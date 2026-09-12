Highlight CLB Đà Nẵng 3-0 CLB Nam Định: 2 thẻ đỏ và trận thua đậm

Đội tuyển U20 Việt Nam cuối cùng không thể tạo bất ngờ khi để thua 1-3 trước U20 Iran vào tối 6-9. Mục tiêu phải thắng cách biệt tối thiểu 2 bàn đã trở nên quá khó với các cầu thủ chủ nhà trong tình thế lực bất tòng tâm và khép lại vòng loại U20 châu Á 2027 mà không có điểm nào.