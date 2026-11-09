Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Thể thao

Bóng đá

Bóng đá Marathon Tin tức Võ cổ truyền Thể thao cộng đồng

U23 Thái Lan sẵn sàng tranh tài tại Gia Lai VTV Cup 2026

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NGỌC HẰNG
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Chiều 9-11, đội tuyển U23 Thái Lan đã có mặt tại sân bay Pleiku (tỉnh Gia Lai), chuẩn bị tham dự Giải Bóng đá giao hữu quốc tế U23 - Gia Lai VTV Cup 2026.

Đón đội tuyển tại sân bay có đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai cùng các đơn vị liên quan.

lanh-dao-so-van-hoa-the-thao-va-du-lich-cung-dai-dien-cac-don-vi-tang-hoa-chao-don-doi-tuyen-u23-thai-lan.jpg
Lãnh đạo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch cùng đại diện các đơn vị tặng hoa, chào đón đội tuyển U23 Thái Lan. Ảnh: Đức Thành

Các cầu thủ được chào đón trong không khí thân thiện, nồng nhiệt, với sự góp mặt của các mascot và màn trình diễn cồng chiêng mang đậm bản sắc văn hóa Tây Nguyên.

Sau khi đến Gia Lai, các thành viên U23 Thái Lan di chuyển về nơi lưu trú, ổn định sinh hoạt và chuẩn bị cho những trận đấu sắp tới.

Trước đó, 2 đội tuyển U23 Qatar và U23 Singapore cũng đã lần lượt có mặt tại Gia Lai vào ngày 7 và 8-11. Như vậy, 4 đội tuyển tham dự giải gồm U23 Việt Nam, U23 Thái Lan, U23 Qatar và U23 Singapore đã hoàn tất việc hội quân.

cac-cau-thu-chup-anh-luu-niem-tai-san-bay-cung-dai-dien-cac-don-vi.jpg
Các cầu thủ chụp ảnh lưu niệm tại sân bay. Ảnh: Đức Thành

Giải Bóng đá giao hữu quốc tế U23 - Gia Lai VTV Cup 2026 diễn ra từ ngày 10 đến 14-11, là dịp để các đội tuyển tăng cường giao lưu, cọ xát chuyên môn và chuẩn bị lực lượng cho những mục tiêu thi đấu sắp tới.

Theo lịch thi đấu, U23 Thái Lan sẽ có trận ra quân gặp đội chủ nhà U23 Việt Nam lúc 19 giờ ngày 10-11. Tiếp đó, đội lần lượt đối đầu với U23 Qatar lúc 15 giờ ngày 12-11 và U23 Singapore lúc 15 giờ ngày 14-11. Tất cả các trận đấu đều diễn ra tại Sân vận động Pleiku.

Cuộc đối đầu giữa U23 Việt Nam và U23 Thái Lan kỳ vọng thu hút sự quan tâm lớn từ người hâm mộ, trong bối cảnh các đội tuyển trẻ 2 nước thường tạo nên những màn so tài đáng chú ý ở khu vực Đông Nam Á.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

MU thắng không tưởng trong thế bị dẫn 2 bàn

MU thắng không tưởng trong thế bị dẫn 2 bàn

Ngoại hạng Anh

HLV Michael Carrick đã giải tỏa phần nào áp lực ngày càng đè nặng lên chiếc ghế của mình khi đội bóng của ông lội ngược dòng từ thế bị dẫn 2-0 để ấn định chiến thắng 3-2 trước AS Roma. Đây là kết quả giúp MU chấm dứt chuỗi 9 trận chỉ hòa và thua.

Tạo sân chơi gầy dựng phong trào bóng đá nữ

Tạo sân chơi gầy dựng phong trào bóng đá nữ

Bóng đá

(GLO)- Sau hiệu ứng tích cực từ đội bóng nữ xã Đak Đoa đoạt ngôi á quân Giải bóng đá nữ các dân tộc thiểu số Việt Nam VTV Cup lần thứ I, năm 2026, sau đó đội được chuyển giao cho CLB Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) quản lý, đào tạo, phong trào bóng đá nữ tại Gia Lai đã nhận được sự quan tâm hơn.

U17 Việt Nam bước ra sân chơi World Cup: Ai có thể trở thành ngôi sao mới?

U17 Việt Nam bước ra sân chơi World Cup: Ai có thể trở thành ngôi sao mới?

Bóng đá

Đội tuyển U17 Việt Nam đang sở hữu một dàn cầu thủ trẻ đầy tài năng và nhiệt huyết để sẵn sàng cho World Cup sắp tới. Trong hành trình chinh phục thử thách, 5 gương mặt xuất sắc dưới đây hứa hẹn sẽ mang đến những màn trình diễn bùng nổ, có thể trở thành ngôi sao mới ở sân chơi thế giới.

null