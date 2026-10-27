Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Chính trị

Tin tức

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Tin tức Nhân sự Quốc phòng - An ninh Cải cách hành chính Đưa nghị quyết vào cuộc sống

Phường Diên Hồng quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
ĐỖ HẰNG ĐỖ HẰNG
0:00 / 0:00
0:00

(GLO) - Sáng 27-10, Thường trực Đảng ủy phường Diên Hồng (tỉnh Gia Lai) tổ chức buổi làm việc với lãnh đạo UBND phường và các phòng, ban chuyên môn nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời triển khai các nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm.

Đồng chí Đoàn Hữu Dũng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường chủ trì buổi làm việc.

Theo báo cáo, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn phường tiếp tục duy trì ổn định. Tổng doanh thu bán lẻ hàng hóa và dịch vụ đạt 6.893,6 tỷ đồng, bằng 93,82% kế hoạch; công tác thu ngân sách đạt kết quả tích cực. Công tác quản lý đô thị, trật tự xây dựng, tài nguyên và môi trường được tăng cường; các lĩnh vực văn hóa - xã hội, an sinh xã hội được quan tâm; quốc phòng, an ninh được giữ vững, công tác cải cách hành chính tiếp tục được đẩy mạnh.

dang-uy-phuong-dien-hong.jpg
Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Đỗ Hằng

Bên cạnh những kết quả đạt được, một số nhiệm vụ vẫn còn khó khăn, vướng mắc, cần tập trung tháo gỡ để bảo đảm tiến độ thực hiện.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã thảo luận về tiến độ triển khai các công trình xây dựng cơ bản; việc giải quyết hồ sơ đất đai tại làng quân nhân Lữ đoàn 234; công tác quản lý, khai thác chợ và Trung tâm thương mại; tổ chức giao thông, phát triển sản phẩm OCOP, bảo tồn văn hóa cồng chiêng, quản lý quỹ đất, tài sản công dôi dư và bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

Kết luận buổi làm việc, Bí thư Đảng ủy Đoàn Hữu Dũng yêu cầu UBND phường và các phòng, ban nâng cao trách nhiệm, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành; chủ động giải quyết công việc theo thẩm quyền, kịp thời phối hợp với các sở, ngành tháo gỡ vướng mắc.

Phường cần tập trung thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân vốn đầu tư công, triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia; tăng cường quản lý trật tự đô thị, khai thác hiệu quả quỹ đất, tài sản công; nâng cao chất lượng hoạt động các chợ, trung tâm thương mại và phát huy Phố ẩm thực Diên Hồng gắn với kinh tế đêm, du lịch địa phương.

Trong lĩnh vực văn hóa - xã hội, cần tổ chức các hoạt động thiết thực, phấn đấu triển khai 1-2 sự kiện văn hóa trong 3 tháng cuối năm để quảng bá hình ảnh địa phương; chủ động chuẩn bị phục vụ Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán 2027.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Hoàn thiện Luật Đấu thầu: Siết chỉ định thầu, minh bạch giá

Hoàn thiện Luật Đấu thầu: Siết chỉ định thầu, minh bạch giá

Tin tức

(GLO)- Góp ý vào dự thảo Luật Đấu thầu (sửa đổi), các thành viên Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai đề nghị siết chặt điều kiện chỉ định thầu, bảo đảm cạnh tranh thực chất, tăng minh bạch trong mua sắm thiết bị y tế, tăng cường hậu kiểm... nhằm bảo đảm cạnh tranh, nâng cao hiệu quả đấu thầu.

Tháo gỡ vướng mắc trong phân bổ, quyết toán ngân sách

Tháo gỡ vướng mắc trong phân bổ, quyết toán ngân sách

Thời sự

(GLO)- Góp ý vào dự thảo Luật Ngân sách nhà nước (sửa đổi), các thành viên Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai đề nghị điều chỉnh tỷ lệ phân chia nguồn thu tiền sử dụng đất, bổ sung cơ chế bố trí vốn chuẩn bị đầu tư, tạm cấp ngân sách cho các khoản chi cấp bách, tháo gỡ vướng mắc trong giải phóng mặt bằng.

Siết chặt quy định trưng mua, trưng dụng tài sản

Siết chặt quy định trưng mua, trưng dụng tài sản

Tin tức

(GLO)- Góp ý đối với dự án Luật Trưng mua, trưng dụng tài sản (sửa đổi), các thành viên Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai đề nghị làm rõ thẩm quyền, trình tự thực hiện, cơ chế giám sát, chính sách bồi hoàn, bảo đảm quyền lợi của người dân, doanh nghiệp khi tài sản được huy động phục vụ nhiệm vụ cấp bách.

