(GLO)- Sáng 25-11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Lâm Hải Giang đã làm việc với 4 xã Vĩnh Sơn, Vĩnh Thạnh, Vĩnh Quang và Vĩnh Thịnh về kịch bản tăng trưởng năm 2027.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang đề nghị 2 xã Vĩnh Thạnh và Vĩnh Quang phát huy vai trò vùng lõi phát triển, tạo sức lan tỏa và dư địa tăng trưởng cho toàn khu vực Vĩnh Thạnh. Ảnh: Bảo Long

Theo báo cáo tại buổi làm việc, năm 2026, các xã đạt nhiều kết quả tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, xã Vĩnh Sơn đạt và vượt 11/15 chỉ tiêu; Vĩnh Quang đạt 17/17 chỉ tiêu; Vĩnh Thịnh đạt 19/21 chỉ tiêu; Vĩnh Thạnh hoàn thành 27/27 chỉ tiêu. Tổng thu ngân sách nhà nước tại cả 4 xã đều đạt và vượt dự toán được giao.

Bên cạnh kết quả đạt được, các địa phương cũng nêu lên những khó khăn về hạ tầng, thu hút đầu tư, liên kết sản xuất và tiến độ một số dự án. Thêm vào đó, dữ liệu đất đai chưa đồng bộ, nguồn lực đầu tư hạn chế cũng ảnh hưởng đến việc khai thác tiềm năng để phát triển.

Ông Trịnh Thành Trung - Chủ tịch UBND xã Vĩnh Quang báo cáo kịch bản tăng trưởng năm 2027 của địa phương. Ảnh: Bảo Long

Năm 2027, 2 xã Vĩnh Sơn và Vĩnh Thịnh phấn đấu tăng trưởng 8,9%; xã Vĩnh Quang đạt 9,04%; xã Vĩnh Thạnh đạt 10,01%. Các xã xác định nông - lâm nghiệp giá trị cao, công nghiệp chế biến, dịch vụ và du lịch sinh thái - văn hóa là những động lực tăng trưởng chủ yếu.

Trong đó, Vĩnh Thạnh phát huy lợi thế đô thị, dịch vụ ven sông Kôn và thủy sản hồ Định Bình; phát triển du lịch nghỉ dưỡng, thương mại - dịch vụ và nuôi cá lồng bè gắn với xuất khẩu.

Xã Vĩnh Quang tập trung phát triển công nghiệp, năng lượng và chăn nuôi công nghệ cao, với trọng tâm là Cụm công nghiệp Tà Súc và các trang trại heo, dự kiến tạo giá trị sản xuất khoảng 272 tỷ đồng.

Phó Giám đốc Sở Công Thương Nguyễn Duy Lộc góp ý cho kịch bản tăng trưởng năm 2027 của các địa phương. Ảnh: Bảo Long

Xã Vĩnh Sơn đẩy mạnh phát triển nông nghiệp công nghệ cao, du lịch sinh thái vùng cao; xúc tiến khu du lịch nghỉ dưỡng rộng 28,54 ha quanh lòng hồ A thủy điện Vĩnh Sơn.

Xã Vĩnh Thịnh tập trung dự án trang trại gà công nghệ cao quy mô 165.000 con, đồng thời khai thác tiềm năng du lịch hồ Định Bình, suối Tà Má và suối nước nóng.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang ghi nhận nỗ lực của 4 địa phương trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.

Để tạo đột phá trong năm 2027, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị 2 xã Vĩnh Thạnh và Vĩnh Quang phát huy vai trò vùng lõi phát triển, tạo sức lan tỏa và dư địa tăng trưởng cho toàn khu vực.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Bảo Long

Các xã cần tăng cường liên kết trong đầu tư, sản xuất và tiêu thụ; khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế từng địa phương. Trên cơ sở nội dung làm việc, khẩn trương hoàn thiện kịch bản tăng trưởng theo từng ngành, lĩnh vực, xác định rõ mục tiêu, nguồn lực và giải pháp thực hiện.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang cũng yêu cầu các địa phương tập trung tháo gỡ vướng mắc về quy hoạch, đất đai, giải phóng mặt bằng; đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm và giải ngân vốn đầu tư công. Qua đó, tạo động lực phát triển đồng bộ, phấn đấu hoàn thành cao nhất mục tiêu tăng trưởng năm 2027.