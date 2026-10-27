Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai thông báo kết quả kỳ họp thứ 22

Theo đó, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã tổ chức kỳ họp lần thứ 22 vào ngày 21-10-2026 để giải quyết công việc thuộc thẩm quyền. Đồng chí Huỳnh Quốc Huy - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp.

Tại kỳ họp, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và thi hành kỷ luật các đồng chí: Thượng tá Phạm Thanh Tùng - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy xã, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Ia Púch; Thiếu tá Phạm Văn Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy xã, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Ia Chia.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhận thấy các đồng chí: Phạm Thanh Tùng, Phạm Văn Tuấn đã vi phạm quy định của Đảng trong việc kê khai lịch sử chính trị của bản thân và gia đình vào lý lịch cá nhân, vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm, vi phạm quy định về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ, ảnh hưởng xấu, làm giảm uy tín của bản thân và tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị nơi sinh hoạt, công tác.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm, căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật đồng chí Phạm Thanh Tùng bằng hình thức khiển trách; thi hành kỷ luật đồng chí Phạm Văn Tuấn bằng hình thức cảnh cáo.

Ngoài ra, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận một số công việc thuộc thẩm quyền.