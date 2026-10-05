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Gia Lai giành 10 HCV tại Giải vô địch trẻ và vô địch thế giới võ cổ truyền Việt Nam - Italia 2026

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HUỲNH VỸ
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(GLO)- Theo thông tin từ đoàn võ cổ truyền Gia Lai, kết thúc Giải vô địch trẻ và vô địch thế giới võ cổ truyền Việt Nam - Italia 2026 diễn ra tại TP. Cervia, tỉnh Ravenna, vùng Emilia-Romagna (Italia), các VĐV Gia Lai đã giành 10 huy chương vàng (HCV).

Giải vô địch trẻ và vô địch thế giới võ cổ truyền Việt Nam - Italia 2026 diễn ra từ ngày 30-9 đến 5-10, quy tụ hàng trăm VĐV đến từ 45 quốc gia. Giải tổ chức 378 nội dung thi đấu quyền thuật và đối kháng dành cho nhiều nhóm tuổi.

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Các VĐV Gia Lai có dịp giao lưu, cọ xát, nâng cao trình độ chuyên môn, góp phần quảng bá võ cổ truyền Việt Nam đến bạn bè quốc tế. Ảnh: ĐVCC

Trong đó, đoàn võ cổ truyền Gia Lai có 15 thành viên, gồm đại võ sư Bùi Trung Hiếu - Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Phó Chủ tịch Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam làm cán bộ đoàn; võ sư cao cấp Trần Duy Linh - Giám đốc Trung tâm Võ thuật cổ truyền Bình Định làm trọng tài, 3 HLV và 10 VĐV, với 3 VĐV đối kháng và 7 VĐV quyền thuật.

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Các VĐV Gia Lai xuất sắc giành 10 HCV. Ảnh: ĐVCC

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng cùng tinh thần thi đấu tự tin, các VĐV Gia Lai đã xuất sắc mang về 10 HCV, góp phần vào thành tích chung của đoàn Việt Nam.

Đây là sân chơi quốc tế có quy mô lớn, tạo điều kiện để các VĐV giao lưu, cọ xát, nâng cao trình độ chuyên môn, đồng thời góp phần quảng bá những giá trị của võ cổ truyền Việt Nam đến bạn bè thế giới.

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