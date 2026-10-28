Ẩm thực Việt tạo ấn tượng với 11 đại diện trong bảng xếp hạng 100 món súp châu Á

(GLO)- Phở bò đứng thứ 11, cùng 10 món ăn quen thuộc khác của Việt Nam góp mặt trong bảng xếp hạng 100 món súp ngon nhất châu Á do TasteAtlas công bố, cho thấy sự phong phú của văn hóa ẩm thực Việt.

Theo bảng xếp hạng “100 món súp ngon nhất châu Á” do chuyên trang ẩm thực TasteAtlas bình chọn, Việt Nam có 11 đại diện lọt vào danh sách, trong đó có 4 biến thể của phở. Kết quả được tổng hợp từ hơn 20.400 lượt đánh giá của thực khách và chuyên gia trên toàn cầu.

Phở bò xếp thứ 11 trong bảng xếp hạng. Ảnh internet

Với 4,4/5 điểm, phở bò đứng thứ 11 trong danh sách. Sức hấp dẫn của món ăn nằm ở nước dùng được ninh từ xương và các phần thịt bò, kết hợp những loại gia vị như quế, hồi, đinh hương, thảo quả. Khi phục vụ, nước dùng nóng được chan cùng bánh phở, thịt bò và hành; thực khách có thể thêm chanh, ớt hoặc các loại rau gia vị tùy khẩu vị.

Xếp thứ 26, bún bò Huế đạt 4,2 điểm, nổi bật với nước dùng đậm đà, hương sả và mắm ruốc, thường có thịt bò cùng các loại chả. Trong khi đó, phở gà đứng thứ 33 với 4,1 điểm, gây ấn tượng bởi nước dùng thanh, trong và hương thơm từ gừng, hành.

Bún riêu xếp thứ 38, đạt 4 điểm. Món ăn đặc trưng bởi vị chua dịu của cà chua, giấm bỗng và vị ngọt của cua, thường kết hợp với đậu phụ, rau sống cùng nhiều loại đồ ăn kèm. Phở chay đứng thứ 40, cũng đạt 4 điểm, cho thấy sự đa dạng trong cách chế biến nước dùng từ nấm, rau củ và các loại gia vị.

Ở nhóm tiếp theo, lẩu Việt Nam đứng thứ 73 và canh chua cá kiểu Nam Bộ xếp thứ 74, cùng đạt 3,8 điểm. Nếu lẩu là hình thức thưởng thức ẩm thực cộng đồng với nhiều nguyên liệu được nấu trực tiếp trong nồi nước dùng, canh chua cá gây chú ý bởi sự kết hợp giữa vị chua của me, vị ngọt của cá và các loại rau củ.

Lẩu Việt Nam đứng thứ 73 trong bảng xếp hạng những món súp ngon nhất châu Á. Ảnh internet

Phở hải sản đứng thứ 75, cũng đạt 3,8 điểm. Biến thể này sử dụng tôm, mực, nghêu hoặc các loại hải sản khác, kết hợp nước dùng nấu từ xương gà và hải sản.

Hủ tiếu Nam Vang xếp thứ 87 với 3,8 điểm. Có nguồn gốc từ ẩm thực Campuchia, món ăn được điều chỉnh theo khẩu vị Việt Nam, thường có nước dùng ninh từ xương và thịt lợn, ăn kèm tôm, gan, trứng cút cùng các loại rau thơm.

Bánh đa cua Hải Phòng đứng thứ 95, đạt 3,7 điểm, nổi bật với bánh đa đỏ, thịt cua và nước dùng đậm vị. Khép lại danh sách ở vị trí thứ 100 là bún măng vịt, đạt 3,7 điểm, kết hợp thịt vịt, măng và nước dùng thơm mùi gừng, thường ăn kèm nước mắm gừng.