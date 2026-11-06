Gia Lai: Khảo sát hạ tầng cảng biển, khu công nghiệp, thúc đẩy kết nối logistics vùng

(GLO)- Chiều ngày 6-11, trong khuôn khổ Diễn đàn Logistics Việt Nam 2026 với chủ đề “Kết nối logistics cao nguyên, vươn ra chuỗi giá trị toàn cầu”, các đại biểu đã tổ chức khảo sát thực tế tại Cảng Quy Nhơn (phường Quy Nhơn) và Khu công nghiệp Becamex - VSIP (xã Canh Vinh, tỉnh Gia Lai).

Hoạt động nhằm tìm hiểu năng lực hạ tầng, hoạt động khai thác cảng biển, khu công nghiệp, đồng thời đánh giá tiềm năng kết nối logistics giữa khu vực Tây Nguyên với duyên hải miền Trung và thị trường quốc tế. Tại đây, đoàn tìm hiểu hoạt động khai thác cảng, năng lực tiếp nhận, bốc xếp hàng hóa và vai trò của cảng biển trong phục vụ hoạt động xuất nhập khẩu, vận chuyển hàng hóa của khu vực.

Lãnh đạo Công ty CP Cảng Quy Nhơn trả lời câu hỏi của đại biểu liên quan đến kinh doanh tại đơn vị. Ảnh: Hải Yến

Việc lựa chọn khảo sát hai địa điểm có ý nghĩa thiết thực, bởi cảng biển và khu công nghiệp là những mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng, góp phần hình thành mạng lưới logistics đồng bộ, nâng cao hiệu quả lưu thông hàng hóa và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Văn Lăng - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Becamex Bình Định giới thiệu về KCN. ẢNH: Hải Yến

Ngày 7-11, Diễn đàn Logistics Việt Nam 2026 chính thức diễn ra tại phường Quy Nhơn Đông, thu hút khoảng 600 đại biểu là lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, địa phương, hiệp hội, doanh nghiệp, chuyên gia và tổ chức quốc tế.

Trong khuôn khổ phiên toàn thể còn có lễ trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công Thương cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong phát triển dịch vụ logistics; ra mắt một số hiệp hội logistics địa phương và trao bản ghi nhớ hợp tác giữa các đơn vị, hiệp hội.

Chương trình có 2 phiên hội thảo chuyên đề được tổ chức song song. Trong đó, phiên thứ nhất tập trung vào hoàn thiện chính sách, thể chế pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển dịch vụ logistics trong bối cảnh mới.

Phiên thứ hai có chủ đề “Tìm cơ hội bứt phá cho logistics miền Trung - Tây Nguyên” với các tham luận về vai trò của Gia Lai trong phát triển logistics khu vực Tây Nguyên, kết nối vận tải ven biển với hành lang kinh tế Đông - Tây, phát triển dịch vụ logistics đặc thù và logistics nông sản phục vụ xuất khẩu.

Diễn đàn Logistics Việt Nam được Bộ Công Thương tổ chức thường niên từ năm 2013. Năm 2026 là năm đầu triển khai đồng bộ Chiến lược phát triển dịch vụ logistics Việt Nam thời kỳ 2025 - 2035, tầm nhìn đến năm 2050. Việc tổ chức diễn đàn tại Gia Lai được kỳ vọng tạo thêm cơ hội đối thoại, kết nối doanh nghiệp, đề xuất giải pháp chính sách, khai thác hiệu quả lợi thế liên kết giữa cao nguyên với cảng biển, cửa khẩu và các thị trường quốc tế.