Bảng xếp hạng huy chương ASIAD 20: Việt Nam tốp 20, Trung Quốc sừng sững tốp 1 với 169 HCV

Sáng 4-10, các nội dung chung kết môn đua ngựa diễn ra, khép lại những cuộc tranh tài cuối cùng tại ASIAD 20 ở Aichi-Nagoya (Nhật Bản). Đây cũng là môn thi đấu cuối cùng của đại hội sau khi một số nội dung phải tạm hoãn vì thời tiết.

Với đoàn thể thao Việt Nam, hành trình tại ASIAD 20 đã khép lại từ ngày 3-10. Sau khi đô vật Nguyễn Thị Mỹ Trang không thể giành HCĐ hạng 57 kg nữ, Việt Nam không còn VĐV tranh tài ở những nội dung còn lại.

Việt Nam tăng 1 hạng so với ASIAD 19

Đoàn thể thao Việt Nam khép lại ASIAD 20 với 3 HCV, 3 HCB và 19 HCĐ, tổng cộng 25 huy chương, đứng thứ 20 trên bảng tổng sắp.

Thành tích này giúp Việt Nam tăng 1 bậc so với vị trí thứ 21 tại ASIAD 19 ở Hàng Châu (Trung Quốc) năm 2023. Tuy nhiên, số HCV vẫn chưa được cải thiện. Việt Nam giữ nguyên 3 HCV như kỳ đại hội trước, trong khi số HCB giảm từ 6 xuống còn 3.

Đội tuyển cầu mây nữ Việt Nam giành HCV nội dung 4 người nữ. Ảnh: Độc Lập

Các VĐV Việt Nam trên bục vinh quang sau khi giành chiến thắng nội dung kata đồng đội nữ. Ảnh: REUTERS

Nội dung đôi nữ cầu mây giành HCV. Ảnh: REUTERS

Ba HCV của Việt Nam chỉ đến từ 2 môn là karate và cầu mây. Karate mở hàng HCV với chiến thắng của bộ ba Nguyễn Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi và Hoàng Thị Thu Uyên ở nội dung kata đồng đội nữ. Trong khi đó, cầu mây trở thành điểm sáng nổi bật nhất khi giành liên tiếp 2 HCV ở nội dung đôi nữ và 4 người nữ.

Đặc biệt, chiến thắng 2-1 trước Thái Lan trong trận chung kết 4 người nữ giúp cầu mây Việt Nam hoàn tất cú đúp HCV, đồng thời trở thành môn đóng góp nhiều HCV nhất cho đoàn.

Ba HCB thuộc về Đinh Văn Tâm ở wushu tán thủ hạng 56 kg nam, Nguyễn Thị Tâm ở quyền anh hạng 51 kg nữ và Châu Ngọc Tuyết Sang ở taekwondo thực tế ảo.

Trung Quốc tiếp tục thống trị ASIAD

Ở tốp đầu, đoàn thể thao Trung Quốc tiếp tục khẳng định vị thế số 1 khi khép lại ASIAD 20 với 169 HCV, 89 HCB và 83 HCĐ, tổng cộng 341 huy chương. Đây là kỳ ASIAD thứ 12 liên tiếp Trung Quốc đứng đầu bảng tổng sắp huy chương, kể từ ASIAD 1982 tại New Delhi (Ấn Độ).

Bảng xếp hạng tổng ASIAD 20

Đoàn chủ nhà Nhật Bản đứng thứ 2 với 83 HCV, 95 HCB và 91 HCĐ, tổng cộng 269 huy chương. Hàn Quốc xếp thứ 3 với 39 HCV, 43 HCB và 68 HCĐ.

Ấn Độ đứng thứ 4 với 21 HCV, 27 HCB và 37 HCĐ. Uzbekistan xếp thứ 5 với 21 HCV, 25 HCB và 24 HCĐ, còn Iran đứng thứ 6 với 19 HCV, 18 HCB và 15 HCĐ.

Đáng chú ý, Thái Lan tạo nên cột mốc lịch sử khi giành 18 HCV, 13 HCB và 21 HCĐ, đứng thứ 7 toàn đoàn. Thành tích này giúp Thái Lan vượt qua kết quả tốt nhất mà họ từng đạt được tại một kỳ ASIAD tổ chức ngoài lãnh thổ. Thái Lan cũng là đoàn thể thao Đông Nam Á có thành tích tốt nhất tại ASIAD 20.

Trong khu vực, có 10/11 đoàn giành được huy chương. Bảy đoàn gồm Thái Lan, Việt Nam, Myanmar, Singapore, Philippines, Malaysia và Indonesia giành ít nhất 1 HCV. Timor Leste là đoàn duy nhất của Đông Nam Á không có huy chương. Nếu chỉ tính thành tích của Đông Nam Á, Việt Nam đứng thứ 5, sau Thái Lan, Malaysia, Indonesia và Philippines.

Các VĐV Việt Nam giành được huy chương tại ASIAD 20 HCV (3): Nguyễn Thị Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi, Hoàng Thị Thu Uyên (kata đồng đội nữ, karate); Nguyễn Thị Khánh Ly, Nguyễn Thị Thu Trang, Lê Thị Hồng Liên (cầu mây đôi nữ); Nguyễn Thị My, Nguyễn Thị Ngọc Yến, Nguyễn Thị Yến, Nguyễn Thị Ngọc Huyền, Hoàng Thị Thu Thảo, Lê Ngọc Tuyết (cầu mây, 4 nữ). HCB (3): Đinh Văn Tâm (wushu, đối kháng 56 kg nam); Nguyễn Thị Tâm (quyền anh 51 kg nữ); Châu Ngọc Tuyết Sang (taekwondo thực tế ảo). HCĐ (19): Nguyễn Hoàng Minh Tân - Gia Nghi (teqball đôi nam nữ); Bùi Ngọc Nhi (kata cá nhân nữ); Nguyễn Thị Diệu Ly (kumite nữ 68 kg); Trịnh Thu Vinh, Nguyễn Thùy Trang, Bùi Thúy Thu Thủy (10 m súng ngắn hơi nữ đồng đội); Dương Thúy Vi (kiếm thuật và thương thuật nữ); Nguyễn Thị Thu Thủy (wushu 60 kg nữ); Hứa Văn Đoàn (wushu 60 kg nam); Nguyễn Khắc Kiên (wushu 65 kg nam). Phạm Thị Ngọc Anh, Dư Thị Bông, Lê Ngọc Hiền, Hà Thị Vui (rowing nội dung thuyền 4 nữ 1 mái chèo); Trần Thị Tú Uyên, Phạm Thị Bích Ngọc (nội dung thuyền đôi nữ mái chèo đôi hạng nặng môn rowing); Đội tuyển Naraka: Bladepoint (eSports); Đinh Thị Hảo, Phạm Thị Huệ (nội dung thuyền đôi nữ một mái chèo môn rowing); Trần Dương Nghĩa, Thái Bảo Toàn, Hoàng Văn Đạt, Nguyễn Phú (nội dung thuyền bốn nam môn rowing); Trần Minh Trí (hạng 65 kg nam môn cử tạ); Đội chạy tiếp sức 4x400 m hỗn hợp; Diệp Thị Hương và Nguyễn Thị Hương (đôi nữ 500 m, canoeing); Nguyễn Văn Nhàn, Ngô Thanh Long, Lương Công Minh (regu nam cầu mây); Lưu Diễm Quỳnh (hạng 75 kg nữ quyền anh); Đội thể thao điện tử Liên Minh Huyền Thoại.

Theo Văn Trình (thanhnien.vn)