U23 Thái Lan sẵn sàng tranh tài tại Gia Lai VTV Cup 2026

(GLO)- Chiều 9-11, đội tuyển U23 Thái Lan đã có mặt tại sân bay Pleiku (tỉnh Gia Lai), chuẩn bị tham dự Giải Bóng đá giao hữu quốc tế U23 - Gia Lai VTV Cup 2026.

Đón đội tuyển tại sân bay có đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai cùng các đơn vị liên quan.

Lãnh đạo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch cùng đại diện các đơn vị tặng hoa, chào đón đội tuyển U23 Thái Lan. Ảnh: Đức Thành

Các cầu thủ được chào đón trong không khí thân thiện, nồng nhiệt, với sự góp mặt của các mascot và màn trình diễn cồng chiêng mang đậm bản sắc văn hóa Tây Nguyên.

Sau khi đến Gia Lai, các thành viên U23 Thái Lan di chuyển về nơi lưu trú, ổn định sinh hoạt và chuẩn bị cho những trận đấu sắp tới.

Trước đó, 2 đội tuyển U23 Qatar và U23 Singapore cũng đã lần lượt có mặt tại Gia Lai vào ngày 7 và 8-11. Như vậy, 4 đội tuyển tham dự giải gồm U23 Việt Nam, U23 Thái Lan, U23 Qatar và U23 Singapore đã hoàn tất việc hội quân.

Các cầu thủ chụp ảnh lưu niệm tại sân bay. Ảnh: Đức Thành

Giải Bóng đá giao hữu quốc tế U23 - Gia Lai VTV Cup 2026 diễn ra từ ngày 10 đến 14-11, là dịp để các đội tuyển tăng cường giao lưu, cọ xát chuyên môn và chuẩn bị lực lượng cho những mục tiêu thi đấu sắp tới.

Theo lịch thi đấu, U23 Thái Lan sẽ có trận ra quân gặp đội chủ nhà U23 Việt Nam lúc 19 giờ ngày 10-11. Tiếp đó, đội lần lượt đối đầu với U23 Qatar lúc 15 giờ ngày 12-11 và U23 Singapore lúc 15 giờ ngày 14-11. Tất cả các trận đấu đều diễn ra tại Sân vận động Pleiku.

Cuộc đối đầu giữa U23 Việt Nam và U23 Thái Lan kỳ vọng thu hút sự quan tâm lớn từ người hâm mộ, trong bối cảnh các đội tuyển trẻ 2 nước thường tạo nên những màn so tài đáng chú ý ở khu vực Đông Nam Á.