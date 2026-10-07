Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Kinh tế

Tài chính - Doanh nghiệp

OCOP Ô tô - Xe máy Giá vàng Net Zero Nông nghiệp Tài chính - Doanh nghiệp Giá nông sản Giá cả thị trường

Cafe Show & Tea Show Hanoi 2026: Hơn 400 thương hiệu cà phê và trà cùng hội tụ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
MỘC TRÀ MỘC TRÀ (theo TTO, NDO)

(GLO)- Cafe Show & Tea Show Hanoi 2026 diễn ra từ ngày 8 đến 10-10 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), TP. Hà Nội, quy tụ hơn 400 thương hiệu đến từ 20 quốc gia với 250 gian hàng.

Cafe Show & Tea Show Hanoi 2026 được kỳ vọng tạo thêm cơ hội kết nối giữa doanh nghiệp, nhà cung cấp nguyên liệu, thiết bị, công nghệ với các chuỗi F&B và nhà đầu tư.

cafe-show-tea-show-hanoi-2026-hon-400-thuong-hieu-ca-phe-va-tra-cung-hoi-tu.jpg
Cafe Show & Tea Show Hanoi 2026 diễn ra từ ngày 8 đến 10-10 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), TP. Hà Nội. Ảnh: DL>

Sự kiện Cafe Show & Tea Show Hanoi 2026 do Công ty EXPORUM phối hợp với Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam, Hiệp hội Chè Việt Nam tổ chức.

Với 2 chủ đề "A Cup Of the World" và "Fill Your Cup with Stillness", sự kiện năm nay phản ánh 2 hướng phát triển song hành: vừa tập trung vào công nghệ, tiêu chuẩn và hiệu quả vận hành, vừa khai thác chiều sâu cảm quan, bản sắc nguyên liệu và trải nghiệm thưởng thức.

Bên cạnh đó, tại sự kiện sẽ có 3 cuộc thi chuyên môn cấp quốc gia, dự kiến có hơn 180 thí sinh tham gia, nhằm chọn lựa gương mặt đại diện Việt Nam bước ra đấu trường quốc tế là World Brewers Cup 2027 tại Colombia, bao gồm: Vietnam National Brewers Cup 2026 (VNBrC) - thử thách kỹ thuật pha chế thủ công, khả năng kiểm soát chiết xuất và đánh giá cảm quan; Dalatmilk Vietnam National Latte Art Championship 2026 (VNLC) - tôn vinh kỹ thuật tạo hình và tư duy thẩm mỹ trên nền cà phê; Giải đấu Tea Masters Cup Vietnam 2026 với 3 hạng mục pha chế, thử cảm quan và sáng tạo với trà.

cafe-show.jpg
Sự kiện được kỳ vọng tạo thêm cơ hội kết nối giữa doanh nghiệp, nhà cung cấp nguyên liệu, thiết bị, công nghệ với các chuỗi F&B và nhà đầu tư. Ảnh: DL>

Theo đánh giá của Ban Tổ chức, thị trường cà phê và trà Việt Nam đang có dư địa phát triển nhờ lợi thế về vùng nguyên liệu, năng lực sản xuất, văn hóa tiêu dùng và sự mở rộng của thị trường F&B trong nước.

Việc kết nối vùng nguyên liệu với công nghệ, nhân lực và thị trường sẽ giúp doanh nghiệp khai thác tốt hơn giá trị của cà phê và trà Việt, thay vì chỉ cạnh tranh ở khâu cung cấp nguyên liệu.

Tại sự kiện, doanh nghiệp có thể tìm kiếm nguồn cung, tiếp cận thiết bị và giải pháp công nghệ, cập nhật mô hình vận hành và mở rộng kết nối kinh doanh.

Được biết, Cafe Show được thành lập năm 2002 tại Seoul, là triển lãm cà phê chuyên ngành đầu tiên ở châu Á và đến nay đã trở thành một trong những triển lãm F&B quốc tế hàng đầu thế giới.

Sự kiện quy tụ các thương hiệu cà phê, trà, bánh uy tín, các nhà cung cấp nguyên liệu, máy móc và chuyên gia toàn cầu; là địa chỉ giao thương giúp doanh nghiệp quảng bá thương hiệu, tìm kiếm đối tác B2B và cập nhật xu hướng mới nhất trong ngành cà phê và F&B.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Bất ngờ bị yêu cầu nộp thêm tiền sử dụng đất, người dân cần làm gì?

Bất ngờ bị yêu cầu nộp thêm tiền sử dụng đất, người dân cần làm gì?

Tài chính - Doanh nghiệp

(GLO)- Nhận thông báo phải nộp tiền sử dụng đất với số tiền cao hơn dự kiến khiến nhiều người lo lắng. Người dân có quyền kiểm tra căn cứ tính tiền, đề nghị tính lại trong những trường hợp được pháp luật quy định và thực hiện khiếu nại nếu cho rằng nghĩa vụ tài chính được xác định chưa đúng.

Nghi Sơn lần đầu có lãi gần 14.000 tỉ đồng giữa cú sốc nguồn dầu thô

Nghi Sơn lần đầu có lãi gần 14.000 tỉ đồng giữa cú sốc nguồn dầu thô

Tài chính - Doanh nghiệp

(GLO)- Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn ghi nhận kết quả kinh doanh đột phá trong 8 tháng năm 2026, với lợi nhuận sau thuế gần 14.000 tỉ đồng. Kết quả này đáng chú ý khi nhà máy đồng thời phải ứng phó với việc nguồn dầu thô từ Kuwait bị gián đoạn trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông.

Công ty CP Đường sắt Nghĩa Bình kỷ niệm 50 năm ngày thành lập và gắn biển công trình chào mừng

Công ty CP Đường sắt Nghĩa Bình kỷ niệm 50 năm ngày thành lập và gắn biển công trình chào mừng

Tài chính - Doanh nghiệp

(GLO)- Ngày 1-10, tại phường Quy Nhơn, Công ty CP Đường sắt Nghĩa Bình long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập (1/10/1976 - 1/10/2026), đồng thời gắn biển công trình chào mừng. Dự lễ có lãnh đạo Tập đoàn Đường sắt Quốc Gia Việt Nam và Công đoàn Đường sắt Việt Nam.

PNJ thay đổi chính sách thu đổi vàng, kim cương: Nhóm nào được nhận tiền sau 2 ngày?

PNJ thay đổi chính sách thu đổi vàng, kim cương: Nhóm nào được nhận tiền sau 2 ngày?

Tài chính - Doanh nghiệp

(GLO)- Từ ngày 30-9-2026, Công ty CP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) điều chỉnh phương án xử lý giao dịch thu đổi, mua lại sản phẩm. Một số nhóm vàng được rút ngắn thời gian thanh toán xuống còn 2 hoặc 7 ngày, kim cương và trang sức kim cương vẫn thanh toán theo lộ trình tối đa 120 ngày.

EU “siết” quy định về môi trường: Doanh nghiệp Việt cần lưu ý điều gì?

EU “siết” quy định về môi trường: Doanh nghiệp Việt cần lưu ý điều gì?

Tài chính - Doanh nghiệp

(GLO)- Từ năm 2026, hàng hóa vào thị trường Liên minh châu Âu (EU) phải đáp ứng ngày càng nhiều yêu cầu về phát thải carbon, chống phá rừng, bao bì và tính bền vững của sản phẩm. Đó vừa là cơ hội vừa là thách thức cho doanh nghiệp Việt Nam trong việc đáp ứng các tiêu chuẩn môi trường.

null