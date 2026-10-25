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Đầu bếp Việt Nam vô địch toàn đoàn tại Battle of the Chefs 2026

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PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI (theo Nhân Dân, Tin Tức)

(GLO)- Đoàn đầu bếp Việt Nam giành cúp vô địch toàn đoàn cùng 102 huy chương tại Battle of the Chefs 2026 ở Malaysia, trong đó có 28 Huy chương Vàng, 36 Huy chương Bạc và 38 Huy chương Đồng.

Ngày 25-10, tại sân bay Tân Sơn Nhất, Hiệp hội Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức đón đoàn đầu bếp Việt Nam trở về sau khi đạt thành tích nổi bật tại cuộc thi ẩm thực quốc tế Battle of the Chefs 2026 tổ chức ở Penang, Malaysia.

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Các đầu bếp Việt Nam vui mừng nhận cúp tại Battle of the Chefs 2026 ở Malaysia. Ảnh nguồn Báo Tin Tức

Tại cuộc thi, Hội Đầu bếp chuyên nghiệp Sài Gòn (SPC) giành cúp vô địch toàn đoàn. Các đầu bếp Việt Nam đạt tổng cộng 102 huy chương, gồm 28 Huy chương Vàng, 36 Huy chương Bạc và 38 Huy chương Đồng. Đoàn có hơn 50 đầu bếp cùng đội ngũ huấn luyện, đến từ Hội Đầu bếp chuyên nghiệp Sài Gòn, Liên Chi hội Đầu bếp Việt Nam và Liên Chi hội Bánh Việt Nam, tham gia nhiều nội dung thi đấu.

Bên cạnh danh hiệu cao nhất toàn đoàn, các đại diện Việt Nam còn giành cúp The Best Young Chefs cùng nhiều giải thưởng ở các nội dung đồng đội, bánh mì, chocolate, trang trí bánh và điêu khắc rau củ quả.

Battle of the Chefs 2026 diễn ra từ ngày 21 đến 24-10 tại SPICE Arena, Penang, do Hiệp hội Đầu bếp Penang tổ chức. Đây là lần thứ 20 cuộc thi được tổ chức, với hơn 2.000 thí sinh và hơn 100 giám khảo được chứng nhận đến từ nhiều quốc gia. Sự kiện có hơn 90 hạng mục dành cho đầu bếp trẻ và đầu bếp chuyên nghiệp, được Hiệp hội Đầu bếp Thế giới (Worldchefs) công nhận.

Cuộc thi là dịp để các đầu bếp thể hiện kỹ năng, trao đổi kinh nghiệm và tiếp cận những phương pháp chế biến, trình bày mới trong môi trường chuyên môn quốc tế. Với các đại diện Việt Nam, việc tham gia còn góp phần nâng cao năng lực nghề nghiệp, tăng cơ hội giao lưu và quảng bá văn hóa ẩm thực trong nước.

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