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Thời sự

Đề nghị kỷ luật nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng Trịnh Trường Huy

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PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI (theo VnExpress, Báo Tin Tức)

(GLO)- Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật ông Trịnh Trường Huy - nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng và bà Nguyễn Ngọc Thư - nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh do có vi phạm gây hậu quả rất nghiêm trọng.

Ngày 28-10, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức Kỳ họp thứ 15 dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Sỹ Thanh - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Tại kỳ họp, sau khi xem xét báo cáo đề nghị xem xét, thi hành kỷ luật các đảng viên vi phạm tại Đảng bộ tỉnh Cao Bằng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy ông Trịnh Trường Huy và bà Nguyễn Ngọc Thư có những vi phạm nghiêm trọng trong quá trình công tác.

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Ông Trịnh Trường Huy khi giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng, tháng 5-2025. Ảnh: Báo Đại biểu Nhân dân

Ông Trịnh Trường Huy là đảng viên Chi bộ Nghiên cứu - Tổng hợp II, Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh Cao Bằng; nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Bà Nguyễn Ngọc Thư hiện là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, thành viên Tổ Nghiên cứu chuyên đề tham mưu, giúp việc Thường trực Tỉnh ủy; trước đó từng giữ chức Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cao Bằng.

Theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, ông Trịnh Trường Huy và bà Nguyễn Ngọc Thư đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương xác định những vi phạm này gây hậu quả rất nghiêm trọng, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng và chính quyền địa phương, đến mức phải thi hành kỷ luật.

Trên cơ sở đó, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật đối với ông Trịnh Trường Huy và bà Nguyễn Ngọc Thư.

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