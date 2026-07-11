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Cảng Quy Nhơn tiếp nhận tàu hàng tổng hợp, container trọng tải đến 85.000 DWT

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NGỌC SANG NGỌC SANG
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(GLO)- Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam vừa ban hành quyết định phê duyệt phương án bảo đảm an toàn hàng hải cho tàu hàng tổng hợp, container trọng tải đến 85.000 DWT giảm tải vào, rời cầu cảng số 1 - Bến cảng Quy Nhơn.

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Việc phê duyệt phương án góp phần tăng năng lực thông qua hàng hóa tại Cảng Quy Nhơn. Ảnh: ĐVCC

Theo đó, việc tiếp nhận tàu trọng tải lớn tại cầu cảng số 1 phải tuân thủ phương án được phê duyệt và các quy định của pháp luật hiện hành. Cảng vụ Hàng hải Quy Nhơn có trách nhiệm tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát chặt chẽ quá trình tiếp nhận tàu; chỉ cho phép tàu vào, rời cầu cảng khi hoàn thành đầy đủ thủ tục, bảo đảm an toàn kết cấu công trình, an toàn hàng hải, an ninh hàng hải, phòng - chống cháy nổ và bảo vệ môi trường.

Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các nội dung theo phương án được phê duyệt; phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan trong quá trình tiếp nhận tàu hàng tổng hợp, container trọng tải đến 85.000 DWT giảm tải. Đồng thời, doanh nghiệp phải tuân thủ sự hướng dẫn của Cảng vụ Hàng hải Quy Nhơn và các cơ quan chức năng liên quan.

Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam yêu cầu Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn chịu trách nhiệm toàn diện về tính pháp lý, độ chính xác của hồ sơ, tài liệu, số liệu trong phương án đã trình. Doanh nghiệp cũng chịu trách nhiệm nếu xảy ra sự cố trong quá trình cầu cảng tiếp nhận tàu; không yêu cầu Bộ Xây dựng, Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam đầu tư, nâng cấp kết cấu hạ tầng hàng hải công cộng.

Việc phê duyệt phương án trên tạo cơ sở để Cầu cảng số 1 - Bến cảng Quy Nhơn nâng cao năng lực khai thác kết cấu hạ tầng hiện hữu, đáp ứng nhu cầu tiếp nhận tàu hàng tổng hợp, container trọng tải lớn, góp phần tăng năng lực thông qua hàng hóa tại khu vực cảng biển Quy Nhơn.

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