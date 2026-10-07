Đảng bộ phường Diên Hồng kết nạp đảng viên mới đạt 93,15% chỉ tiêu

(GLO)- Sáng 7-10, Ban Chấp hành Đảng bộ phường Diên Hồng tổ chức Hội nghị lần thứ 6 (mở rộng) nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2026.

Dự hội nghị có các đồng chí: Trần Minh Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Võ Anh Tuấn - Tỉnh ủy viên, Chánh Thanh tra tỉnh; Hoàng Minh Việt - Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Quang cảnh Hội nghị lần thứ 6 (mở rộng). Ảnh: Đỗ Hằng

Theo đánh giá tại hội nghị, 9 tháng đầu năm, Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội phường Diên Hồng đã nỗ lực triển khai nhiệm vụ và đạt nhiều kết quả tích cực. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được chú trọng. Sau sắp xếp, Đảng bộ phường có 39 tổ chức đảng trực thuộc, với 2.648 đảng viên. Đến nay, Đảng bộ đã kết nạp 68 đảng viên mới, đạt 93,15% chỉ tiêu kế hoạch năm.

Đảng ủy phường đã tổ chức 10 lớp học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và các nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị; tổ chức thành công Hội thi Tuyên truyền viên giỏi năm 2026. Trong năm, 311 đảng viên được trao tặng huy hiệu Đảng; hơn 99% đảng viên đã cài đặt sổ tay đảng viên điện tử. Công tác số hóa hồ sơ, dữ liệu đảng viên tiếp tục được đẩy mạnh.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 được tổ chức thành công, với tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 99,76%. Công tác thông tin, tuyên truyền trên các nền tảng số được tăng cường, với hơn 1.600 tin, bài, video, podcast được đăng tải, thu hút hơn 6 triệu lượt xem, góp phần nâng cao nhận thức và tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Kinh tế tiếp tục duy trì tăng trưởng, tổng giá trị sản phẩm ước tăng 11,5%; tổng doanh thu bán lẻ hàng hóa và dịch vụ ước đạt 5.886 tỷ đồng. Thu ngân sách nhà nước 9 tháng đầu năm ước đạt 305,424 tỷ đồng, bằng 184,81% kế hoạch tỉnh giao và 150,26% kế hoạch HĐND phường giao.

Các lĩnh vực văn hóa - xã hội, giáo dục, y tế và an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 96,33% dân số. Các chính sách đối với người có công, đối tượng bảo trợ xã hội và người yếu thế được triển khai đầy đủ, kịp thời. Quốc phòng, an ninh được giữ vững; công tác tuyển quân năm 2026 đạt 100% kế hoạch.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hội nghị cũng thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế, khó khăn cần tập trung khắc phục, đồng thời đề ra các giải pháp thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2026.

Đồng chí Trần Minh Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Đỗ Hằng

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Trần Minh Sơn đánh giá cao kết quả Đảng bộ phường đạt được trong 9 tháng đầu năm; ghi nhận tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy và sự đồng thuận của người dân trong triển khai nhiệm vụ, nhất là trên các lĩnh vực kinh tế, quy hoạch, quản lý đô thị và thu ngân sách.

Đồng chí đề nghị: Thời gian tới, phường tiếp tục quan tâm công tác phát triển đảng viên, chủ động rà soát, tạo nguồn cụ thể cho năm 2027; xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát năm 2027. Đồng thời, rà soát Quy chế làm việc, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, quyết tâm hoàn thành cao nhất các nhiệm vụ, chỉ tiêu năm 2026.

Kết luận hội nghị, đồng chí Đoàn Hữu Dũng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường yêu cầu cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tập trung thực hiện nhiệm vụ quý IV.

Trong đó, phường tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân vốn đầu tư công; chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về đất đai, quy hoạch, thủ tục, bồi thường, giải phóng mặt bằng; tăng cường quản lý trật tự đô thị, đất đai, tài nguyên và môi trường.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, Đảng bộ phường Diên Hồng đã kết nạp 68 đảng viên mới. Ảnh: Đỗ Hằng

Đồng thời, tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức cơ sở đảng và hệ thống chính trị sau sắp xếp; nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ; đẩy nhanh số hóa dữ liệu, hồ sơ đảng viên điện tử. Phát huy tinh thần đoàn kết, kỷ luật, trách nhiệm và quyết tâm cao; tập trung giải quyết những nhiệm vụ trọng tâm, việc khó, việc còn chậm, tạo chuyển biến thực chất, phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2026, tạo nền tảng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2025-2030.