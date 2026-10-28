Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Chính trị

Tin tức

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Tin tức Nhân sự Quốc phòng - An ninh Cải cách hành chính Đưa nghị quyết vào cuộc sống

166 đại biểu tham gia tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
PHƯƠNG DUNG
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Chiều 28-10, tại phường Pleiku, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng năm 2026.

Tham gia hội nghị có 166 đại biểu là ủy viên, kiểm tra viên và chuyên viên cơ quan ủy ban kiểm tra các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy khu vực phía Tây tỉnh.

166-dai-bieu-tham-gia-tap-huan-nghiep-vu-cong-tac-kiem-tra-giam-sat-va-ky-luat-dang-nam.jpg
Các đại biểu tham dự hội nghị tập huấn. Ảnh: Phương Dung

Trong thời gian 3 ngày (từ 28 đến 30-10), các đại biểu được Thường trực, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy truyền đạt, trao đổi 8 chuyên đề nghiệp vụ chuyên sâu, tập trung vào các nội dung trọng tâm như: kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng; giải quyết tố cáo, khiếu nại kỷ luật Đảng; nắm tình hình, giám sát thường xuyên; kiểm soát tài sản, thu nhập của cán bộ, đảng viên và ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong ngành Kiểm tra Đảng.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Trần Đình Vũ nhấn mạnh: Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, đòi hỏi sự quyết tâm, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng, ủy ban kiểm tra các cấp và từng cán bộ làm công tác kiểm tra.

Do đó, mỗi đồng chí cần phát huy tinh thần học tập nghiêm túc, cầu thị, chủ động nghiên cứu, rèn luyện bản lĩnh và kỹ năng nghiệp vụ; vận dụng hiệu quả những kiến thức được trang bị tại hội nghị vào thực tiễn, tạo chuyển biến cụ thể trong công tác tham mưu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ tại địa phương, đơn vị.

quang-canh-hoi-nghi.jpg
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Phương Dung

Thông qua hội nghị, đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra có điều kiện nâng cao kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng trong tình hình mới.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Hoàn thiện Luật An toàn thực phẩm theo hướng rõ trách nhiệm, sát thực tiễn

Hoàn thiện Luật An toàn thực phẩm theo hướng rõ trách nhiệm, sát thực tiễn

Thời sự

(GLO)- Góp ý vào dự thảo Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi), các thành viên Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai đề nghị thống nhất đầu mối quản lý, chuyển mạnh sang hậu kiểm dựa trên nguy cơ, hoàn thiện quy định theo hướng dễ thực hiện, phù hợp năng lực của doanh nghiệp, hộ kinh doanh và cơ quan quản lý.

Hoàn thiện Luật Đấu thầu: Siết chỉ định thầu, minh bạch giá

Hoàn thiện Luật Đấu thầu: Siết chỉ định thầu, minh bạch giá

Tin tức

(GLO)- Góp ý vào dự thảo Luật Đấu thầu (sửa đổi), các thành viên Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai đề nghị siết chặt điều kiện chỉ định thầu, bảo đảm cạnh tranh thực chất, tăng minh bạch trong mua sắm thiết bị y tế, tăng cường hậu kiểm... nhằm bảo đảm cạnh tranh, nâng cao hiệu quả đấu thầu.

Tháo gỡ vướng mắc trong phân bổ, quyết toán ngân sách

Tháo gỡ vướng mắc trong phân bổ, quyết toán ngân sách

Thời sự

(GLO)- Góp ý vào dự thảo Luật Ngân sách nhà nước (sửa đổi), các thành viên Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai đề nghị điều chỉnh tỷ lệ phân chia nguồn thu tiền sử dụng đất, bổ sung cơ chế bố trí vốn chuẩn bị đầu tư, tạm cấp ngân sách cho các khoản chi cấp bách, tháo gỡ vướng mắc trong giải phóng mặt bằng.

Siết chặt quy định trưng mua, trưng dụng tài sản

Siết chặt quy định trưng mua, trưng dụng tài sản

Tin tức

(GLO)- Góp ý đối với dự án Luật Trưng mua, trưng dụng tài sản (sửa đổi), các thành viên Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai đề nghị làm rõ thẩm quyền, trình tự thực hiện, cơ chế giám sát, chính sách bồi hoàn, bảo đảm quyền lợi của người dân, doanh nghiệp khi tài sản được huy động phục vụ nhiệm vụ cấp bách.

Gia Lai thúc đẩy hợp tác đào tạo nhân lực, xúc tiến đầu tư và du lịch với TP. Ashikaga

Gia Lai thúc đẩy hợp tác đào tạo nhân lực, xúc tiến đầu tư và du lịch với TP. Ashikaga

Tin tức

(GLO)- Đẩy mạnh hợp tác đào tạo nhân lực, kết nối nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp Nhật Bản, xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch là những nội dung trọng tâm được tỉnh Gia Lai đề xuất tại buổi làm việc với chính quyền TP. Ashikaga (tỉnh Tochigi, Nhật Bản) vào sáng 22-10.

