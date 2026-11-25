(GLO)- Sáng 25-11, tại điểm cầu Trụ sở UBND tỉnh Gia Lai, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch chủ trì cuộc họp trực tuyến với Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, các sở, ngành liên quan và UBND 135 xã, phường.

Nội dung cuộc họp tập trung vào chương trình công tác năm 2027 của ngành Văn hóa - Thể thao và Du lịch; công tác tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Đinh Mùi 2027 và kỷ niệm các sự kiện lịch sử trong dịp Tết Nguyên đán.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch chỉ đạo rà soát nguồn lực, xây dựng kịch bản du lịch 3 cấp độ, tăng cường liên kết tour tuyến và nâng tầm lễ hội, sản phẩm du lịch Gia Lai. Ảnh: Bình Dương

Tại cuộc họp, các đại biểu tập trung thảo luận, rà soát nội dung, tiến độ và công tác phối hợp tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Đinh Mùi 2027 trên địa bàn tỉnh.

Theo kế hoạch, các hoạt động được tổ chức với nhiều nội dung phong phú, đa dạng, kết hợp giữa hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao và các lễ hội truyền thống, đáp ứng nhu cầu vui Xuân, đón Tết của nhân dân và du khách.

Trong đó, tỉnh sẽ tổ chức các hoạt động trọng tâm như: xây dựng, trưng bày cụm linh vật và ảnh nghệ thuật mừng Xuân tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn) và Quảng trường Đại Đoàn Kết (phường Pleiku); Chương trình nghệ thuật mừng Đảng, mừng Xuân Đinh Mùi 2027 được truyền hình trực tiếp giữa 2 điểm cầu trong đêm Giao thừa; tổ chức bắn pháo hoa chào đón năm mới.

Bên cạnh đó, nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, lễ hội truyền thống và các sự kiện phục vụ du khách sẽ được tổ chức tại các địa phương trong dịp Tết và những ngày đầu Xuân.

Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: Bình Dương

Đáng chú ý, tỉnh tổ chức các hoạt động kỷ niệm 256 năm Khởi nghĩa Tây Sơn (1771-2027), 238 năm Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa (1789-2027), cùng nhiều lễ hội truyền thống đặc sắc như: Hội Báo Xuân, Lễ hội Mai vàng, Đêm võ đài Bình Định, Hội thơ Nguyên Tiêu, Lễ hội Chợ Gò, các lễ hội đua thuyền và lễ hội cầu ngư tại các địa phương.

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch giao ngành văn hóa và các địa phương phải rà soát, phân định rõ đầu việc theo từng cấp gắn với nguồn lực; xây dựng kịch bản du lịch 3 cấp độ, phối hợp với doanh nghiệp thiết kế tour tuyến và rà soát, nâng cấp các lễ hội mang đậm bản sắc vùng.

Ông Huỳnh Văn Lợi - Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch báo cáo tại cuộc họp. Ảnh: Bình Dương

Để tạo đà bứt phá về du lịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các đơn vị cần khắc phục tính manh mún, đẩy mạnh liên kết chuỗi sản phẩm du lịch từ Gia Lai Tây đến Gia Lai Đông; đồng thời, quản lý nghiêm di tích theo Luật Di sản.

Cùng với đó, khẩn trương giải ngân vốn chương trình mục tiêu đúng hướng dẫn, tổng hợp kiến nghị phân bổ ngân sách năm 2027 và hoàn tất công tác rà soát, đề xuất khen thưởng, biểu dương kịp thời các điển hình tiên tiến trong năm 2026.