Việt Nam vs Pakistan 16h ngày 2/10: Link xem trực tiếp, nhận định dự đoán

(GLO)- Việt Nam gặp Pakistan lúc 16h00 ngày 2/10 ở lượt cuối bảng B FIFA ASEAN Cup 2026. Thầy trò HLV Kim Sang Sik cần ít nhất một điểm để giữ vị trí nhì bảng.

Sau thất bại 0-2 trước Thái Lan, cơ hội vào chung kết đã khép lại với đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, trận gặp Pakistan vẫn mang ý nghĩa rõ ràng: bảo vệ vị trí thứ hai để giành quyền đá trận tranh hạng Ba ngày 5/10, đồng thời tìm lại nhịp tấn công sau một trận đấu không thể ghi bàn. Pakistan đứng cuối bảng nhưng màn ngược dòng từ 0-2 để hòa Philippines 2-2 cho thấy đối thủ này không dễ buông xuôi khi bị dẫn trước.

Hình minh họa.

Thời gian, địa điểm Việt Nam vs Pakistan

Thông tin Chi tiết Trận đấu Việt Nam vs Pakistan Giải đấu FIFA ASEAN Cup 2026 Hạng đấu Division 1 Vòng đấu Lượt 3 bảng B Thời gian 16h00 ngày 2/10/2026 Địa điểm Gelora Bung Karno Stadium Thành phố Jakarta, Indonesia Trực tiếp FPT Play, TV360

Lịch chính thức của FIFA xếp Việt Nam - Pakistan tại Gelora Bung Karno ở Jakarta lúc 16h00 ngày 2/10. Cùng thời điểm, Thái Lan gặp Philippines tại Si Jalak Harupat ở Bandung để bảo đảm tính công bằng cho lượt cuối bảng B.

Một số lịch đăng sớm trên báo điện tử từng ghi sân Si Jalak Harupat, nhưng lịch của FIFA và các bản cập nhật mới hơn đều xác nhận địa điểm là Gelora Bung Karno. Đây là thông tin nên sử dụng khi xuất bản bài.

Link xem trực tiếp Việt Nam vs Pakistan

Trận Việt Nam - Pakistan được phát trực tiếp tại Việt Nam trên FPT Play và TV360. TV360 đã xếp trận đấu trên kênh TV360+10 trong chiều 2/10.

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Khán giả nên truy cập trước giờ bóng lăn khoảng 10-15 phút để vào đúng luồng phát trực tiếp.

Nhận định Việt Nam vs Pakistan

Cục diện bảng B đặt Việt Nam vào tình thế khá thuận lợi nhưng chưa thể chủ quan. Thái Lan đã có 6 điểm và chắc chắn đứng đầu bảng, trong khi Việt Nam có 3 điểm. Pakistan và Philippines cùng có một điểm. Vì vậy, một trận hòa là đủ để thầy trò HLV Kim Sang Sik giữ vị trí nhì bảng; nếu thắng, Việt Nam sẽ tự quyết suất dự trận tranh hạng Ba với Malaysia.

Điều được chờ đợi nhiều hơn kết quả là cách Việt Nam phản ứng sau thất bại 0-2 trước Thái Lan. Ở Bandung, đội tuyển cầm bóng và có những thời điểm đẩy được đối thủ xuống thấp, nhưng khả năng xử lý ở một phần ba cuối sân chưa đủ sắc bén. Khi không còn Xuân Son làm điểm tựa, những đường bóng trực diện vào khu vực cấm địa cũng giảm hiệu quả rõ rệt.

Gặp Pakistan là một bài toán khác. Đối thủ của Việt Nam thường bố trí 5 hậu vệ khi không có bóng, giữ số đông quanh vòng cấm rồi tìm cách phản công bằng những đường chuyền sớm. Nếu Pakistan lựa chọn khối phòng ngự thấp, Việt Nam sẽ cần nhiều hơn những pha tạt bóng đơn thuần.

Hoàng Đức vì thế có thể trở lại đội hình xuất phát sau khi được sử dụng trong hiệp hai trước Thái Lan. Khả năng cầm bóng, xoay trở và chuyền xuyên tuyến của thủ quân Việt Nam cần thiết trong một trận mà đội bóng áo đỏ nhiều khả năng kiểm soát phần lớn thời gian.

Đình Bắc tiếp tục là mũi tấn công đáng chú ý nhất. Tiền đạo trẻ ghi bàn duy nhất giúp Việt Nam thắng Philippines 1-0 sau đường kiến tạo của Williams Minh Hoàng. Khi Xuân Son vắng mặt, khả năng tăng tốc, di chuyển từ biên vào trung lộ và dứt điểm của Đình Bắc càng quan trọng.

