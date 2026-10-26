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Gia Lai tổ chức thi trực tuyến về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

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(GLO)- Từ ngày 2 đến 15-11, Sở Tư pháp tỉnh Gia Lai tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu chủ trương, chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trên địa bàn tỉnh năm 2026.

Cuộc thi nhằm phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm và ý thức tuân thủ pháp luật.

Đây cũng là hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2026, gắn với việc đổi mới hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật và thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực này.

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Đối tượng tham gia là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang công tác tại các cơ quan Đảng, đoàn thể, chính quyền, lực lượng vũ trang và các cơ quan, tổ chức liên quan trên địa bàn tỉnh.

Cuộc thi được tổ chức trực tuyến trên mạng Internet, sử dụng nền tảng “Tổ

chức Cuộc thi trực tuyến” thuộc Hệ thống thông tin phổ biến giáo dục pháp luật (đơn vị chủ quản là Cục Phổ biến, Giáo dục pháp luật và Trợ giúp pháp lý - Bộ Tư pháp).

Người dự thi truy cập địa chỉ https://pbgdpl.moj.gov.vn/thi-tim-hieu-phap-luat hoặc thông qua banner trên các cổng, trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị, địa phương để đăng ký và làm bài.

Thời gian thi kéo dài 2 tuần, bắt đầu lúc 8 giờ ngày 2-11 và kết thúc lúc 8 giờ ngày 15-11. Mỗi tuần, người dự thi được tham gia tối đa 3 lần; hệ thống tự động ghi nhận kết quả cao nhất trong tuần để tính điểm.

Mỗi bài thi gồm 20 câu hỏi trắc nghiệm được lựa chọn ngẫu nhiên từ ngân hàng câu hỏi và 1 câu hỏi phụ dự đoán số lượt người trả lời đúng cả 20 câu trong tuần.

Thời gian làm bài tối đa 20 phút, mỗi câu trả lời đúng được tính 10 điểm. Người dự thi phải tham gia đầy đủ cả 2 tuần và có kết quả hợp lệ mới đủ điều kiện xét giải.

Nội dung tập trung vào các quan điểm, chủ trương của Đảng; quy định pháp luật về nhận diện hành vi tham nhũng, các hành vi bị nghiêm cấm, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức và cá nhân trong phòng, chống tham nhũng…

Các vấn đề về công khai, minh bạch, kiểm soát xung đột lợi ích, kiểm soát tài sản, thu nhập, phòng ngừa lợi ích nhóm, tiết kiệm, chống lãng phí và bảo vệ người tố cáo cũng được đưa vào bộ câu hỏi.

Ban Tổ chức cơ cấu 26 giải thưởng cá nhân, gồm: 1 giải nhất trị giá 5 triệu đồng; 2 giải nhì, mỗi giải 3,5 triệu đồng; 3 giải ba, mỗi giải 2,5 triệu đồng và 20 giải khuyến khích, mỗi giải 1 triệu đồng.

Ngoài ra, Ban Tổ chức cũng sẽ trao 5 giải phụ (mỗi giải 600.000 đồng) dành cho các cơ quan, đơn vị, địa phương tích cực truyền thông, vận động và thu hút người tham gia.

Kết quả được xếp hạng căn cứ tổng điểm của 2 tuần thi; trường hợp bằng điểm sẽ xét thêm thời gian làm bài, số lần vi phạm quy chế, thời điểm hoàn thành bài thi và kết quả dự đoán ở câu hỏi phụ.

Thông qua cuộc thi, Gia Lai hướng đến nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong thực hiện các quy định về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, góp phần xây dựng nền hành chính công khai, minh bạch, tiết kiệm và hiệu quả.

>>> Xem thể lệ cuộc thi: Tại đây

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