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Hơn 140 đại biểu tham dự tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

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ĐỨC HẢI
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(GLO)- Chiều 27-10, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai (phường Quy Nhơn), Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng năm 2026.

Tham dự hội nghị có hơn 140 đại biểu là ủy viên, kiểm tra viên, chuyên viên cơ quan ủy ban kiểm tra các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy và các đảng ủy xã, phường phía Đông tỉnh.

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Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lê Bình Thanh nhấn mạnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Bình Dương

Trong 3 ngày (từ 27 đến 29-10), các đại biểu được truyền đạt, trao đổi 8 chuyên đề nghiệp vụ chuyên sâu về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng.

Nội dung tập trung vào kiểm tra tổ chức Đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng; giải quyết tố cáo, khiếu nại kỷ luật Đảng; nắm tình hình, giám sát thường xuyên; kiểm soát tài sản, thu nhập của cán bộ, đảng viên và ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong ngành Kiểm tra Đảng.

Các chuyên đề được xây dựng theo hướng thiết thực, gắn quy định, hướng dẫn với yêu cầu thực tiễn, chú trọng phương pháp, quy trình và kỹ năng xử lý công việc.

Qua đó, giúp đại biểu cập nhật quy định mới, củng cố kiến thức, trao đổi kinh nghiệm, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và thống nhất phương pháp thực hiện nghiệp vụ tại cơ sở.

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Các đại biểu tham dự tập huấn. Ảnh: Bình Dương

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lê Bình Thanh nhấn mạnh, công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng là nhiệm vụ quan trọng trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần giữ vững kỷ luật, kỷ cương, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng.

Đồng thời, đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động nghiên cứu, tích cực trao đổi, thảo luận; vận dụng hiệu quả kiến thức được tập huấn vào công tác tham mưu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ tại địa phương, đơn vị; góp phần nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng trong tình hình mới.

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