Đỗ Hoàng Hên, Nguyễn Hai Long, Williams Minh Hoàng hoặc Nguyễn Tài Lộc cũng có thể được trao cơ hội. Pakistan thường kéo đông quân vào trung tâm, bởi vậy những pha đổi cánh nhanh và các tình huống một đấu một ở biên có thể giúp Việt Nam mở khoảng trống tốt hơn.

Pakistan lại vừa cho thấy tinh thần thi đấu đáng chú ý. Bị Philippines dẫn 0-2 sau 32 phút nhưng đội bóng của HLV Nolberto Solano không sụp đổ. Ali Khan rút ngắn tỷ số ngay phút 47 trước khi Abdul Arshad gỡ hòa 2-2 ở phút 62. Trong khoảng 20 phút cuối, Pakistan còn tạo thêm sức ép lên đối phương.

Đây cũng là lời cảnh báo đối với hàng thủ Việt Nam. Pakistan không mạnh khi phải kiểm soát bóng, nhưng tốc độ của Abdul Arshad, Umar Nawaz cùng khả năng chơi trực diện của Ali Khan có thể gây nguy hiểm nếu Việt Nam mất bóng trong lúc hai biên đang dâng cao.

Pakistan từng thua Thái Lan 0-4 ở trận ra quân, cho thấy hàng thủ của họ có thể bị kéo giãn khi phải chống đỡ sức ép liên tục. Tuy nhiên, trận gặp Philippines chứng minh đội bóng Nam Á đã điều chỉnh tốt hơn, đặc biệt khi Easah Suliman được đưa vào bộ ba trung vệ và tuyến giữa chơi gần hàng phòng ngự hơn.

Vì vậy, Việt Nam cần kiên nhẫn hơn là lao vào tìm bàn thắng bằng mọi giá. Nếu kiểm soát được các tình huống chuyển trạng thái và tạo đủ tốc độ ở hai hành lang, cơ hội phá vỡ khối phòng ngự của Pakistan sẽ tăng dần theo thời gian.

Thông tin lực lượng Việt Nam vs Pakistan

Việt Nam chắc chắn không có Nguyễn Xuân Son. Tiền đạo này bị tổn thương cơ đùi sau trận thắng Philippines và được xác định cần khoảng 4-6 tuần hồi phục, sau đó đã trở về Hà Nội để tiếp tục điều trị.

Phạm Gia Hưng cũng không thể tham dự trận đấu. Tiền đạo này đã được ban huấn luyện cho phép rời đội tuyển để trở về Việt Nam vì việc gia đình.

Thủ môn Patrik Lê Giang bị đau ở cánh tay sau pha va chạm với cột dọc trước Thái Lan và đã được xử lý y tế. Chưa có xác nhận anh chắc chắn vắng mặt, vì vậy khả năng bắt chính vẫn cần được chờ tới khi đội hình được công bố.

Hoàng Đức đã vào sân trong hiệp hai trận gặp Thái Lan và có thể trở lại đội hình chính. Đây là tín hiệu quan trọng với tuyến giữa trong bối cảnh Việt Nam cần kiểm soát bóng và tổ chức tấn công nhiều hơn.

Pakistan hiện chưa ghi nhận trường hợp treo giò hoặc chấn thương mới đáng chú ý sau trận hòa Philippines. Những cầu thủ quan trọng như Yousuf Butt, Abdullah Iqbal, Easah Suliman, Mohammad Fazal, Haris Zeb, Umar Nawaz, Ali Khan và Abdul Arshad đều nằm trong các phương án của HLV Nolberto Solano.

5 trận gần nhất của Việt Nam

Ngày Trận đấu Kết quả 29/9/2026 Thái Lan - Việt Nam 2-0 26/9/2026 Việt Nam - Philippines 1-0 26/8/2026 Việt Nam - Thái Lan 2-2 22/8/2026 Thái Lan - Việt Nam 0-2 19/8/2026 Việt Nam - Malaysia 2-0

Việt Nam thắng 3, hòa 1 và thua 1 trong 5 trận gần nhất, ghi 7 bàn và nhận 4 bàn thua. Thất bại trước Thái Lan hôm 29/9 là trận thua đầu tiên trong chuỗi này.

