(GLO)- Sáng 18-11, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức hội nghị tập huấn công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng cho bí thư, phó bí thư các Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.

Đồng chí Huỳnh Quốc Huy - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Đồng chí Huỳnh Quốc Huy - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy phát biểu khai mạc hội nghị tập huấn. Ảnh: Minh Hoàng

Đây là hội nghị thứ ba trong đợt tập huấn về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng.

Tại hội nghị, các báo cáo viên đã truyền đạt một số chuyên đề như: Tổng quan ngành kiểm tra của Đảng và công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; Hệ thống tổ chức bộ máy, chức năng nhiệm vụ của cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; Công tác nắm tình hình, giám sát thường xuyên đối với tổ chức đảng và đảng viên; Kỷ luật đảng và thi hành kỷ luật trong Đảng.

Nội dung tập huấn gắn các quy định của Đảng với yêu cầu thực tiễn, chú trọng làm rõ trách nhiệm, thẩm quyền và phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, người đứng đầu.

Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng là một bộ phận quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, là phương thức lãnh đạo và công cụ giữ vững kỷ luật, kỷ cương của Đảng; góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ này, bên cạnh vai trò tham mưu, tổ chức thực hiện của ủy ban kiểm tra, trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, nhất là người đứng đầu, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Quang cảnh hội nghị tập huấn. Ảnh: Minh Hoàng

Đối với các bí thư, phó bí thư Đảng ủy cấp xã và tương đương, cần nhận thức đầy đủ trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát; quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy; thường xuyên nắm tình hình, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ của tổ chức đảng và đảng viên; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những hạn chế, khuyết điểm và chỉ đạo xử lý vi phạm theo thẩm quyền, quy định của Đảng.

Đặc biệt, với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nhiệm vụ của cấp xã ngày càng rộng, trực tiếp và toàn diện hơn, đặt ra yêu cầu cao đối với năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Minh Hoàng

Công tác kiểm tra, giám sát phải được tiến hành chủ động, thường xuyên, có trọng tâm, trọng điểm; chú trọng giám sát việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của Tỉnh ủy và nhiệm vụ chính trị tại địa phương; tập trung vào những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh vi phạm, những vấn đề dư luận quan tâm.