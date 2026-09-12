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Highlight CLB Đà Nẵng 3-0 CLB Nam Định: 2 thẻ đỏ và trận thua đậm

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CLB Đà Nẵng tận dụng triệt để lợi thế quân số để đánh bại CLB Nam Định 3-0 ở vòng 2 V-League 2026-2027, diễn ra chiều 11.9. Đội khách phải trải qua trận đấu đầy khó khăn khi có tới 2 cầu thủ bị truất quyền thi đấu.

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