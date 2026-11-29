(GLO)- Tối 28-11, các trận chung kết nội dung đối kháng môn võ cổ truyền tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 đã khép lại với nhiều kết quả đáng ghi nhận của đoàn võ cổ truyền Gia Lai.

Ở nội dung đối kháng, các võ sĩ Gia Lai đã thi đấu nỗ lực, mang về 4 huy chương vàng (HCV), 4 huy chương bạc (HCB) và 2 huy chương đồng (HCĐ).

Trong đó, HCV do công của các vận động viên: Trần Võ Song Thương (Hình thứ 2, hạng cân 57-60 kg), Nguyễn Thị Thanh Tiền (Hình thức 2, trên 48-51 kg), Lê Nguyễn Khánh Linh (Hình thức 1, trên 51- 54kg), Nguyễn Gia Bảo (Hình thức 1, trên 57-60kg).

Đoàn võ cổ truyền Gia Lai giành 5 HCV, 6 HCB và 7 HCĐ tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026. Ảnh: Đơn vị cung cấp

Trước đó, ở nội dung quyền thuật, các vận động viên Gia Lai cũng giành được 1 HCV, 2 HCB và 5 HCĐ.

Như vậy, khép lại môn võ cổ truyền tại Đại hội, đoàn thể thao Gia Lai giành tổng cộng 18 huy chương, với 5 HCV, 6 HCB và 7 HCĐ.

Môn võ cổ truyền tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 diễn ra từ ngày 21 đến 28-11 tại Nhà thi đấu TDTT phường Tân Thuận (TP. Hồ Chí Minh), quy tụ 24 đoàn tham dự, tranh tài ở 37 bộ huy chương thuộc hai nhóm nội dung quyền thuật và đối kháng.

Trong đó, nội dung quyền thuật diễn ra từ ngày 21 đến 23-11, với 10 nội dung, thu hút 96 vận động viên tham gia 156 tiết mục thi đấu. Nội dung đối kháng được tổ chức từ ngày 25 đến 28-11, gồm 27 hạng cân với sự góp mặt của 223 vận động viên.

Cùng với những kết quả nổi bật ở các môn thi đấu khác, võ cổ truyền tiếp tục là một trong những môn thể thao đóng góp nhiều huy chương cho đoàn Gia Lai tại Đại hội năm nay, qua đó khẳng định thế mạnh và vị thế của bộ môn trong hệ thống thể thao thành tích cao của tỉnh.