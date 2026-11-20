(GLO)- Ngày 19-11, Công an Hà Nội (CAHN) thua ngược Johor Darul Ta’zim 1-3 tại Shopee Cup, trong khi ngày khai mạc U17 World Cup chứng kiến nhiều bất ngờ với 8 trận đấu thuộc các bảng A, B, C và D.

Tâm điểm bóng đá tối 19-11 là thất bại 1-3 của CAHN trước Johor Darul Ta’zim (Malaysia) ở lượt trận thứ hai bảng B Shopee Cup 2026-2027 trên sân Hàng Đẫy.

Đoàn Văn Hậu (5) tranh chấp với Jairo trong trận Công an Hà Nội thua Johor Darul Tazim 1-3 ở lượt hai bảng B Cup CLB Đông Nam Á 2026-2027, trên sân Hàng Đẫy, Hà Nội ngày 19-11. Ảnh: Hoàng Huynh/VnE

Đội chủ nhà khởi đầu thuận lợi khi có bàn mở tỷ số ở phút thứ 4 sau tình huống hậu vệ Nené bên phía JDT đá phản lưới nhà. Tuy nhiên, đại diện Malaysia cho thấy bản lĩnh khi Oscar Arribas gỡ hòa ở phút 50.

Đến phút 60, Marcos Guilherme đưa đội khách vượt lên dẫn trước. Arribas hoàn tất cú đúp ở phút 85, ấn định chiến thắng 3-1 cho JDT.

Phút 90, Nguyễn Quang Hải đưa bóng vào lưới đối phương nhưng bàn thắng không được công nhận sau khi VAR xác định có lỗi việt vị trước đó.

>> Highlights trận đấu giữa CAHN vs Johor Darul Tazim

Ở hai trận đấu khác thuộc bảng B, Persib Bandung (Indonesia) thắng đậm Shan United (Myanmar) 6-0, còn PKR Svay Rieng (Campuchia) đánh bại Port FC (Thái Lan) với tỷ số 4-1.

Tại FIFA U17 World Cup 2026, lượt trận khai mạc diễn ra sôi động với 8 trận đấu. Đáng chú ý, U17 Australia đánh bại U17 Argentina 2-0; U17 Mozambique thắng đậm U17 Đan Mạch 4-0; U17 Uruguay vượt qua U17 Ả Rập Xê Út 3-2.

Chủ nhà U17 Qatar thắng U17 Panama 2-0, trong khi U17 Pháp vượt qua U17 Haiti 3-1. Các kết quả còn lại gồm U17 Hy Lạp thắng U17 Ai Cập 2-1, U17 Hàn Quốc hạ U17 Uganda 3-0 và U17 Ecuador thắng U17 New Caledonia 1-0.

Ngày 20-11, bóng đá trong nước và quốc tế tiếp tục sôi động với các trận đấu thuộc Brasileirão, V-League và FIFA U17 World Cup 2026.

Ở V-League 2026-2027, vòng 8 trở lại với hai trận đấu trong ngày. Lúc 17 giờ, Thanh Hóa tiếp đón Hoàng Anh Gia Lai (HAGL). Theo bảng xếp hạng hiện tại trên hệ thống TV360, Thanh Hóa đứng thứ 8 với 9 điểm, còn HAGL xếp thứ 12 với 6 điểm sau 7 vòng đấu.

Vào 19 giờ 15, Thể Công-Viettel chạm trán Sông Lam Nghệ An (SLNA) trên sân Hàng Đẫy. Đây là cuộc đối đầu đáng chú ý khi đội chủ nhà đang đứng thứ 13 với 5 điểm, trong khi SLNA xếp thứ 3 với 13 điểm.

Đặc biệt, FIFA U17 World Cup 2026 bước sang ngày thi đấu thứ hai với 8 trận thuộc các bảng E, F, G và H. Tâm điểm là cuộc đối đầu giữa U17 Bỉ và U17 Việt Nam lúc 20 giờ ở bảng G.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử U17 Việt Nam góp mặt tại vòng chung kết FIFA U17 World Cup. Đội tuyển nằm cùng bảng với U17 Bỉ, U17 New Zealand và U17 Mali.

U.17 Việt Nam (áo đỏ) đã chuẩn bị rất kỹ cho giải U.17 World Cup 2026. Ảnh: VFF

Trận đấu với U17 Bỉ là thử thách đầu tiên của thầy trò huấn luyện viên Cristiano Roland tại sân chơi thế giới.

Theo Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, đội tuyển đã hoàn tất các bước chuẩn bị và hướng đến trận ra quân với mục tiêu thể hiện tốt khả năng chuyên môn.

Tại Brazil, giải vô địch quốc gia (Brasileirão) có ba trận đáng chú ý trong buổi sáng theo giờ Việt Nam.

Lúc 5 giờ 30, Vasco da Gama gặp Internacional và Vitória đối đầu Red Bull Bragantino. Đến 7 giờ 30, São Paulo tiếp đón Fluminense.