(GLO)- Hơn 200 thương hiệu, 100 đầu bếp trong nước và quốc tế, hàng nghìn món ăn đặc sắc cùng các chương trình biểu diễn nghệ thuật đang tạo nên không gian trải nghiệm đa sắc màu tại Lễ hội Văn hóa Ẩm thực Quốc tế Hà Nội 2026.

Diễn ra từ ngày 27 đến 29-11 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Đông Anh, Hà Nội, Lễ hội Văn hóa Ẩm thực Quốc tế Hà Nội 2026 - Hanoi Firebeat World Festival mang chủ đề “Bừng vị năm châu - Chung nhịp toàn cầu”, kết hợp ẩm thực, văn hóa, âm nhạc và giải trí.

Lễ hội quy tụ 100 đầu bếp chuyên nghiệp gồm 30 đầu bếp quốc tế và 70 đầu bếp Việt Nam mang đến những đóng góp đặc sắc của văn hóa ẩm thực toàn cầu. Ảnh: VGP

Lễ hội có quy mô hơn 43.000m², quy tụ hơn 200 thương hiệu, giới thiệu hơn 2.000 món ăn đến từ nhiều nền ẩm thực. Đặc biệt, 100 đầu bếp chuyên nghiệp, gồm 30 đầu bếp quốc tế và 70 đầu bếp Việt Nam, tham gia chế biến, trình diễn và giao lưu với khách tham quan.

Điểm nhấn của lễ hội là hành trình khám phá ẩm thực quốc tế với nhiều món ăn được chế biến trực tiếp tại các quầy. Du khách có thể thưởng thức BBQ Texas, thịt nướng Brazil, asado Argentina, braai Nam Phi, bistecca kiểu Ý, porchetta hay các món hải sản nướng.

Không gian Lửa Á Châu giới thiệu những hương vị đặc trưng như yakitori Nhật Bản, BBQ Hàn Quốc, bò xiên mala Tứ Xuyên, gà tandoori Ấn Độ cùng các món đặc sản Việt Nam như gà đồi nướng mắc khén, lợn bản quay, cá pa pỉnh tộp.

Trong khi đó, khu Vị Hà Nội dành riêng để tôn vinh ẩm thực truyền thống Thủ đô với phở, bún chả, chả cá, bánh cuốn, cốm làng Vòng và cà phê trứng. Khách tham quan không chỉ thưởng thức mà còn có thể theo dõi nghệ nhân chế biến, tìm hiểu câu chuyện về nghề truyền thống và văn hóa ẩm thực Hà Nội.

Một hoạt động đáng chú ý là Giải vô địch BBQ quốc tế (Global BBQ Championship), nơi các đầu bếp chuyên nghiệp trình diễn kỹ thuật nướng, quay, hun khói đặc trưng của nhiều quốc gia.

Bên cạnh đó, 11 lớp masterclass ẩm thực tạo cơ hội để người tham dự học hỏi kỹ thuật chế biến, bí quyết nấu ăn từ các đầu bếp trong nước và quốc tế.

Lễ hội còn kết hợp đại nhạc hội quốc tế Firebeat Global Concert với các màn trình diễn âm thanh, ánh sáng, nghệ sĩ và DJ; cùng Không gian Văn hóa Năm châu, nơi giới thiệu nghệ thuật biểu diễn, phong tục và đời sống của nhiều quốc gia.

Du khách có thể tham quan, trải nghiệm lễ hội miễn phí. Lễ hội do Trung tâm Triển lãm Việt Nam tổ chức dưới sự chỉ đạo của UBND TP. Hà Nội và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội, hướng đến quảng bá văn hóa ẩm thực, thúc đẩy giao lưu quốc tế và phát triển công nghiệp văn hóa, du lịch Thủ đô.

Theo Ban Tổ chức, sự kiện dự kiến thu hút khoảng 150.000 lượt khách trong 3 ngày, đồng thời mở rộng cơ hội kết nối, quảng bá thương hiệu và hợp tác cho các doanh nghiệp ẩm thực, du lịch trong nước và quốc tế.

Không chỉ là điểm hẹn thưởng thức món ngon, Hanoi Firebeat World Festival còn mang đến trải nghiệm kết nối văn hóa thông qua hương vị, nghệ thuật và sáng tạo, góp phần đưa ẩm thực trở thành sản phẩm du lịch đặc sắc của Hà Nội.