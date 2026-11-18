(GLO)- Bộ Chính trị yêu cầu hoàn thiện danh mục vị trí việc làm gắn với mô tả công việc, khung năng lực và sản phẩm đầu ra; đồng thời nhấn mạnh không chạy theo thành tích, kê khai hình thức, không vì lợi ích cục bộ mà giữ việc, giữ người, giữ biên chế.

Thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký ban hành Kết luận số 123-KL/TW về tình hình, kết quả thực hiện Kết luận số 107-KL/TW và tiến độ hoàn thiện cơ sở dữ liệu vị trí việc làm, phương án biên chế giai đoạn 2027-2031.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú. Ảnh: ĐCSVN/VTC News

Tại kết luận này, Bộ Chính trị xác định sản phẩm cốt lõi của giai đoạn hiện nay là hoàn thiện hệ thống danh mục vị trí việc làm gắn với bản mô tả công việc, khung năng lực và sản phẩm đầu ra. Đây được xem là nền tảng để đổi mới công tác cán bộ, quản lý biên chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị.

Đáng chú ý, Bộ Chính trị yêu cầu việc rà soát phải được thực hiện khoa học, chặt chẽ, thực chất; không chạy theo số lượng kê khai, không hợp thức hóa tổ chức bộ máy và biên chế hiện có.

Một trong những yêu cầu trọng tâm là tập trung chuẩn hóa, thẩm định, kiểm chứng, bảo đảm dữ liệu kê khai chính xác và thống nhất. Việc rà soát phải kết hợp từ dưới lên với hướng dẫn, chuẩn hóa từ trên xuống, bảo đảm mỗi vị trí việc làm được xác định đúng chức trách, nhiệm vụ, yêu cầu năng lực, sản phẩm và trách nhiệm thực hiện.

Thông qua quá trình này, các cơ quan cần kịp thời phát hiện, xử lý bất cập về chức năng, nhiệm vụ, phân cấp, phân quyền; khắc phục tình trạng chồng chéo, trùng lặp, loại bỏ những công việc không cần thiết. Đồng thời, phải tính toán đầy đủ yêu cầu chuyển đổi số, xã hội hóa và đổi mới phương thức làm việc.

Bộ Chính trị đặc biệt nhấn mạnh trách nhiệm trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương. Đây không phải là công việc riêng của cơ quan tổ chức cán bộ mà là trách nhiệm của từng cấp ủy và người đứng đầu trong việc rà soát, xác định đúng chức năng, nhiệm vụ, vị trí việc làm, yêu cầu năng lực và sản phẩm đầu ra.

Người đứng đầu phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, xác nhận và chịu trách nhiệm về tính chính xác, thực chất của kết quả; không khoán trắng cho cấp dưới hoặc cơ quan tham mưu về công tác tổ chức, cán bộ. Đặc biệt, Bộ Chính trị yêu cầu không chạy theo thành tích, kê khai hình thức, không vì lợi ích cục bộ mà giữ việc, giữ người, giữ biên chế.

Đối với các tỉnh ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Trung ương, Bộ Chính trị yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, tổ chức thuộc phạm vi quản lý rà soát các văn bản quy định về chức năng, nhiệm vụ, phân cấp, phân quyền và vị trí việc làm.

Các văn bản cần được phân loại cụ thể theo hướng tiếp tục áp dụng, sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ; xác định rõ nội dung cần xử lý, cơ quan có thẩm quyền và thời hạn hoàn thành, bảo đảm không tạo khoảng trống hoặc chồng chéo trong tổ chức thực hiện.

Bộ Chính trị giao Ban Tổ chức Trung ương tiếp tục điều phối, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các cấp ủy, tổ chức đảng ở Trung ương và địa phương; tăng cường bám sát cơ sở, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, không để mỗi nơi thực hiện một cách. Cơ quan này cũng được giao phối hợp với Bộ Nội vụ rà soát, hoàn thiện việc phân định nhiệm vụ, phân cấp, phân quyền giữa các bộ, ngành và địa phương.