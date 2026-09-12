Highlight CLB Đà Nẵng 3-0 CLB Nam Định: 2 thẻ đỏ và trận thua đậm

Kết quả, lịch thi đấu bóng đá hôm nay 11/9/2026: MU, Bayern thắng đậm
(GLO)- Kết quả, lịch thi đấu bóng đá hôm nay 11/9/2026 cập nhật mới nhất V.League, Champions League cùng các trận đáng chú ý tại châu Âu, châu Á theo giờ Việt Nam.
CLB Đà Nẵng tận dụng triệt để lợi thế quân số để đánh bại CLB Nam Định 3-0 ở vòng 2 V-League 2026-2027, diễn ra chiều 11.9. Đội khách phải trải qua trận đấu đầy khó khăn khi có tới 2 cầu thủ bị truất quyền thi đấu.
(GLO)- Chiều 10-9, Ban Tổ chức Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Gia Lai lần thứ I-2026 trao giải ba cho 2 đội bóng xã Phú Túc và phường An Phú sau khi dừng bước ở bán kết.
Sáng 10-9, trận so tài của Messi và chân sút kỳ cựu Lewandowski trên sân Soldier Field giữa CLB Inter Miami hòa đội chủ nhà Chicago Fire FC với tỷ số 1-1 tại giải MLS, đã xác lập kỷ lục người xem với 63.094 CĐV.
(GLO)- Sau sự góp mặt của trung vệ Lê Minh Hoàng, Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) tiếp tục có 3 cái tên được triệu tập bổ sung lên đội tuyển U16 Quốc gia.
(GLO)- Tin từ Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai, Câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) đã chính thức tiếp nhận, quản lý đội bóng nữ xã Đak Đoa để tham gia thi đấu ở Giải Vô địch quốc gia.
(GLO)- Kết quả, lịch bóng đá hôm nay 10/9/2026: Barca, PSG thắng lớn; Thể Công Viettel gặp CAHN, MU trở lại Champions League, Bayern tiếp Bodø/Glimt rạng sáng mai.
Với một loạt nhà vô địch U.23 Đông Nam Á và SEA Games 33 trong đội hình, đội U.23 Việt Nam hứa hẹn tạo tiếng vang ở ASIAD 20 trên đất Nhật Bản.
(GLO)- Liverpool vs Atletico diễn ra lúc 02h00 ngày 10/9 tại Anfield. The Reds có lợi thế sân nhà, nhưng đội bóng của Simeone luôn đặc biệt khó chịu ở Champions League.
(GLO)- Napoli vs Arsenal diễn ra lúc 02h00 ngày 10/9 tại sân Diego Armando Maradona. Pháo thủ có phong độ tốt hơn, nhưng chuyến đi tới Naples không dễ dàng.
(GLO)- Câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) cho biết, 1 trung vệ có chiều cao 1m80 của đội bóng đã được triệu tập lên đội tuyển U16 Việt Nam.
(GLO)- Porto vs Man City diễn ra lúc 02h00 ngày 9/9 tại Estádio do Dragão. Hai đội đều toàn thắng ở giải quốc nội, hứa hẹn màn mở màn Champions League căng thẳng.
(GLO)- Club Brugge vs Aston Villa diễn ra lúc 23h45 ngày 8/9 tại Jan Breydel. Villa vượt trội về tên tuổi nhưng phong độ hiện tại khiến chuyến đi tới Bỉ đầy rủi ro.
(GLO)-Real Madrid vs Inter diễn ra lúc 02h00 ngày 9/9 tại Bernabéu. Chủ nhà mất nhiều tiền vệ, trong khi Inter toàn thắng và có hàng công đang vào phom.
(GLO)- Kết quả bóng đá hôm nay 7/9/2026 ghi nhận Arsenal hạ Chelsea, MU hòa Everton, Barcelona thắng đậm; lịch đêm nay có Getafe, Real Sociedad, Lazio cùng nhiều trận đáng chú ý
Đội tuyển U20 Việt Nam cuối cùng không thể tạo bất ngờ khi để thua 1-3 trước U20 Iran vào tối 6-9. Mục tiêu phải thắng cách biệt tối thiểu 2 bàn đã trở nên quá khó với các cầu thủ chủ nhà trong tình thế lực bất tòng tâm và khép lại vòng loại U20 châu Á 2027 mà không có điểm nào.
(GLO)- V.League 2026/27 khép lại vòng mở màn với 23 bàn thắng, Nam Định dẫn đầu bảng, trong khi Công an Hà Nội, Ninh Bình, Thể Công - Viettel cùng giành trọn 3 điểm.
HAGL thua đậm 0-4 trước chủ nhà Nam Định trên sân Thiên Trường trong ngày ra quân V-League 2026-2027, diễn ra lúc 18 giờ ngày 6-9.
(GLO)- U20 Việt Nam buộc phải đánh bại U20 Iran tối 6/9 để níu hy vọng dự VCK U20 châu Á 2027, nhưng thử thách rất lớn trước đối thủ vượt trội về thể hình và sức mạnh.
ASIAD 2026 là giải đấu lớn đầu tiên trong 2 năm qua, U.23 Việt Nam lên đường mà không còn HLV Kim Sang-sik trên băng ghế chỉ đạo.
Đội tuyển Việt Nam chuẩn bị vòng quay cạnh tranh mới cùng V-League 2026 - 2027, cụ thể sàng lọc nhân tố mới trong 2 vòng đầu trước khi tập trung trở lại chuẩn bị cho FIFA ASEAN Cup 2026.
Tối 5.9, trên sân Bình Dương, CLB Công an TP.HCM (CA.TPHCM) trình diễn lối chơi phòng ngự phản công hiệu quả và giành chiến thắng 3-1 xứng đáng trước đội Hà Nội ở vòng 1 V-League 2026-2027.
(GLO)- Nhận định CA TP.HCM vs Hà Nội FC lúc 18h00 ngày 05/09/2026: lực lượng, phong độ, đối đầu, đội hình dự kiến, link trực tiếp và dự đoán tỷ số.
Kế hoạch mở rộng World Cup 2030 từ 48 lên 64 đội đã được FIFA tiến hành những bước đánh giá trước khi trình Hội đồng FIFA quyết định vào tháng 11 tới.
(GLO)- Kết quả, lịch thi đấu bóng đá hôm nay 5/9/2026 nổi bật với loạt trận V.League vòng 1, trong khi bóng đá châu Âu chứng kiến Liverpool thắng Ipswich, Real Madrid thua Betis và PSG thất bại trước Monaco.
(GLO)- Đồng Nai tiếp đón Thể Công Viettel lúc 18h00 ngày 4/9 trong trận mở màn V.League 2026/27. Công Phượng và các đồng đội có lợi thế sân nhà nhưng phải đối diện thử thách lớn trước đương kim á quân sở hữu lực lượng dày dạn hơn.