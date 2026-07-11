Thanh tra chuyên đề diện rộng về hoạt động kinh doanh xăng dầu

Theo đó, đoàn thanh tra do ông Nguyễn Mạnh Cường - Thanh tra viên cao cấp, Cục trưởng Cục Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch, ngoại giao (Cục XI), Thanh tra Chính phủ làm Trưởng đoàn.

Cuộc thanh tra chuyên đề có phạm vi rộng, liên quan trực tiếp đến kinh doanh xăng dầu - lĩnh vực đặc biệt quan trọng đối với nền kinh tế và đời sống nhân dân. Ảnh: Nhã Uyên

Thời kỳ thanh tra là từ ngày 1-1-2024 đến 30-6-2026. Khi cần thiết có thể thanh tra những nội dung liên quan đến trước và sau thời kỳ thanh tra. Thời hạn thanh tra là 30 ngày, kể từ ngày công bố quyết định thanh tra.

Đây là cuộc thanh tra chuyên đề có phạm vi rộng, liên quan trực tiếp đến kinh doanh xăng dầu - lĩnh vực đặc biệt quan trọng đối với nền kinh tế và đời sống nhân dân.

Bên cạnh việc làm rõ những kết quả đạt được trong công tác quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về kinh doanh xăng dầu, đoàn thanh tra sẽ tập trung phát hiện những bất cập trong cơ chế quản lý, những sơ hở trong tổ chức thực hiện cũng như các hành vi vi phạm (nếu có); từ đó, kiến nghị xử lý nghiêm theo quy định và đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định còn bất cập nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước.

Tại buổi công bố quyết định thanh tra, đại diện Bộ Công Thương khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với Thanh tra Chính phủ và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc nghiêm túc thực hiện quyết định thanh tra, cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu phục vụ hoạt động của đoàn thanh tra.