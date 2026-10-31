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Ra mắt sản phẩm du lịch cộng đồng làng Ia Nueng

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HOÀNG NGỌC HOÀNG NGỌC
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(GLO)- Ngày 31-10, tại nhà rông làng Ia Nueng, UBND xã Biển Hồ (tỉnh Gia Lai) tổ chức lễ công bố sản phẩm du lịch cộng đồng làng Ia Nueng, mở ra cơ hội khai thác các giá trị văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch địa phương.

Lễ công bố là hoạt động thuộc chuỗi sự kiện tại xã Biển Hồ trong khuôn khổ Festival Cồng chiêng- Tuần lễ Hoa dã quỳ - Núi lửa Chư Đang Ya năm 2026.

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Xã Biển Hồ công bố sản phẩm du lịch cộng đồng làng Ia Nueng. Ảnh: Hoàng Ngọc

Dự lễ có ông Nguyễn Văn Ý - Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; đại diện lãnh đạo Hiệp hội Du lịch tỉnh cùng hơn 40 đơn vị lữ hành, cung ứng dịch vụ du lịch; tổ Quản lý du lịch cộng đồng, già làng, nghệ nhân và đông đảo người dân địa phương.

Sản phẩm du lịch cộng đồng làng Ia Nueng được xây dựng trên nền tảng những giá trị văn hóa đặc trưng của cộng đồng Jrai với không gian nhà rông, giọt nước, văn hóa cồng chiêng, múa xoang, nghề dệt thổ cẩm, đan lát và ẩm thực truyền thống.

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Ký kết hợp tác với doanh nghiệp lữ hành hướng đến quảng bá, xây dựng chương trình tham quan và đưa khách đến làng Ia Nueng. Ảnh: Hoàng Ngọc

Đặc biệt, làng nằm ngay cạnh danh thắng Biển Hồ, có lợi thế kết nối với các điểm tham quan, tạo thuận lợi để đưa trải nghiệm du lịch cộng đồng vào hành trình khám phá Gia Lai của du khách.

Ngoài lợi thế cảnh quan, bà con được chuyên gia “cầm tay chỉ việc”, hướng dẫn các kỹ năng nghề du lịch cộng đồng; thành lập và vận hành các tổ phục vụ du lịch như ẩm thực, lưu trú, thuyết minh, quy trình đón khách…

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Sau một thời gian được đào tạo kỹ năng du lịch cộng đồng, các thuyết minh viên tại làng tự tin giới thiệu bản sắc văn hóa đến du khách. Ảnh: Hoàng Ngọc

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đặng Khánh Toàn - Phó Chủ tịch UBND xã Biển Hồ cho biết, địa phương sẽ tiếp tục hoàn thiện sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ, tăng cường liên kết với doanh nghiệp lữ hành; đồng thời phát huy vai trò chủ thể của người dân trong bảo tồn văn hóa, phát triển du lịch, tạo sinh kế bền vững.

Trong khuôn khổ chương trình, đại diện các đơn vị cung cấp sản phẩm, dịch vụ du lịch cộng đồng và doanh nghiệp lữ hành thực hiện ký kết hợp tác, hướng đến quảng bá, xây dựng chương trình tham quan và đưa khách đến làng Ia Nueng.

Sau lễ ra mắt, đại biểu và du khách tham quan, trải nghiệm các hoạt động trình diễn cồng chiêng, xoang tại không gian nhà rông; tìm hiểu nghề dệt thổ cẩm, thưởng thức ẩm thực địa phương và tham gia tour mẫu rút gọn qua những điểm trải nghiệm tiêu biểu như giới thiệu không gian văn hóa, giọt nước của làng…

Một số hoạt động trải nghiệm tại làng du lịch cộng đồng làng Ia Nueng:

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Thưởng thức rượu cần do bà con tự ủ. Ảnh: Hoàng Ngọc
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Trải nghiệm ẩm thực truyền thống. Ảnh: Hoàng Ngọc
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Tìm hiểu nghề truyền thống, mua sản phẩm thời trang từ thổ cẩm. Ảnh: Hoàng Ngọc
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Tìm hiểu cồng chiêng, giao lưu cùng nghệ nhân. Ảnh: Hoàng Ngọc
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Theo chân thiếu nữ Jrai ra đi lấy nước giọt. Ảnh: Hoàng Ngọc
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Giọt nước là nét văn hóa đặc sắc, được đưa vào hành trình trải nghiệm văn hóa trong tour du lịch cộng đồng làng Ia Nueng. Ảnh: Hoàng Ngọc
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