(GLO)- Kết quả, lịch thi đấu bóng đá ngày 25-11 đáng chú ý với chiến thắng 3-1 của CLB Công an Hà Nội trước Vissel Kobe tại Cúp C1 châu Á, Real Madrid thắng đậm PSV Eindhoven 5-1. Trong khi đó, Manchester United, Liverpool và Barcelona sẽ ra sân tại Champions League rạng sáng 26-11.

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Công an Hà Nội đánh bại đội đầu bảng Vissel Kobe

Tối 24-11, trên sân Hàng Đẫy, CLB Công an Hà Nội giành chiến thắng 3-1 trước Vissel Kobe (Nhật Bản) ở lượt trận thứ 5 vòng phân hạng AFC Champions League Elite 2026-2027.

Perea lập cú đúp bàn thắng cho CLB CAHN. Ảnh: Đỗ Minh Quân/Dân Trí

Dù chịu sức ép trong giai đoạn đầu trận, đoàn quân của huấn luyện viên Mano Polking vẫn có bàn mở tỷ số do công của Stefan Mauk ở phút 45.

Đầu hiệp 2, Brayan Perea nhân đôi cách biệt ở phút 49. Erik rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cho Vissel Kobe ở phút 53, trước khi Perea hoàn tất cú đúp ở phút 57, ấn định chiến thắng 3-1 cho đại diện Việt Nam.

Kết quả này giúp CLB Công an Hà Nội nâng tổng số điểm lên 7, đồng thời chấm dứt chuỗi 4 trận toàn thắng của Vissel Kobe tại giải đấu.

Ở các trận đấu khác tại Cúp C1 châu Á, Kashiwa Reysol thắng Newcastle Jets 2-1, Kyoto Sanga vượt qua Pohang Steelers 1-0, trong khi Shanghai Port đánh bại Buriram United 3-1.

Tại UEFA Champions League 2026-2027, Real Madrid có chiến thắng đậm 5-1 trước PSV Eindhoven trên sân nhà.

Hai đại diện của bóng đá Anh là Arsenal và Manchester City đều phải chia điểm với các đối thủ. Arsenal hòa Borussia Dortmund 1-1, còn Manchester City hòa Napoli 2-2.

Trong khi đó, Aston Villa thất bại 0-1 trên sân của Galatasaray; Porto vượt qua Feyenoord với tỷ số tương tự.

Tại vòng chung kết U17 World Cup 2026, U17 Brazil đánh bại U17 Tanzania 1-0, U17 Nhật Bản thua U17 Serbia 0-1, còn U17 Mexico giành chiến thắng 4-0 trước U17 Cameroon.

Manchester United làm khách trên sân Sporting

Ngày 25-11 và rạng sáng 26-11 các giải bóng đá tiếp tục sôi động với các cuộc đối đầu tại Champions League và U17 World Cup.

Một trong những trận đấu đáng chú ý nhất là cuộc so tài giữa Sporting (Bồ Đào Nha) và Manchester United, diễn ra lúc 3 giờ ngày 26-11, thuộc lượt trận thứ 5 vòng phân hạng Champions League.

Đại diện bóng đá Anh sẽ phải thi đấu trên sân khách trong giai đoạn cuộc cạnh tranh suất đi tiếp tại giải đấu ngày càng quyết liệt.

Cùng giờ, Liverpool làm khách trên sân Club Brugge, Bayern Munich gặp Lille, còn Paris Saint-Germain tiếp đón AS Roma. Trước đó, Barcelona chạm trán Sabah FK lúc 0 giờ 45 phút.

Tại vòng chung kết U17 World Cup 2026, lượt trận cuối vòng bảng bắt đầu với những cuộc đối đầu đáng chú ý giữa U17 Uruguay và U17 Pháp, U17 Ecuador và U17 Hàn Quốc, U17 Đan Mạch và U17 Argentina.

Riêng U17 Việt Nam sẽ gặp U17 Mali lúc 20 giờ ngày 26-11 ở lượt trận cuối bảng G.

Tại AFC Champions League Two 2026-2027, Thể Công Viettel sẽ làm khách trên sân của Melbourne Victory (Australia) lúc 14 giờ 45 phút ngày 25-11.

Cuộc đối đầu với đại diện bóng đá Australia là thử thách đáng kể đối với đội bóng áo lính khi phải thi đấu trên sân khách.

Một kết quả tích cực sẽ giúp Thể Công Viettel có thêm lợi thế trong cuộc cạnh tranh suất đi tiếp tại đấu trường châu lục.

Các trận Champions League rạng sáng 26-11 được phát sóng trên TV360. Các trận U17 World Cup tối 25-11 được phát sóng trên TV360 và FPT Play.