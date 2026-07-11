Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Kinh tế

Tài chính - Doanh nghiệp

OCOP Ô tô - Xe máy Giá vàng Net Zero Nông nghiệp Tài chính - Doanh nghiệp Giá nông sản Giá cả thị trường

Thanh tra chuyên đề diện rộng về hoạt động kinh doanh xăng dầu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NHÃ UYÊN (theo LĐO, Thanh tra Chính phủ)

(GLO)- Thanh tra Chính phủ vừa công bố quyết định thanh tra chuyên đề diện rộng về hoạt động kinh doanh xăng dầu.

Theo đó, đoàn thanh tra do ông Nguyễn Mạnh Cường - Thanh tra viên cao cấp, Cục trưởng Cục Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch, ngoại giao (Cục XI), Thanh tra Chính phủ làm Trưởng đoàn.

thanh-tra-chuyen-de-dien-rong-ve-hoat-dong-kinh-doanh-xang-dau.jpg
Cuộc thanh tra chuyên đề có phạm vi rộng, liên quan trực tiếp đến kinh doanh xăng dầu - lĩnh vực đặc biệt quan trọng đối với nền kinh tế và đời sống nhân dân. Ảnh: Nhã Uyên

Thời kỳ thanh tra là từ ngày 1-1-2024 đến 30-6-2026. Khi cần thiết có thể thanh tra những nội dung liên quan đến trước và sau thời kỳ thanh tra. Thời hạn thanh tra là 30 ngày, kể từ ngày công bố quyết định thanh tra.

Đây là cuộc thanh tra chuyên đề có phạm vi rộng, liên quan trực tiếp đến kinh doanh xăng dầu - lĩnh vực đặc biệt quan trọng đối với nền kinh tế và đời sống nhân dân.

Bên cạnh việc làm rõ những kết quả đạt được trong công tác quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về kinh doanh xăng dầu, đoàn thanh tra sẽ tập trung phát hiện những bất cập trong cơ chế quản lý, những sơ hở trong tổ chức thực hiện cũng như các hành vi vi phạm (nếu có); từ đó, kiến nghị xử lý nghiêm theo quy định và đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định còn bất cập nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước.

Tại buổi công bố quyết định thanh tra, đại diện Bộ Công Thương khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với Thanh tra Chính phủ và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc nghiêm túc thực hiện quyết định thanh tra, cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu phục vụ hoạt động của đoàn thanh tra.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Thắng kiện, doanh nghiệp mỏi mòn chờ thi hành án

Thắng kiện nhưng Công ty TNHH MTV Thuận Nghĩa Gia Lai mỏi mòn chờ thi hành án

Tài chính - Doanh nghiệp

(GLO)- Gần 10 năm kể từ khi hoàn thành các công trình giao thông trên địa bàn huyện Chư Sê (cũ), Công ty TNHH MTV Thuận Nghĩa Gia Lai vẫn chưa được thanh toán hơn 2,2 tỷ đồng từ các cơ quan nhà nước, dù bản án có hiệu lực pháp luật và cơ quan thi hành án đã ban hành quyết định thi hành án.

Siết quản lý hoạt động kinh doanh, bảo vệ người tiêu dùng

Siết quản lý hoạt động kinh doanh, bảo vệ người tiêu dùng

Tài chính - Doanh nghiệp

(GLO)- Chi cục Quản lý thị trường (Sở Công Thương Gia Lai) đang triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Cùng với sự vào cuộc của cơ quan quản lý, các cơ sở kinh doanh cũng nâng cao ý thức, hướng đến xây dựng môi trường tiêu dùng an toàn, minh bạch và bền vững.

Gia Lai phấn đấu hình thành hệ sinh thái tài chính toàn diện, hiện đại, an toàn và bao trùm

Gia Lai phấn đấu hình thành hệ sinh thái tài chính toàn diện, hiện đại, an toàn và bao trùm

Tài chính - Doanh nghiệp

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Kế hoạch hành động triển khai thực hiện Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn tỉnh. Mục tiêu hướng đến là hình thành hệ sinh thái tài chính toàn diện, hiện đại, an toàn và bao trùm, góp phần nâng cao đời sống của người dân.

Hơn 200 hộ kinh doanh tham gia hội nghị phát triển thành doanh nghiệp

Hơn 200 hộ kinh doanh tham gia hội nghị phát triển thành doanh nghiệp

Tài chính - Doanh nghiệp

(GLO)- Sáng 29-6, Sở Công Thương phối hợp với Sở Tài chính, Thuế tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị phát triển hộ kinh doanh thành doanh nghiệp nhằm phổ biến Đề án phát triển kinh tế tư nhân tỉnh Gia Lai giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2035; thúc đẩy chuyển đổi hộ kinh doanh thành doanh nghiệp.

Gia Lai mở rộng đầu tư sang các tỉnh Ðông Bắc Campuchia

Gia Lai mở rộng đầu tư sang các tỉnh Ðông Bắc Campuchia

Tài chính - Doanh nghiệp

(GLO)- Với lợi thế về quỹ đất, tài nguyên thiên nhiên và dư địa phát triển lớn, các tỉnh Ðông Bắc Campuchia đang dần trở thành điểm đến hấp dẫn của nhiều nhà đầu tư Gia Lai. Chính quyền tỉnh Gia Lai luôn đồng hành, hỗ trợ để các doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh trên đất nước bạn.

Quỹ tín dụng nhân dân Bình Dương: Địa chỉ tin cậy của người dân địa phương

Quỹ tín dụng nhân dân Bình Dương: Địa chỉ tin cậy của người dân địa phương

Tài chính - Doanh nghiệp

(GLO)- Dù chịu sự cạnh tranh khốc liệt từ các ngân hàng thương mại, nhưng với cách làm khác biệt, Quỹ tín dụng nhân dân (TDND) Bình Dương vẫn thu hút được nhiều khách hàng gửi tiền tiết kiệm và vay vốn, khẳng định vai trò là địa chỉ tin cậy của người dân địa phương.

Khơi thông nguồn lực tư nhân, tạo động lực tăng trưởng mới

Gia Lai khơi thông nguồn lực khu vực tư nhân, tạo động lực tăng trưởng mới

Tài chính - Doanh nghiệp

(GLO)- Để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số, Gia Lai xác định kinh tế tư nhân là động lực quan trọng. Đề án phát triển kinh tế tư nhân cùng Kế hoạch số 228/KH-UBND của UBND tỉnh được kỳ vọng sẽ mở rộng không gian phát triển cho DN, khơi thông nguồn lực và tạo động lực tăng trưởng mới.

null