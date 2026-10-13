Gia Lai cần tiếp tục tăng cường phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

(GLO)- Sáng 13-10, Đoàn công tác của Thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (PCTN), lãng phí, tiêu cực đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai về kiểm tra, giám sát và đôn đốc công tác PCTN, lãng phí, tiêu cực tại tỉnh.

Đoàn công tác do đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Kiểm toán Nhà nước, thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, lãng phí, tiêu cực làm Trưởng đoàn.

Đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Đức Thụy

Làm việc với đoàn công tác, về phía tỉnh Gia Lai có các đồng chí: Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo PCTN, lãng phí, tiêu cực tỉnh; Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Rah Lan Chung - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Châu Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Ngọc Lương - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và thành viên Ban Chỉ đạo PCTN, lãng phí, tiêu cực tỉnh.

Thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo tỉnh Gia Lai đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ, giải pháp PCTN, lãng phí, tiêu cực; chú trọng các biện pháp phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng. Trong đó, tập trung vào cải cách hành chính, xây dựng tiêu chuẩn, định mức, quy tắc ứng xử và chuyển đổi vị trí công tác.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Đức Thụy

Những kết quả đạt được góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Bên cạnh kết quả đạt được, việc triển khai các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực tại một số cơ quan, đơn vị, địa phương còn chung chung, hiệu quả chưa cao. Công tác tự kiểm tra, giám sát nội bộ và phát hiện vi phạm thông qua giải quyết kiến nghị, tố cáo còn hạn chế.

Đáng chú ý, hồ sơ, dữ liệu về tài sản công, đất đai, trụ sở tại một số nơi chưa đầy đủ, đồng bộ, gây khó khăn cho công tác tổng hợp, tham mưu. Một số vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo tỉnh theo dõi, chỉ đạo chưa được xử lý dứt điểm.

Tỷ lệ thu hồi tài sản trong một số vụ án tham nhũng, kinh tế còn thấp; việc thực hiện một số kiến nghị, kết luận thanh tra, kiểm toán còn chậm…

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung nêu những khó khăn của Gia Lai trong việc sắp xếp, xử lý trụ sở dôi dư. Ảnh: Đức Thụy

Nguyên nhân được đưa ra là do quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy, triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và thực hiện phân cấp, phân quyền làm phát sinh khối lượng công việc lớn.

Trong khi đó, dữ liệu về tài sản công, đất đai, trụ sở chưa đồng bộ; một số quy định của pháp luật và văn bản hướng dẫn liên quan chưa cụ thể, thống nhất.

Việc thực hiện nghĩa vụ tài chính sau thanh tra, kiểm toán tại một số trường hợp còn kéo dài do khó khăn về tài sản và điều kiện tài chính của tổ chức, cá nhân.

Cùng với đó, trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo của một số cấp ủy, tổ chức Đảng và người đứng đầu chưa được phát huy đầy đủ. Công tác tự kiểm tra, giám sát chưa thường xuyên; năng lực, kinh nghiệm của một số cán bộ tham mưu còn hạn chế.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Đức Thụy

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai công tác PCTN, lãng phí, tiêu cực của Gia Lai với những kết quả tích cực; đồng thời chỉ ra những tồn tại hạn chế về công tác PCTN, tiêu cực trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa cho rằng: Tình hình tham nhũng, lãng phí, tiêu cực vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ, diễn biến phức tạp, đòi hỏi các cơ quan chức năng phải vào cuộc quyết liệt, chủ động và sắc bén hơn trong công tác đấu tranh, phòng ngừa.

Từ năm 2026 trở đi, để đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số, cần huy động nguồn lực rất lớn từ ngân sách nhà nước, khu vực đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và khu vực tư nhân.

Vì vậy, yêu cầu đặt ra là phải quản lý, phân bổ và sử dụng các nguồn lực hiệu quả, công khai, minh bạch; không để xảy ra tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, nhất là không để những vấn đề này trở thành lực cản đối với quá trình phát triển.

Đối với các địa phương, nhu cầu đầu tư, mua sắm và quản lý tài sản công ngày càng tăng. Nếu công tác quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản nhà nước và nguồn vốn tại doanh nghiệp không được kiểm soát chặt chẽ, nguy cơ phát sinh sai phạm, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực sẽ gia tăng. Do đó, cần chủ động nhận diện những lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro để có biện pháp phòng ngừa từ sớm, từ xa.

Các thành viên đoàn công tác của Trung ương tại buổi làm việc. Ảnh: Đức Thụy

Thời gian tới, tỉnh Gia Lai cần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán; tăng cường phối hợp, trao đổi thông tin giữa các cơ quan chức năng nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật, nhất là những nguy cơ dẫn đến tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Tỉnh cần kiên trì thực hiện các giải pháp, tạo sự đồng thuận cao trong hệ thống chính trị và toàn xã hội, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên và người dân trong công tác PCTN, lãng phí, tiêu cực.

Đặc biệt, đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa đề nghị tỉnh cần tiếp tục rà soát những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan và đẩy nhanh tiến độ xử lý nhà đất, trụ sở dôi dư.

Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng tài sản công, khơi thông nguồn lực và tạo thêm động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Bên cạnh đó, tỉnh cần tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo PCTN, lãng phí, tiêu cực; chủ động tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai hiệu quả các chủ trương, quy định của Trung ương về công tác này.

Thường xuyên rà soát, sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách; kịp thời ban hành các quy định mới để khắc phục những bất cập, "bịt kín" các kẽ hở pháp lý.

Qua đó, thể hiện quyết tâm chính trị và nâng cao trách nhiệm của các cơ quan nhà nước, chính quyền từ Trung ương đến địa phương trong công tác PCTN, lãng phí, tiêu cực, góp phần quản lý hiệu quả các nguồn lực và tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội…