám Pháp, còn Thổ Nhĩ Kỳ có nguy cơ bị bỏ xa nếu nhận thất bại thứ ba liên tiếp.

Bỉ có lợi thế sân nhà và chất lượng nhân sự tốt hơn, nhưng hiệu quả tấn công vẫn là vấn đề. Romelu Lukaku chỉ được sử dụng hạn chế ở hai trận trước, trong khi HLV Mark van Bommel khẳng định vị trí trong đội hình sẽ phụ thuộc vào phong độ và yêu cầu chiến thuật.

Không có V.League hay Cúp Quốc gia trong ngày

Các giải chuyên nghiệp Việt Nam vẫn trong giai đoạn tạm nghỉ phục vụ lịch thi đấu đội tuyển quốc gia, vì vậy ngày 2/10 không có trận V.League hay Cúp Quốc gia đáng chú ý.

Toàn bộ sự quan tâm với bóng đá Việt Nam vì thế tập trung vào trận Việt Nam - Pakistan. Sau khi không thể vào chung kết FIFA ASEAN Cup, một kết quả tích cực và tấm vé tranh hạng ba sẽ giúp đội khép lại vòng bảng theo hướng tốt hơn.

Những trận đáng xem nhất ngày 2/10

Với khán giả Việt Nam, lịch theo dõi thuận lợi bắt đầu lúc 13h00 với Trung Quốc - Hàn Quốc ở trận tranh HCĐ bóng đá nữ ASIAD.

Đến 16h00, Việt Nam - Pakistan là tâm điểm lớn nhất. Chỉ 90 phút sau, Nhật Bản và Triều Tiên tranh HCV bóng đá nữ ASIAD lúc 17h30.

Buổi tối có Hàn Quốc - Venezuela lúc 18h00, còn những người theo dõi bóng đá châu Âu có thể chờ tới 01h45 ngày 3/10 với hai trận Pháp - Italia và Bỉ - Thổ Nhĩ Kỳ.