Gia Lai thúc đẩy hợp tác đào tạo nhân lực, xúc tiến đầu tư và du lịch với TP. Ashikaga

Gia Lai thúc đẩy hợp tác đào tạo nhân lực, xúc tiến đầu tư và du lịch với TP. Ashikaga

Tin tức

(GLO)- Đẩy mạnh hợp tác đào tạo nhân lực, kết nối nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp Nhật Bản, xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch là những nội dung trọng tâm được tỉnh Gia Lai đề xuất tại buổi làm việc với chính quyền TP. Ashikaga (tỉnh Tochigi, Nhật Bản) vào sáng 22-10.

Cần hoàn thiện cơ chế quản lý an toàn lao động dựa trên rủi ro

Cần hoàn thiện cơ chế quản lý an toàn lao động dựa trên rủi ro

Tin tức

(GLO)- Tham gia thảo luận ở tổ chiều 21-10, các thành viên Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai đề nghị hoàn thiện dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động theo hướng tăng cường phòng ngừa rủi ro, trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan và bảo đảm quyền lợi người lao động.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh làm việc với Cố vấn đặc biệt Thủ tướng Nhật Bản

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai làm việc với Cố vấn đặc biệt của Thủ tướng Nhật Bản

Tin tức

(GLO)- Chiều 21-10, tại Tokyo, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tuấn Thanh làm việc với Cố vấn đặc biệt của Thủ tướng Nhật Bản Sasaki Hajime nhằm giới thiệu tiềm năng, định hướng phát triển của tỉnh và thúc đẩy kết nối hợp tác với các địa phương, tổ chức, doanh nghiệp Nhật Bản.

Đại biểu Siu Hương đề nghị bảo đảm quyền từ chối hiến mô của người dưới 18 tuổi

Đại biểu Siu Hương đề nghị bảo đảm quyền từ chối hiến mô của người dưới 18 tuổi

Tin tức

(GLO)- Góp ý vào dự thảo Luật về hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai Siu Hương đề nghị bổ sung cơ chế bảo vệ quyền lợi của người hiến dưới 18 tuổi và rà soát các quy định, bảo đảm tính thống nhất, khả thi khi thực hiện.

Hoàn thiện quy định về ký kết thỏa thuận quốc tế theo hướng thống nhất, rõ ràng, khả thi

Hoàn thiện quy định về ký kết thỏa thuận quốc tế theo hướng thống nhất, rõ ràng, khả thi

Tin tức

(GLO)- Góp ý dự thảo Luật Thỏa thuận quốc tế (sửa đổi), các thành viên Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai đề nghị cần hoàn thiện theo hướng thống nhất, rõ ràng, khả thi. Đồng thời, tăng cường giám sát, làm rõ thẩm quyền, bổ sung cơ chế xử lý các tình huống cấp bách phát sinh trong quá trình thực hiện.

Thúc đẩy hợp tác với doanh nghiệp Nhật Bản trong phát triển đô thị và nông nghiệp công nghệ cao

Thúc đẩy hợp tác với doanh nghiệp Nhật Bản trong phát triển đô thị và nông nghiệp công nghệ cao

Tin tức

(GLO)- Làm việc với Tập đoàn Haseko và Công ty Kubota, tỉnh Gia Lai đề xuất nhiều nội dung hợp tác thiết thực trong phát triển nhà ở, đô thị, xây dựng và cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp; hướng đến khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của địa phương và tăng cường kết nối với DN Nhật Bản.

Long trọng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Chi bộ Hồng Lĩnh

Long trọng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Chi bộ Hồng Lĩnh

Tin tức

(GLO)- Sáng 20-10, tại Khu di tích Chi bộ Hồng Lĩnh, Đảng bộ phường An Nhơn (tỉnh Gia Lai) đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Chi bộ Hồng Lĩnh (20/10/1936 - 20/10/2026). Đây là tiền thân của Đảng bộ An Nhơn, Tây Sơn, Phù Cát trước đây (nay là Đảng bộ phường An Nhơn).

Đoàn công tác tỉnh Gia Lai làm việc với Cục Kinh tế Thương mại và Công nghiệp vùng Kansai

Đoàn công tác tỉnh Gia Lai làm việc với Cục Kinh tế Thương mại và Công nghiệp vùng Kansai

Tin tức

(GLO)- Chiều 19-10, Đoàn công tác tỉnh Gia Lai do Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh làm trưởng đoàn đã đến thăm, làm việc với Cục Kinh tế Thương mại và Công nghiệp vùng Kansai Nhật Bản (METI Kansai) nhằm thúc đẩy hợp tác đầu tư, thương mại và kết nối doanh nghiệp hai bên.

null