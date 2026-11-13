Gia Lai quảng bá tiềm năng, thúc đẩy hợp tác quốc tế tại Tuần lễ Hoàng Hà - Mê Công năm 2026

(GLO)- Sáng 13-11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch tham dự Lễ khai mạc Tuần lễ giao lưu Hoàng Hà - Mê Công năm 2026 tại tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc) và có bài phát biểu quan trọng tại buổi lễ, nhằm giới thiệu tiềm năng, thế mạnh và định hướng mở rộng hợp tác quốc tế của Gia Lai.

Tuần lễ giao lưu Hoàng Hà - Mê Công năm 2026 diễn ra từ ngày 12 đến 15-11, do Chính quyền TP. Đức Châu, cơ quan ngoại vụ tỉnh Sơn Đông, Cục Quản lý và Giám sát thị trường tỉnh Sơn Đông cùng Trung tâm Trung Quốc - ASEAN phối hợp tổ chức.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch phát biểu tại Lễ khai mạc Tuần lễ giao lưu Hoàng Hà - Mê Công năm 2026 tại Trung Quốc. Ảnh: Đức Hoàng

Sự kiện có sự tham dự của đại diện lãnh đạo các cơ quan Trung Quốc, các cơ quan ngoại giao, chính quyền địa phương, tổ chức và cộng đồng doanh nghiệp các nước ASEAN.

Với chủ đề “Tập trung kết nối ngành nghề, cùng mở ra chương mới trong hợp tác”, Tuần lễ là hoạt động đối ngoại có ý nghĩa quan trọng, nhằm tăng cường giao lưu, kết nối giữa các địa phương thuộc lưu vực sông Hoàng Hà của Trung Quốc với các quốc gia thuộc lưu vực sông Mê Công. Đồng thời, thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học, công nghệ và giao lưu nhân dân giữa Trung Quốc với các nước ASEAN.

Trong khuôn khổ sự kiện, nhiều hoạt động xúc tiến, kết nối được tổ chức như: Hội nghị xúc tiến đầu tư Trung Quốc (Sơn Đông) - ASEAN và giao lưu kinh tế, thương mại Hoàng Hà - Mê Công; các chương trình kết nối kinh tế, thương mại giữa Trung Quốc với Việt Nam, Campuchia; kết nối doanh nghiệp, dịch vụ pháp lý, giao lưu giữa các địa phương, trưng bày sản phẩm chỉ dẫn địa lý và khảo sát các ngành công nghiệp đặc trưng.

Đặc biệt, các hoạt động kết nối trực tiếp giữa doanh nghiệp Trung Quốc với doanh nghiệp ASEAN tập trung vào lĩnh vực sản xuất công nghiệp, chế biến nông sản, thương mại quốc tế, logistics, chuỗi cung ứng và đầu tư, hướng đến hình thành những chương trình hợp tác cụ thể, phù hợp với thế mạnh của từng địa phương.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch giới thiệu tiềm năng, lợi thế và định hướng hợp tác quốc tế của tỉnh Gia Lai tại sự kiện. Ảnh: Đức Hoàng

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch bày tỏ vinh dự khi được đại diện tỉnh Gia Lai tham dự sự kiện; đồng thời cảm ơn chính quyền tỉnh Sơn Đông, TP. Đức Châu và Ban Tổ chức đã dành cho đoàn đại biểu của tỉnh sự đón tiếp trọng thị, chu đáo và tình cảm hữu nghị.

Nhấn mạnh mối quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Trung Quốc sau 76 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, những nhận thức chung quan trọng của lãnh đạo cấp cao 2 Đảng, 2 nước thời gian qua đã tạo động lực mới để tiếp tục làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác trên nhiều lĩnh vực, từ kinh tế, thương mại, đầu tư, kết nối hạ tầng đến khoa học, công nghệ, văn hóa, giáo dục và giao lưu nhân dân.

Trong tiến trình đó, hợp tác giữa các địa phương có vai trò hết sức quan trọng, góp phần cụ thể hóa những định hướng chiến lược thành các chương trình, dự án và hoạt động hợp tác thiết thực.

