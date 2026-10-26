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Giá vé Giải bóng đá giao hữu U23 Quốc tế cao nhất 400 nghìn đồng

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LÊ VĂN NGỌC LÊ VĂN NGỌC
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(GLO)- Ngày 26-10, Ban Tổ chức Giải bóng đá giao hữu quốc tế U23 - Gia Lai VTV Cup 2026 đã công bố hình thức bán vé trực tuyến của giải với giá vé cao nhất là 400 nghìn đồng.

Theo đó, Ban Tổ chức bán vé trực tuyến độc quyền trên ứng dụng Techcombank OneU (tên cũ là ứng dụng OneU).

Vé bán có 3 mệnh giá gồm: 200 nghìn đồng, 300 nghìn đồng và cao nhất là 400 nghìn đồng, tùy theo từng khu vực khán đài.

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Ban Tổ chức công bố hình thức bán vé trực tuyến của giải đấu. Ảnh: ĐVCC

Theo Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, vé bán theo ngày, khán giả mua vé vào sân sẽ được xem cả 2 trận đấu của giải trong cùng ngày. Để đảm bảo quyền lợi, Ban Tổ chức thông báo khán giả vui lòng không rời khỏi sân trong khoảng thời gian giữa 2 trận.

Ban Tổ chức sẽ bán vé trực tuyến từ 15 giờ ngày 28-10 đến 20 giờ 30 phút ngày 1-11 cho tất cả các trận đấu; từ 20 giờ 31 phút ngày 1-11 đến 23 giờ 59 phút ngày 3-11 cho 2 ngày thi đấu 12-11 và 14-11; từ 0 giờ ngày 4-11 đến 23 giờ 59 ngày 4-11 mở bán vé xem ngày thi đấu 14-11 hoặc đến khi hết vé.

Được biết, giải đấu năm nay diễn ra trong 3 ngày 10, 12 và 14-11 trên sân Pleiku, quy tụ 4 đội bóng gồm: U23 Việt Nam và 3 đội khách mời là U23 Thái Lan, U23 Qatar và U23 Singapore.

U23 Việt Nam sẽ đá trận khai mạc gặp U23 Thái Lan lúc 19 giờ ngày 10-11. Sau đó, ngày 12-11, đội chủ nhà sẽ gặp U23 Singapore và trận cuối cùng sẽ gặp U23 Qatar.

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