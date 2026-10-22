Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Du lịch

Ẩm thực

Ẩm thực Hành trang lữ hành Tin tức

Bò kho Việt Nam xếp thứ 36 trong top món hầm ngon nhất thế giới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI (theo Tuổi Trẻ, VnExpress, TasteAtlas)

(GLO)- Bò kho của Việt Nam đứng thứ 36 trong danh sách 100 món hầm ngon nhất thế giới do cẩm nang ẩm thực TasteAtlas công bố ngày 15-10. Với nước dùng đậm đà, thịt bò mềm cùng hương thơm đặc trưng của sả và các loại gia vị, món ăn này tiếp tục góp mặt trong bảng xếp hạng ẩm thực quốc tế.

Bò kho là đại diện duy nhất của Việt Nam trong danh sách 100 món hầm ngon nhất thế giới lần này. Món ăn đạt 4,2/5 điểm, dựa trên hệ thống đánh giá của nền tảng ẩm thực quốc tế.

TasteAtlas ghi nhận tổng cộng 46.973 lượt đánh giá cho bảng xếp hạng, trong đó có 27.537 lượt được hệ thống xác định là hợp lệ. Kết quả phản ánh đánh giá của người dùng theo phương pháp riêng của nền tảng, không phải kết luận tuyệt đối về chất lượng ẩm thực toàn cầu.

bo-kho-thom-nong-cung-banh-mi.png
Bò kho được yêu thích bởi sự kết hợp của các loại gia vị cùng thịt bò được hầm mềm. Ảnh: ChatGPT

Bò kho là món ăn phổ biến tại Việt Nam, được chế biến từ thịt bò cắt miếng vừa ăn, cà rốt cùng các loại gia vị như sả, quế, ớt, tiêu, tỏi và hành tím. Các nguyên liệu được ninh trong nước dùng, tạo nên hương vị đậm đà, thơm nồng và màu sắc hấp dẫn.

Món ăn có nhiều cách thưởng thức. Thực khách có thể dùng bò kho riêng, ăn cùng bánh mì hoặc chan lên mì. Rau thơm tươi, hành lá, ngò rí và hành thái nhỏ thường được dùng kèm để tăng hương vị. Tùy vùng miền, cách nêm nếm cũng có sự khác biệt; bò kho ở khu vực nông thôn thường có vị cay rõ hơn so với một số phiên bản tại đô thị.

Theo TasteAtlas, nguồn gốc chính xác của bò kho hiện chưa được xác định rõ. Tuy nhiên, món ăn được cho là chịu ảnh hưởng từ cả truyền thống ẩm thực phương Đông và phương Tây. Qua thời gian, bò kho đã trở thành một lựa chọn quen thuộc trong bữa ăn của người Việt, đặc biệt là bữa sáng.

Trong bảng xếp hạng năm nay, món seco de cabrito của Peru đứng đầu với 4,4/5 điểm. Xếp thứ hai là cà ri phanaeng của Thái Lan, tiếp theo là hünkar beğendi của Thổ Nhĩ Kỳ, murgh makhani của Ấn Độ và karē của Nhật Bản.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Báo Hồng Kông so sánh cơm gà Hội An với cơm gà Hải Nam

Báo Hồng Kông so sánh cơm gà Hội An với cơm gà Hải Nam

Người Hải Nam, Trung Quốc, di cư đến Đông Nam Á đã mang theo món cơm gà nổi tiếng. Tuy nhiên, tại Việt Nam, cơm gà Hội An cũng ngon không kém, có độ mềm tương tự như cơm gà Hải Nam nhưng hương vị tươi sáng hơn, theo tờ báo lâu đời nhất Hồng Kông South China Morning Post.

Có thể bạn quan tâm

Hiệp hội Văn hóa ẩm thực tỉnh Gia Lai: Đảm bảo an toàn thực phẩm phục vụ người dân và du khách

Hiệp hội Văn hóa ẩm thực tỉnh Gia Lai: Đảm bảo an toàn thực phẩm phục vụ người dân và du khách

Ẩm thực

(GLO)- Ngày 18-6, tại phường Quy Nhơn Nam, Hiệp hội Văn hóa Ẩm thực tỉnh Gia Lai phối hợp với Sở Y tế, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tổ chức lớp tập huấn về đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm (ATTP) và nâng cao chất lượng dịch vụ ẩm thực phục vụ phát triển du lịch.

Đông đảo thực khách tập trung về Phố ẩm thực Diên Hồng để thưởng thức các món ngon.

Phố ẩm thực Diên Hồng - điểm hẹn sôi động về đêm

Ẩm thực

(GLO)- Phố ẩm thực tại phường Diên Hồng đang thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan và thưởng thức ẩm thực. Ngay từ khi bắt đầu hoạt động thử nghiệm vào cuối tháng 3-2026, địa điểm này đã bắt đầu nhộn nhịp, góp phần tạo điểm nhấn cho hoạt động về đêm tại phố núi.

Lễ hội ẩm thực thuần chay sẽ diễn ra tại Pleiku từ ngày 24-4

Lễ hội ẩm thực thuần chay sẽ diễn ra tại Pleiku từ ngày 24-4

Du lịch

(GLO)- Ngày 24-4, nhà hàng chay Ánh Quang (236F Tôn Đức Thắng, xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai) sẽ phối hợp với CLB Thiện nguyện Vegan Group, các đơn vị ẩm thực miền Trung cùng một số cơ sở kinh doanh trên địa bàn tỉnh khai mạc lễ hội ẩm thực thuần chay miền Trung “Hương sắc Gia Lai” 2026.

Cá trích gây 'sốt' mạng xã hội

Cá trích gây 'sốt' mạng xã hội

Ẩm thực

Cá trích, loài cá biển quen thuộc và khá phổ biến bất ngờ trở thành món ăn gây 'sốt' mạng xã hội trong những ngày qua, mở ra triển vọng mới cho ngư dân đánh bắt ven bờ ở Nghệ An.

Từ mâm cơm an lành đến sẻ chia đầu năm

Từ mâm cơm an lành đến sẻ chia đầu năm

Tết xưa - Tết nay

(GLO)- Ðáp ứng nhu cầu ăn thuần chay hoặc ăn uống thanh đạm của nhiều người trong dịp Tết, không ít quán chay, nhà hàng chay ở các phường khu vực trung tâm phía Tây tỉnh Gia Lai đã sẵn sàng phục vụ thực khách với những thức món phù hợp, hấp dẫn, góp thêm màu sắc vào ẩm thực Tết truyền thống.

null