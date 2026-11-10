Kết quả, lịch thi đấu bóng đá ngày 10-11: U23 Việt Nam đấu Thái Lan, nhiều trận đáng chú ý tại châu Âu

(GLO)- Bóng đá ngày 10-11 nổi bật với trận U23 Việt Nam gặp U23 Thái Lan tại Giải giao hữu quốc tế U23 - Gia Lai VTV Cup 2026. Trong khi đó, các trận đấu tại FA Cup và giải hạng Nhì Bồ Đào Nha diễn ra rạng sáng có những kết quả đáng chú ý.

Plymouth Parkway vượt Berkhamsted sau 120 phút tại FA Cup

Plymouth Parkway đánh bại Berkhamsted với tỷ số 2-1 sau hiệp phụ ở vòng 1 FA Cup 2026/2027. Trận đấu diễn ra căng thẳng khi hai đội hòa nhau 1-1 sau 90 phút chính thức.

Berkhamsted mở tỷ số ở phút 47 nhờ công Luke Andrews. Plymouth Parkway sau đó gia tăng sức ép và được hưởng phạt đền ở phút 73. Andrew Neal thực hiện thành công, đưa trận đấu trở lại thế cân bằng.

Hai đội không ghi thêm bàn trong thời gian thi đấu chính thức, buộc phải bước vào hiệp phụ. Andrew Neal tiếp tục trở thành nhân vật quyết định khi ghi bàn từ chấm 11 m ở phút 105+1, giúp Plymouth Parkway thắng 2-1 và giành quyền đi tiếp.

Kết quả này khép lại một trận đấu giàu kịch tính tại vòng đầu tiên của giải đấu lâu đời nước Anh.

Các trận đấu kết thúc tối 9-11 và rạng sáng 10-11 Ngày Giờ Giải đấu/vòng 10-11 02:30 FA Cup - Vòng 1 Plymouth Parkway 2-1 Berkhamsted 10-11 03:15 Liga Portugal 2 - vòng 10 Torreense 2-3 União Leiria

U23 Việt Nam đấu Thái Lan tại Gia Lai VTV Cup 2026

Bóng đá Việt Nam hôm nay hướng sự chú ý đến Giải giao hữu quốc tế U23 - Gia Lai VTV Cup 2026, khai mạc ngày 10-11 trên sân Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Giải quy tụ 4 đội U23 Việt Nam, U23 Thái Lan, U23 Qatar và U23 Singapore. Các đội thi đấu vòng tròn một lượt để xác định thứ hạng chung cuộc, với tổng cộng 6 trận trong ba ngày 10, 12 và 14-11.

Ở lượt trận đầu tiên, U23 Qatar gặp U23 Singapore lúc 15 giờ, trước khi U23 Việt Nam đối đầu U23 Thái Lan lúc 19 giờ.

Cuộc chạm trán giữa hai đại diện Đông Nam Á được chú ý bởi tính cạnh tranh và cơ hội đánh giá lực lượng của U23 Việt Nam.

Đây cũng là dịp để ban huấn luyện kiểm tra khả năng vận hành chiến thuật, thử nghiệm nhân sự và tích lũy kinh nghiệm thi đấu quốc tế cho các cầu thủ trẻ.

Theo kế hoạch, U23 Việt Nam tiếp tục gặp U23 Singapore ngày 12-11 và U23 Qatar ngày 14-11. Tất cả các trận đấu của đội chủ nhà đều diễn ra lúc 19 giờ trên sân Pleiku.

Lịch bóng đá ngày 10-11 Ngày Giờ Giải đấu 10-11 15:00 Gia Lai VTV Cup U23 Qatar U23 - Singapore U23 10-11 19:00 Gia Lai VTV Cup U23 Việt Nam - U23 Thái Lan U23

Valencia hướng tới chiến thắng tại Cúp Nhà vua Tây Ban Nha

Valencia sẽ làm khách của Tavernes trong khuôn khổ vòng đấu đầu tiên của Cúp Nhà vua Tây Ban Nha (Copa del Rey).

Các đội bóng Tây Ban Nha tiếp tục bước vào lịch thi đấu cúp với mục tiêu giành quyền đi tiếp, trong đó những đội thuộc các hạng đấu thấp hơn có cơ hội tạo bất ngờ trước các đại diện giàu kinh nghiệm.

Cùng thời điểm, Alavés làm khách của Anaitasuna, Eibar gặp Pamplona và Leganés đối đầu Trival Valderas. Các trận đấu diễn ra theo giờ Việt Nam từ 1 giờ đến 3 giờ sáng 11-11.

Tại Anh, Cúp Liên đoàn Anh (EFL Trophy) tiếp tục với loạt trận vòng bảng, đáng chú ý là Crewe Alexandra gặp Wigan Athletic, Stockport County đối đầu Tranmere Rovers và Burton Albion chạm trán Notts County.