5 trận gần nhất của Pakistan

Ngày Trận đấu Kết quả 29/9/2026 Philippines - Pakistan 2-2 26/9/2026 Pakistan - Thái Lan 0-4 10/6/2026 Pakistan - Afghanistan 2-0 7/6/2026 Pakistan - Afghanistan 2-0 4/6/2026 Maldives - Pakistan 0-3

Pakistan thắng 3, hòa 1 và thua 1 trong 5 trận gần nhất. Trước FIFA ASEAN Cup, đội bóng của Nolberto Solano có chuỗi kết quả tích cực tại giải giao hữu ở Maldives, trong đó thắng Maldives 3-0 và hai lần đánh bại Afghanistan 2-0.

Điểm cần lưu ý là ba chiến thắng nói trên diễn ra trước các đối thủ có trình độ khác với Việt Nam. Hai trận tại FIFA ASEAN Cup cung cấp dữ liệu gần với thực tế hiện tại hơn: Pakistan thủng lưới bốn lần trước Thái Lan nhưng đủ sức ghi hai bàn để giành lại một điểm trước Philippines.

Đối đầu Việt Nam vs Pakistan gần nhất

Hai đội tuyển quốc gia Việt Nam và Pakistan chưa có trận đối đầu nào được ghi nhận trong các cơ sở dữ liệu được rà soát trước cuộc gặp ngày 2/10. Vì vậy, trận đấu tại Jakarta có thể được xem là lần chạm trán đầu tiên ở cấp đội tuyển quốc gia trong dữ liệu hiện có.

Đối đầu cấp ĐTQG Kết quả Việt Nam vs Pakistan Chưa ghi nhận cuộc gặp trước đây 2/10/2026 Lần đầu đối đầu trong dữ liệu hiện có

Không nên đưa các trận giữa U23 Việt Nam và U23 Pakistan vào bảng thành tích này vì đó là cấp độ đội tuyển khác.

Đội hình xuất phát Việt Nam vs Pakistan dự kiến

Việt Nam (3-4-2-1): Patrik Lê Giang; Bùi Hoàng Việt Anh, Nguyễn Thành Chung, Phan Tuấn Tài; Trương Tiến Anh, Lê Phạm Thành Long, Nguyễn Hoàng Đức, Cao Pendant Quang Vinh; Nguyễn Hai Long, Đỗ Hoàng Hên; Nguyễn Đình Bắc.

Nếu Patrik Lê Giang không đạt trạng thái tốt nhất, HLV Kim Sang Sik có thể thay đổi vị trí thủ môn. Võ Hoàng Minh Khoa, Williams Minh Hoàng và Nguyễn Tài Lộc cũng là những phương án đáng chú ý nếu ban huấn luyện muốn xoay vòng hoặc tăng tốc độ cho hàng công.

Pakistan (5-3-2): Yousuf Butt; Mohammad Fazal, Mohib Ullah, Abdullah Iqbal, Easah Suliman, Haris Zeb; Abdul Shahzad, Alamgir Ghazi, Ali Uzair Mahmood; Umar Nawaz, Ali Khan.

Bộ khung này bám sát đội hình Pakistan vừa sử dụng trong trận hòa Philippines 2-2. Abdul Arshad cũng là phương án rất đáng chú ý và hoàn toàn có khả năng được xếp đá chính sau khi ghi bàn gỡ hòa ở lượt trước.

Đội hình chính thức dự kiến được công bố khoảng một giờ trước khi bóng lăn.

Dự đoán tỷ số Việt Nam vs Pakistan

Xét cách hai đội thể hiện trước cùng các đối thủ bảng B, Việt Nam có cơ sở để hướng tới thế trận kiểm soát. Thầy trò HLV Kim Sang Sik thắng Philippines 1-0 và chỉ thua Thái Lan 0-2, trong khi Pakistan hòa Philippines 2-2 sau khi thua Thái Lan 0-4.

Tuy nhiên, việc Xuân Son không thể thi đấu khiến khả năng kết thúc những pha tấn công vẫn là câu hỏi lớn. Việt Nam có thể tạo ra nhiều thời lượng cầm bóng nhưng cần tăng tốc độ phối hợp quanh vòng cấm, đồng thời đưa Đình Bắc vào những vị trí thuận lợi hơn thay vì để tiền đạo trẻ phải nhận bóng quá xa khung thành.

Pakistan nhiều khả năng sẽ ưu tiên giữ đội hình thấp và chờ phản công. Nếu Việt Nam ghi bàn trong hiệp một, thế trận có thể mở ra đáng kể bởi đối thủ buộc phải dâng cao để tìm chiến thắng nhằm cạnh tranh vị trí thứ hai.