Đoàn đại biểu tỉnh Gia Lai cùng đại diện cơ quan ngoại giao, chính quyền địa phương và cộng đồng doanh nghiệp các nước tham dự Tuần lễ giao lưu Hoàng Hà - Mê Công năm 2026. Ảnh: Đức Hoàng

Giới thiệu về tiềm năng, lợi thế của Gia Lai, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch cho biết, từ ngày 1-7-2025, tỉnh Gia Lai được hình thành trên cơ sở hợp nhất 2 tỉnh Gia Lai (cũ) và Bình Định, mở ra không gian phát triển mới, kết nối vùng cao nguyên Tây Nguyên với duyên hải Nam Trung Bộ.

Với diện tích tự nhiên hơn 21.576 km², lớn thứ hai Việt Nam và dân số trên 3,5 triệu người, Gia Lai có nhiều lợi thế nổi bật về nông nghiệp, công nghiệp chế biến, kinh tế biển, cảng biển, logistics, năng lượng tái tạo, du lịch và khoa học, công nghệ.

Đặc biệt, sự kết hợp giữa vùng nguyên liệu nông nghiệp rộng lớn ở phía Tây với hệ thống cảng biển, hạ tầng công nghiệp và dịch vụ ở phía Đông đang tạo điều kiện thuận lợi để tỉnh phát triển các chuỗi giá trị sản xuất, chế biến, xuất khẩu và kết nối với thị trường quốc tế.

Gia Lai xác định hội nhập quốc tế, mở rộng quan hệ hợp tác với các đối tác nước ngoài là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, Trung Quốc là thị trường và đối tác có nhiều tiềm năng hợp tác.

Minh chứng cho triển vọng hợp tác này, trong 10 tháng năm 2026, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Gia Lai sang thị trường Trung Quốc đạt khoảng 178 triệu USD. Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu gồm: gỗ, sắn và các sản phẩm từ sắn, cà phê, chuối tươi cùng các sản phẩm nông nghiệp và công nghiệp chế biến.

Kết quả này cho thấy dư địa hợp tác giữa Gia Lai với các đối tác Trung Quốc còn rất lớn, nhất là trong phát triển nông nghiệp công nghệ cao, chế biến sâu nông - lâm - thủy sản, thương mại, logistics và kết nối doanh nghiệp.

Đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, năng lực công nghiệp, thương mại và hệ thống cảng biển hiện đại của tỉnh Sơn Đông, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch cho rằng, đây là những lĩnh vực có nhiều điểm tương đồng, bổ trợ với định hướng phát triển của Gia Lai.

Đoàn đại biểu tỉnh Gia Lai tham dự Tuần lễ giao lưu Hoàng Hà - Mê Công năm 2026 tại Trung Quốc. Ảnh: Đức Hoàng

Trên cơ sở đó, tỉnh mong muốn tăng cường giao lưu, trao đổi kinh nghiệm và từng bước mở rộng hợp tác với tỉnh Sơn Đông, TP. Đức Châu cùng các đối tác Trung Quốc, tập trung vào kết nối thương mại, đầu tư; phát triển công nghiệp chế biến nông - lâm - thủy sản; ứng dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất; phát triển cảng biển, logistics và chuỗi cung ứng; đồng thời thúc đẩy giao lưu văn hóa, du lịch và giao lưu nhân dân.

Với lợi thế về nông nghiệp, kinh tế biển của Gia Lai cùng tiềm lực công nghiệp, công nghệ, thương mại và hệ thống logistics phát triển của tỉnh Sơn Đông, hai bên có nhiều điều kiện thuận lợi để kết nối doanh nghiệp, hợp tác chế biến sâu, nâng cao giá trị sản phẩm, mở rộng thị trường xuất nhập khẩu và nghiên cứu các cơ hội đầu tư phù hợp.

Việc tỉnh Gia Lai tham dự và phát biểu tại Tuần lễ giao lưu Hoàng Hà - Mê Công năm 2026 không chỉ góp phần quảng bá hình ảnh, tiềm năng, lợi thế và định hướng phát triển của tỉnh sau sáp nhập đến các đối tác quốc tế, mà còn mở rộng quan hệ, tăng cường kết nối với chính quyền địa phương, tổ chức và cộng đồng doanh nghiệp Trung Quốc, các nước ASEAN.

Qua đó, tạo thêm cơ hội hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học, công nghệ, góp phần thúc đẩy hội nhập quốc tế và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới.