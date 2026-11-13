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Ban Bí thư khai trừ Đảng 2 nguyên lãnh đạo tỉnh Cao Bằng

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NHÃ UYÊN (theo TTO, ĐCSVN, VGP News)

(GLO)- Ban Bí thư quyết định khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Trịnh Trường Huy - nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng và bà Nguyễn Ngọc Thư - nguyên Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh này do có vi phạm gây hậu quả rất nghiêm trọng.

Ngày 13-11, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Bí thư Trung ương Đảng họp xem xét, thi hành kỷ luật đối với các đảng viên vi phạm, trên cơ sở đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

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Ông Trịnh Trường Huy khi còn đương chức. Ảnh: ĐBND/TTO

Theo đó, 2 đảng viên bị xem xét kỷ luật gồm: ông Trịnh Trường Huy - đảng viên Chi bộ Nghiên cứu - Tổng hợp II thuộc Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh Cao Bằng, nguyên Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng; bà Nguyễn Ngọc Thư - Tỉnh ủy viên, thành viên Tổ nghiên cứu chuyên đề tham mưu, giúp việc Thường trực Tỉnh ủy, nguyên Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Cao Bằng.

Qua xem xét, Ban Bí thư nhận thấy ông Trịnh Trường Huy và bà Nguyễn Ngọc Thư đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao và trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

2 đảng viên này còn vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương. Những vi phạm này gây hậu quả rất nghiêm trọng, khiến dư luận bức xúc, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cơ quan, đơn vị công tác.

Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả và nguyên nhân vi phạm; đồng thời đối chiếu các quy định của Đảng về kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Trịnh Trường Huy và bà Nguyễn Ngọc Thư.

Ban Bí thư cũng đề nghị các cơ quan chức năng thi hành kỷ luật hành chính kịp thời, đồng bộ với kỷ luật Đảng.

Trước đó, ngày 28-10, tại kỳ họp thứ 15, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật các đảng viên vi phạm tại Đảng bộ tỉnh Cao Bằng.

Qua xem xét, Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy những vi phạm của ông Trịnh Trường Huy và bà Nguyễn Ngọc Thư có tính chất nghiêm trọng, gây hậu quả rất nghiêm trọng, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức Đảng và chính quyền địa phương, đến mức phải thi hành kỷ luật.

Từ những căn cứ trên, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật đối với 2 đảng viên này.

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