Gia Lai thúc đẩy hợp tác với tỉnh Tochigi

Gia Lai thúc đẩy hợp tác với tỉnh Tochigi

Tin tức

(GLO)- Chiều 22-10, đoàn công tác tỉnh Gia Lai do Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh làm trưởng đoàn đã làm việc với chính quyền tỉnh Tochigi (Nhật Bản) nhằm thúc đẩy hợp tác giữa 2 địa phương. Phó Thống đốc tỉnh Tochigi Akaiwa Hirotomo tiếp và làm việc với đoàn.

Cần hoàn thiện cơ chế quản lý an toàn lao động dựa trên rủi ro

Cần hoàn thiện cơ chế quản lý an toàn lao động dựa trên rủi ro

Tin tức

(GLO)- Tham gia thảo luận ở tổ chiều 21-10, các thành viên Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai đề nghị hoàn thiện dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động theo hướng tăng cường phòng ngừa rủi ro, trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan và bảo đảm quyền lợi người lao động.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh làm việc với Cố vấn đặc biệt Thủ tướng Nhật Bản

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai làm việc với Cố vấn đặc biệt của Thủ tướng Nhật Bản

Tin tức

(GLO)- Chiều 21-10, tại Tokyo, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tuấn Thanh làm việc với Cố vấn đặc biệt của Thủ tướng Nhật Bản Sasaki Hajime nhằm giới thiệu tiềm năng, định hướng phát triển của tỉnh và thúc đẩy kết nối hợp tác với các địa phương, tổ chức, doanh nghiệp Nhật Bản.

Đại biểu Siu Hương đề nghị bảo đảm quyền từ chối hiến mô của người dưới 18 tuổi

Đại biểu Siu Hương đề nghị bảo đảm quyền từ chối hiến mô của người dưới 18 tuổi

Tin tức

(GLO)- Góp ý vào dự thảo Luật về hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai Siu Hương đề nghị bổ sung cơ chế bảo vệ quyền lợi của người hiến dưới 18 tuổi và rà soát các quy định, bảo đảm tính thống nhất, khả thi khi thực hiện.

Thúc đẩy hợp tác với doanh nghiệp Nhật Bản trong phát triển đô thị và nông nghiệp công nghệ cao

Thúc đẩy hợp tác với doanh nghiệp Nhật Bản trong phát triển đô thị và nông nghiệp công nghệ cao

Tin tức

(GLO)- Làm việc với Tập đoàn Haseko và Công ty Kubota, tỉnh Gia Lai đề xuất nhiều nội dung hợp tác thiết thực trong phát triển nhà ở, đô thị, xây dựng và cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp; hướng đến khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của địa phương và tăng cường kết nối với DN Nhật Bản.

Bảo đảm quyền công dân, hoàn thiện cơ chế thu hồi tài sản bất minh

Bảo đảm quyền công dân, hoàn thiện cơ chế thu hồi tài sản bất minh

Tin tức

(GLO)- Góp ý dự thảo Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi) và Nghị quyết của Quốc hội về thực hiện thí điểm cơ chế thu hồi và xử lý tài sản liên quan đến tội phạm không qua kết tội, các ĐBQH đề nghị tiếp tục hoàn thiện quy định theo hướng chặt chẽ, khả thi, bảo đảm quyền con người, quyền công dân.

Bảo đảm trẻ nhận nuôi có cuộc sống an toàn, được chăm sóc và phát triển ổn định

Bảo đảm trẻ nhận nuôi có cuộc sống an toàn, được chăm sóc và phát triển ổn định

Tin tức

(GLO)- Góp ý dự thảo Luật Nuôi con nuôi (sửa đổi) tại phiên thảo luận tổ sáng 19-10, các thành viên Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai đề nghị hoàn thiện quy định về quyền được biết nguồn gốc, bảo đảm sự phù hợp giữa trẻ em và gia đình nhận nuôi, tăng cường giám sát, hỗ trợ sau nhận nuôi.

Long trọng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Chi bộ Hồng Lĩnh

Long trọng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Chi bộ Hồng Lĩnh

Tin tức

(GLO)- Sáng 20-10, tại Khu di tích Chi bộ Hồng Lĩnh, Đảng bộ phường An Nhơn (tỉnh Gia Lai) đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Chi bộ Hồng Lĩnh (20/10/1936 - 20/10/2026). Đây là tiền thân của Đảng bộ An Nhơn, Tây Sơn, Phù Cát trước đây (nay là Đảng bộ phường An Nhơn).

null