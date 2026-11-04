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Lộ diện 26 cầu thủ của U23 Việt Nam tham dự Gia Lai VTV Cup 2026

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LÊ VĂN NGỌC LÊ VĂN NGỌC
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(GLO)- Chiều 4-11, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đã chính thức công bố 26 cầu thủ được triệu tập lên đội tuyển U23 Quốc gia tranh tài ở Giải giao hữu quốc tế - Gia Lai VTV Cup 2026.

Theo Liên đoàn, danh sách mới được công bố có sự kết hợp giữa những gương mặt đã tích lũy kinh nghiệm thi đấu quốc tế và các cầu thủ trẻ đang trong quá trình khẳng định mình.

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26 cái tên được triệu tập lên đội tuyển U23 Việt Nam tham gia giải lần này. Ảnh: VFF

Trong danh sách tập trung có 7 cầu thủ từng góp mặt trong đội hình U23 Việt Nam tham dự ASIAD 2026 gồm: Cao Văn Bình, Lê Nguyên Hoàng, Đinh Quang Kiệt, Lê Đình Long Vũ, Lê Văn Thuận, Nguyễn Lương Tuấn Khải và Nguyễn Quốc Toản.

Đây là nhóm cầu thủ đã có cơ hội tiếp cận môi trường thi đấu quốc tế ở cấp độ châu lục, qua đó tích lũy thêm kinh nghiệm và bản lĩnh chuyên môn.

Giải lần này cũng có 3 cầu thủ Việt kiều là Trần Thành Trung, Williams Minh Hoàng và Ngô Đăng Khoa. Trong đó, Williams Minh Hoàng và Ngô Đăng Khoa vừa tham dự FIFA ASEAN Cup 2026 tại Indonesia cùng đội tuyển quốc gia.

Đáng chú ý, trong số những cái tên được triệu tập có 4 cầu thủ của Hoàng Anh Gia Lai gồm: thủ thành Nguyễn Vũ Khang, hậu vệ Nguyễn Quốc Quang Huy cùng 2 tiền đạo Nguyễn Minh Tâm và Trần Gia Bảo.

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HLV trưởng Đinh Hồng Vinh (thứ 3 từ trái sang) sẽ dẫn dắt U23 Việt Nam. Ảnh: NVCC

Đội tuyển U23 Việt Nam cũng được dẫn dắt bởi 1 người Gia Lai là huấn luyện viên trưởng Đinh Hồng Vinh.

Được biết, giải đấu năm nay sẽ diễn ra trong 3 ngày 10, 12 và 14-11 trên sân Pleiku.

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