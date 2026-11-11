Kết quả, lịch thi đấu bóng đá ngày 11-11: Valencia thắng đậm tại Cúp Nhà vua, tuyển Việt Nam gặp Đài Bắc Trung Hoa

(GLO)- Ngày 11-11, mọi sự chú ý tập trung vào các trận đấu ở cấp đội tuyển quốc gia trong dịp FIFA Days tháng 11, nổi bật là cuộc đối đầu giữa Việt Nam và Đài Bắc Trung Hoa tại giải giao hữu quốc tế.

Tối 10-11, trên sân Pleiku, U23 Việt Nam có màn khởi đầu ấn tượng tại Giải bóng đá giao hữu quốc tế U23 - Gia Lai VTV Cup 2026 khi đánh bại U23 Thái Lan với tỷ số 3-0. Nguyễn Minh Tâm lập cú đúp bằng hai pha đánh đầu, trước khi Williams Minh Hoàng ấn định chiến thắng trên chấm phạt đền ở phút 87.

Kết quả này giúp thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh giành trọn 3 điểm trong ngày ra quân, tạo đà thuận lợi hướng tới cuộc đối đầu U23 Singapore ngày 12-11.

Giải đấu diễn ra từ ngày 10 đến 14-11 tại Gia Lai, với sự góp mặt của bốn đội U23 Việt Nam, Thái Lan, Qatar và Singapore.

U23 Việt Nam mở hội với chiến thắng tưng bừng trước người Thái. Ảnh: Văn Ngọc

Ngày 11-11, mọi sự chú ý tập trung vào các trận đấu đội tuyển quốc gia trong dịp FIFA Days tháng 11, nổi bật là cuộc đối đầu giữa Việt Nam và Đài Bắc Trung Hoa tại giải giao hữu quốc tế.

Trong khi đó, Valencia, Alavés và Eibar vừa giành chiến thắng tại vòng 1 Cúp Nhà vua Tây Ban Nha (Copa del Rey). Các giải vô địch hàng đầu châu Âu tạm nghỉ, nhường lịch cho các đội tuyển quốc gia.

Valencia thắng 6 bàn, Alavés và Eibar giành vé đi tiếp

Các trận đấu thuộc vòng 1 Cúp Nhà vua Tây Ban Nha diễn ra rạng sáng 11-11 theo giờ Việt Nam. Valencia là đội tạo dấu ấn nổi bật nhất khi giành chiến thắng cách biệt trước Tavernes.

Valencia sớm tạo lợi thế trước Tavernes khi Dani Raba mở tỷ số ngay phút đầu. Hugo Duro, Luis Rioja và Harvey Elliott tiếp tục ghi bàn trong hiệp 1, giúp đội bóng thành Valencia dẫn trước 4-0. Sang hiệp 2, Aimar Blázquez lập cú đúp, ấn định chiến thắng 6-0.

Alavés cũng có trận đấu thuận lợi khi vượt qua Anaitasuna với tỷ số 6-1. Eibar đánh bại Pamplona 3-0, trong đó Jon Magunazelaia lập cú đúp. Ở các trận còn lại, Real Jaén thắng Mijas Las Lagunas 2-1, Leganés vượt qua Trival Valderas 1-0 và Amorebieta thắng UD Logroñés với cách biệt tối thiểu.

Cúp Nhà vua Tây Ban Nha - vòng 1 Ngày Giờ 11-11 01:00 Anaitasuna 1-6 Alavés 11-11, 01:00 Pamplona 0-3 Eibar 11-11 02:00 Mijas Las Lagunas 1-2 Real Jaén 11-11 02:00 Trival Valderas 0-1 Leganés 11-11 02:00 Amorebieta 1-0 UD Logroñés 11-11 03:00 Tavernes 0-6 Valencia

Đội tuyển Việt Nam ra quân tại giải giao hữu quốc tế

Tâm điểm bóng đá trong nước ngày 11-11 là trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Đài Bắc Trung Hoa tại Giải giao hữu quốc tế 2026, diễn ra vào lúc 19 giờ trên sân Thiên Trường, Ninh Bình.

Giải đấu do Liên đoàn Bóng đá Việt Nam tổ chức, có sự tham dự của ba đội tuyển Việt Nam, Đài Bắc Trung Hoa và Kyrgyzstan.

Các đội thi đấu vòng tròn một lượt để xác định thứ hạng chung cuộc. Đây cũng là dịp để ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam đánh giá lực lượng, chuẩn bị cho vòng chung kết Asian Cup 2027.

Theo lịch được VFF công bố, sau trận gặp Đài Bắc Trung Hoa, đội khách sẽ đối đầu Kyrgyzstan ngày 14-11, trước khi Việt Nam chạm trán Kyrgyzstan ở lượt cuối ngày 17-11.

Các giải đấu lớn châu Âu tạm nghỉ

Ngày 11-11, các đội bóng đang trong giai đoạn nghỉ thi đấu để nhường lịch cho đợt tập trung đội tuyển quốc gia tháng 11.

Premier League tạm dừng trong khoảng ngày 9 - 17/11 và dự kiến trở lại vào ngày 21-11 với loạt trận vòng tiếp theo.

Champions League cũng đã hoàn thành lượt trận thứ 4 của vòng phân hạng đầu tháng 11. Lượt trận thứ 5 dự kiến diễn ra ngày 24 và 25-11.

UEFA Nations League - lượt trận thứ 5

Rạng sáng 13-11, UEFA Nations League sẽ trở lại với nhiều cuộc đối đầu đáng chú ý. Trong đó, cuộc đối đầu giữa Anh và Croatia, cùng trận Italy gặp Pháp, là những màn so tài nổi bật của lượt trận Nations League sắp tới.