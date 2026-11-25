(GLO)- Tại hội nghị tiếp xúc với Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Gia Lai vào ngày 25-11, cử tri xã Bình Khê và phường An Nhơn Nam đã kiến nghị nhiều vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống, sản xuất và quyền lợi chính đáng của người dân.

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri tại xã Bình Khê. Ảnh: Quang Tấn

Đoàn ĐBQH tỉnh tham gia tiếp xúc cử tri gồm các ông, bà: Lý Tiết Hạnh - Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh; Đồng Ngọc Ba - Ủy viên Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội; Trần Thế Phan - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Trần Kim Kha - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; Huỳnh Thị Anh Thảo - Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch; Nguyễn Văn Cảnh - Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Giám đốc Khu du lịch Cửa Biển, Phó Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ du lịch Quốc Thắng, Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Phú Hiệp; Vũ Hồng Quân - Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội doanh nhân trẻ tỉnh, Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư xây dựng An Viên An Lộc Phát.

Sau khi nghe đại diện Đoàn ĐBQH tỉnh thông báo kết quả kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, hầu hết cử tri đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các ĐBQH tỉnh khi tham gia đóng góp ý kiến, trí tuệ vào các nội dung nghị sự, góp phần vào thành công chung của kỳ họp.

Cử tri Hồ Thành Nhân (thôn Nam Giang, xã Bình Khê) nêu ý kiến liên quan đến chế độ chính sách. Ảnh: Quang Tấn

Với tinh thần dân chủ, cởi mở, cử tri xã Bình Khê và phường An Nhơn Nam cũng phản ánh đến ĐBQH nhiều vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống, sản xuất và quyền lợi chính đáng của người dân; đồng thời, kiến nghị các cấp, ngành quan tâm giải quyết những vụ việc kéo dài, đầu tư hạ tầng giao thông, phòng, chống sạt lở và bảo đảm an sinh xã hội.

Tại xã Bình Khê, cử tri phản ánh những bất cập liên quan đến việc giám định, bồi thường do bị ảnh hưởng từ việc thi công Dự án Tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên (cải tạo, nâng cấp QL 19); quan tâm đầu tư cầu qua sông Kôn kết nối với địa bàn xã Vĩnh Hòa (cũ), xây dựng kè chống sạt lở dọc sông Kôn nhằm bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản và hoạt động sản xuất của người dân.

Cử tri xã Bình Khê cũng đề nghị xem xét chính sách miễn, giảm phí qua trạm thu phí BOT đối với cán bộ, công chức thường xuyên đi làm qua trạm; quan tâm chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn và giải quyết những vấn đề còn tồn tại trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

Cử tri Đinh Văn Bừng (tổ dân phố Phú Hòa, phường An Nhơn Nam) đề nghị quan tâm đến chế độ, phụ cấp cho người trực tiếp tham gia công tác các hội, chi hội đặc thù ở cơ sở. Ảnh: Quang Tấn

Trong khi đó, cử tri phường An Nhơn Nam đề nghị quan tâm đầu tư nâng cấp, mở rộng cầu Trắng 2; xây dựng kè chống sạt lở tại một số vị trí ven sông An Tượng; kiến nghị có giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông tại khu vực trước Khu công nghiệp Nhơn Hòa, nút giao giữa QL 19 với cao tốc Bắc - Nam.

Cử tri phường cũng kiến nghị cần có chính sách hỗ trợ kinh phí, phụ cấp phù hợp cho những người trực tiếp tham gia công tác tại các hội, chi hội đặc thù ở cơ sở; nghiên cứu điều chỉnh tăng mức trợ cấp, đồng thời mở rộng phạm vi thụ hưởng chính sách đối với những trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; đề nghị Chính phủ có các giải pháp kiểm soát thị trường, kiềm chế lạm phát, xử lý tình trạng tăng giá bất hợp lý và có chính sách hỗ trợ phù hợp, góp phần giảm bớt khó khăn cho người dân…

Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Lý Tiết Hạnh kết luận buổi tiếp xúc cử tri tại xã Bình An. Ảnh: Quang Tấn

Phát biểu kết luận buổi tiếp xúc, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Lý Tiết Hạnh đề nghị cấp ủy, chính quyền các địa phương tiếp tục quan tâm giải quyết dứt điểm các kiến nghị thuộc thẩm quyền, tránh tình trạng khiếu nại, khiếu kiện kéo dài. Bà cũng thông tin, làm rõ một số nội dung liên quan đến các ý kiến, kiến nghị của cử tri quan tâm.

Đối với những nội dung vượt thẩm quyền, Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ tổng hợp, chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết; đồng thời giám sát quá trình thực hiện nhằm bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của người dân.

Đoàn ĐBQH tỉnh tặng 20 suất quà cho các hộ gia đình chính sách, người có công trên địa bàn xã Bình Khê. Ảnh: Quang Tấn

Dịp này, Đoàn ĐBQH tỉnh đã trao tặng 39 suất quà cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn 2 xã; trong đó, trao 20 suất tại xã Bình Khê và 19 suất tại phường An Nhơn Nam.