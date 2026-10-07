Cafe Show & Tea Show Hanoi 2026: Hơn 400 thương hiệu cà phê và trà cùng hội tụ

(GLO)- Cafe Show & Tea Show Hanoi 2026 diễn ra từ ngày 8 đến 10-10 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), TP. Hà Nội, quy tụ hơn 400 thương hiệu đến từ 20 quốc gia với 250 gian hàng.

Cafe Show & Tea Show Hanoi 2026 được kỳ vọng tạo thêm cơ hội kết nối giữa doanh nghiệp, nhà cung cấp nguyên liệu, thiết bị, công nghệ với các chuỗi F&B và nhà đầu tư.

Cafe Show & Tea Show Hanoi 2026 diễn ra từ ngày 8 đến 10-10 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), TP. Hà Nội. Ảnh: DL>

Sự kiện Cafe Show & Tea Show Hanoi 2026 do Công ty EXPORUM phối hợp với Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam, Hiệp hội Chè Việt Nam tổ chức.

Với 2 chủ đề "A Cup Of the World" và "Fill Your Cup with Stillness", sự kiện năm nay phản ánh 2 hướng phát triển song hành: vừa tập trung vào công nghệ, tiêu chuẩn và hiệu quả vận hành, vừa khai thác chiều sâu cảm quan, bản sắc nguyên liệu và trải nghiệm thưởng thức.

Bên cạnh đó, tại sự kiện sẽ có 3 cuộc thi chuyên môn cấp quốc gia, dự kiến có hơn 180 thí sinh tham gia, nhằm chọn lựa gương mặt đại diện Việt Nam bước ra đấu trường quốc tế là World Brewers Cup 2027 tại Colombia, bao gồm: Vietnam National Brewers Cup 2026 (VNBrC) - thử thách kỹ thuật pha chế thủ công, khả năng kiểm soát chiết xuất và đánh giá cảm quan; Dalatmilk Vietnam National Latte Art Championship 2026 (VNLC) - tôn vinh kỹ thuật tạo hình và tư duy thẩm mỹ trên nền cà phê; Giải đấu Tea Masters Cup Vietnam 2026 với 3 hạng mục pha chế, thử cảm quan và sáng tạo với trà.

Sự kiện được kỳ vọng tạo thêm cơ hội kết nối giữa doanh nghiệp, nhà cung cấp nguyên liệu, thiết bị, công nghệ với các chuỗi F&B và nhà đầu tư. Ảnh: DL>

Theo đánh giá của Ban Tổ chức, thị trường cà phê và trà Việt Nam đang có dư địa phát triển nhờ lợi thế về vùng nguyên liệu, năng lực sản xuất, văn hóa tiêu dùng và sự mở rộng của thị trường F&B trong nước.

Việc kết nối vùng nguyên liệu với công nghệ, nhân lực và thị trường sẽ giúp doanh nghiệp khai thác tốt hơn giá trị của cà phê và trà Việt, thay vì chỉ cạnh tranh ở khâu cung cấp nguyên liệu.

Tại sự kiện, doanh nghiệp có thể tìm kiếm nguồn cung, tiếp cận thiết bị và giải pháp công nghệ, cập nhật mô hình vận hành và mở rộng kết nối kinh doanh.

Được biết, Cafe Show được thành lập năm 2002 tại Seoul, là triển lãm cà phê chuyên ngành đầu tiên ở châu Á và đến nay đã trở thành một trong những triển lãm F&B quốc tế hàng đầu thế giới.

Sự kiện quy tụ các thương hiệu cà phê, trà, bánh uy tín, các nhà cung cấp nguyên liệu, máy móc và chuyên gia toàn cầu; là địa chỉ giao thương giúp doanh nghiệp quảng bá thương hiệu, tìm kiếm đối tác B2B và cập nhật xu hướng mới nhất trong ngành cà phê và F&B.