(GLO)- Với 4,5/5 điểm đánh giá, bánh mì heo quay của Việt Nam đứng thứ 9 trong danh sách 100 món ăn ngon nhất châu Á năm 2026 do chuyên trang ẩm thực TasteAtlas công bố, tiếp tục khẳng định sức hấp dẫn của ẩm thực Việt trên bản đồ ẩm thực quốc tế.

Theo bảng xếp hạng Top 100 Asian Foods cập nhật đến ngày 18-11-2026 của TasteAtlas, bánh mì heo quay Việt Nam xếp thứ 9 với số điểm 4,5/5. Đây là một trong 10 món ăn được thực khách đánh giá cao nhất trong danh sách năm nay.

Bánh mì heo quay xếp thứ 9 trong bảng 100 món ăn ngon nhất châu Á do Taste Atlas xếp hạng. Ảnh: Taste Atlas/LĐO

Đứng đầu bảng xếp hạng là zhēngjiǎo, món bánh bao hấp truyền thống của Trung Quốc, đạt 4,6/5 điểm. Vị trí thứ 2 thuộc về sushi nigiri cá ngừ otoro của Nhật Bản, tiếp theo là kalamar tava (mực chiên) của Thổ Nhĩ Kỳ. Các vị trí tiếp theo có bánh naan bơ tỏi của Ấn Độ, thịt dê xiên nướng sate kambing của Indonesia, bánh ngọt Antakya künefesi và thịt cừu nướng Oltu cağ kebabı của Thổ Nhĩ Kỳ, sốt tỏi toum của Lebanon. Xếp thứ 10 là món súp thịt Beyran çorbası của Thổ Nhĩ Kỳ.

TasteAtlas mô tả bánh mì heo quay là sự kết hợp giữa ổ bánh mì truyền thống có lớp vỏ giòn và phần thịt ba chỉ heo quay với lớp da giòn rụm. Đây là một biến tấu đặc sắc của bánh mì Việt Nam, tạo nên trải nghiệm ẩm thực phong phú hơn so với những loại bánh mì có nhân thịt nguội thông thường.

Điểm hấp dẫn của món ăn nằm ở sự kết hợp giữa nhiều thành phần. Thịt ba chỉ được tẩm muối, gia vị rồi quay chín, thái lát và kẹp vào ổ bánh mì vừa nướng. Phần nhân thường có thêm mayonnaise, đồ chua từ cà rốt và củ cải trắng, dưa leo, rau thơm, hẹ và ớt tùy khẩu vị. Một số nơi còn phết thêm pate gan gà để tăng độ béo và hương vị.

Sự hòa quyện giữa lớp vỏ bánh giòn, thịt heo quay đậm đà, phần da giòn cùng rau củ tươi và vị chua nhẹ của đồ muối tạo nên nét đặc trưng của món ăn. Bánh mì heo quay được bán phổ biến tại các hàng quán ẩm thực đường phố, phù hợp với nhiều thời điểm trong ngày.

Theo VnExpress, danh sách 100 món ăn ngon nhất châu Á lần này được xây dựng từ đánh giá của thực khách trên toàn cầu. Tính đến ngày 18-11-2026, TasteAtlas ghi nhận 241.959 lượt đánh giá, trong đó có 139.805 lượt được hệ thống xác định là hợp lệ.

TasteAtlas là nền tảng trực tuyến chuyên giới thiệu, đánh giá và quảng bá các món ăn truyền thống trên thế giới, có trụ sở tại Croatia. Các bảng xếp hạng của chuyên trang được tổng hợp từ đánh giá của người dùng, kết hợp những cơ chế nhận diện tài khoản thực tế và sàng lọc các lượt bình chọn không hợp lệ.

Việc bánh mì heo quay góp mặt trong top 10 món ăn ngon nhất châu Á là thêm một dấu ấn của ẩm thực Việt Nam tại các bảng xếp hạng quốc tế, đồng thời cho thấy sức hấp dẫn của những món ăn đường phố được chế biến từ nguyên liệu quen thuộc nhưng có cách kết hợp hương vị riêng.