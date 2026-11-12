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Kết quả, lịch thi đấu bóng đá ngày 12-11: Việt Nam thắng Đài Bắc Trung Hoa, U23 Việt Nam đấu U23 Singapore

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LÊ QUẢNG LÊ QUẢNG (theo VFF, bongdaplus, VOV)

(GLO)- Đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng 2-0 trước Đài Bắc Trung Hoa trong trận đấu tối 11-11. Trong khi đó, U23 Việt Nam sẽ đối đầu U23 Singapore tại VTV Cup 2026 ngày 12-11. 

>>>Link xem trực tiếp bóng đá U23 Việt Nam vs U23 Singapore tại đây.

Bên cạnh những kết quả đáng chú ý, lịch thi đấu bóng đá hôm nay còn có nhiều trận cầu hấp dẫn tại các giải đấu quốc tế.

Đội tuyển Việt Nam thắng Đài Bắc Trung Hoa 2-0, khởi đầu thuận lợi tại Casper Cup

Đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng 2-0 trước Đài Bắc Trung Hoa trong trận ra quân Casper Cup 2026 trên sân Thiên Trường (Ninh Bình), tối 11-11.

Olaha Mạnh Đức và Nguyễn Đình Bắc là những cầu thủ ghi bàn, giúp đội bóng của HLV Kim Sang Sik có khởi đầu thuận lợi trong đợt FIFA Days tháng 11.

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Đội tuyển Việt Nam có khởi đầu thuận lợi tại Casper Cup. Ảnh: VFF

Olaha Mạnh Đức mở tỷ số ở phút 22, đánh dấu lần đầu ghi bàn trong màu áo đội tuyển quốc gia sau khi nhập tịch. Sang hiệp 2, Nguyễn Đình Bắc nhân đôi cách biệt ở phút 58 bằng pha xử lý cá nhân và dứt điểm chính xác.

Chiến thắng này tạo điều kiện để ban huấn luyện đánh giá lực lượng, đặc biệt là những gương mặt mới được trao cơ hội thi đấu quốc tế.

Valencia, Alavés và Eibar giành chiến thắng tại Cúp Nhà vua Tây Ban Nha

Các trận đấu diễn ra ngày 10-11 tại Tây Ban Nha mang đến nhiều kết quả đáng chú ý, trong đó Valencia và Alavés cùng thắng với cách biệt lớn.

Valencia tạo dấu ấn khi đánh bại Tavernes 6-0, trong khi Alavés vượt qua Anaitasuna 6-1. Eibar giành chiến thắng 3-0 trước Pamplona.

Các đội Leganés, Real Jaén và Amorebieta cũng giành quyền đi tiếp sau những trận đấu có cách biệt sít sao.

11-11 01:00 Anaitasuna 1-6 Alavés

11-11 01:00 Pamplona 0-3 Eibar

11-11 02:00 Mijas Las Lagunas 1-2 Real Jaén

11-11 02:00 Trival Valderas 0-1 Leganés

11-11 02:00 Amorebieta 1-0 UD Logroñés

11-11 03:00 Tavernes 0-6 Valencia

UEFA Nations League trở lại với loạt trận hấp dẫn

Rạng sáng 13-11, UEFA Nations League trở lại với nhiều cuộc đối đầu đáng chú ý giữa các đội tuyển hàng đầu châu Âu.

Tâm điểm của lượt trận là cuộc đối đầu giữa Italy và Pháp, cùng màn so tài giữa Anh và Croatia.

Đây là những trận đấu có ý nghĩa quan trọng trong cuộc cạnh tranh thứ hạng tại vòng bảng Nations League.

Lịch thi đấu rạng sáng 13-11

00:00 13-11 Nations League Thổ Nhĩ - Kỳ Bỉ

00:00 13-11 Nations League Armenia - Cyprus

02:45 13-11 Nations League Italy - Pháp

02:45 13-11 Nations League CH Czech - Tây Ban Nha

02:45 13-11 Nations League Anh - Croatia

02:45 13-11 Nations League Albania - Phần Lan

02:45 13-11 Nations League Montenegro - Latvia

02:45 13-11 Nations League San Marino - Belarus

Đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp tục hành trình tại Casper Cup với trận gặp Kyrgyzstan ngày 17-11.

Đây là trận đấu cuối cùng của đội tuyển trong năm 2026 theo kế hoạch được công bố, đồng thời là cơ hội để ban huấn luyện tiếp tục rà soát lực lượng hướng tới VCK Asian Cup 2027.

Casper Cup 2026 - Sân Thiên Trường

Ngày Giờ Giải đấu

14-11 19:00 Casper Cup Đài Bắc Trung Hoa - Kyrgyzstan

17-11 19:00 Casper Cup Kyrgyzstan - Việt Nam

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