Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Du lịch

Ẩm thực Hành trang lữ hành Tin tức

36 gian hàng tham gia không gian “Ẩm thực Gia Lai hội tụ”

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
MINH CHÂU MINH CHÂU
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Chiều 6-11, tại khu vực đường Anh hùng Núp (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch khai mạc không gian “Ẩm thực Gia Lai hội tụ” với 36 gian hàng.

Dự khai mạc có Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch, Trưởng Ban tổ chức Festival cồng chiêng - Tuần lễ Hoa dã quỳ - Núi lửa Chư Đang Ya; lãnh đạo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch một số tỉnh, thành phố cùng đông đảo người dân và du khách.

dscf2331.jpg
Khai mạc không gian "Ẩm thực Gia Lai hội tụ". Ảnh: Minh Châu

Không gian ẩm thực giới thiệu những món ăn đặc trưng của Gia Lai và nhiều vùng miền trong cả nước. Trong đó, Gia Lai có 13 gian hàng, mang đến thực đơn phong phú với các món ăn đặc trưng của núi rừng và biển cả như: cơm lam gà nướng, lá mì xào cà đắng, bánh ít, rượu Bàu Đá, cá ngừ đại dương sashimi, bún cá ngừ...

Bên cạnh đó, 18 gian hàng đến từ các tỉnh, thành phố giới thiệu nhiều đặc sản địa phương như: gỏi lá Kon Tum, bún mắm miền Tây, bún bò Huế, chả mực Hải Phòng, nem chua Thanh Hóa, chả cá và các loại hải sản chế biến ăn liền, gà hầm sâm, thịt nướng lá chuối, thịt bò-heo gác bếp…

36-gian-hang-tham-gia-khong-gian-am-thuc-gia-lai-hoi-tu.jpg
Các đầu bếp giới thiệu loại phở khô làm từ bột chuối với Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch. Ảnh: Minh Châu

Ngoài ra còn có 5 gian hàng trưng bày, giới thiệu các sản phẩm văn hóa đặc trưng cùng không gian thưởng thức ẩm thực cho thực khách.

Điểm nhấn của sự kiện là chương trình quảng diễn ẩm thực, quy tụ các đầu bếp, nghệ nhân là hội viên Hiệp hội Văn hóa Ẩm thực tỉnh Gia Lai, Hiệp hội Văn hóa Ẩm thực Việt Nam cùng các nhà hàng, khách sạn trong tỉnh.

dscf2319.jpg
Ban tổ chức ghi nhận sự đóng góp của các đầu bếp, nghệ nhân tại chương trình. Ảnh: Minh Châu

Tại chương trình, 5 món ăn đặc sắc gồm: bún sứa nước lèo, bò Krông Pa nướng bóp mật, bánh cuốn Tây Sơn, bánh xèo nhân cá ngừ và phở khô bột chuối được đầu bếp, nghệ nhân trực tiếp chế biến, giới thiệu đến công chúng. Mỗi món ăn không chỉ mang hương vị riêng mà còn gắn với nếp sống, tập quán và những câu chuyện văn hóa của vùng đất “đại ngàn chạm biển xanh”.

dscf2365.jpg
Các đầu bếp, nghệ nhân chế biến, giới thiệu đến công chúng món bò Krông Pa nướng bóp mật. Ảnh: Minh Châu

Không gian ẩm thực hội tụ góp phần tôn vinh sự đa dạng, nét đặc trưng của văn hóa ẩm thực Gia Lai và các vùng miền. Đây cũng là dịp tạo thêm sức hút cho chuỗi sự kiện Festival Cồng chiêng, góp phần kích cầu du lịch và thúc đẩy phát triển các sản phẩm, dịch vụ.

Không gian ẩm thực Gia Lai kéo dài trong 3 ngày (từ 6 đến 8-11)

Đánh giá bài viết

Có thể bạn quan tâm

Ngư dân Phú Quốc 'đổi đời' trước thềm APEC

Ngư dân Phú Quốc 'đổi đời' trước thềm APEC

Tin tức

Hai mươi năm trước, đảo còn thắp đèn bằng máy nổ và biển là con đường mưu sinh gần như duy nhất. Hôm nay, những người từng bám biển đang giữ an toàn cho du khách, dựng khách sạn phục vụ APEC 2027. Con em họ không còn phải rời đảo để đi tìm tương lai.

Bò kho Việt Nam xếp thứ 36 trong top món hầm ngon nhất thế giới

Bò kho Việt Nam xếp thứ 36 trong top món hầm ngon nhất thế giới

Ẩm thực

(GLO)- Bò kho của Việt Nam đứng thứ 36 trong danh sách 100 món hầm ngon nhất thế giới do cẩm nang ẩm thực TasteAtlas công bố ngày 15-10. Với nước dùng đậm đà, thịt bò mềm cùng hương thơm đặc trưng của sả và các loại gia vị, món ăn này tiếp tục góp mặt trong bảng xếp hạng ẩm thực quốc tế.

'Show diễn của những quán quân' tại Phú Quốc đón dàn sao mới

'Show diễn của những quán quân' tại Phú Quốc đón dàn sao mới

Tin tức

Các nhà vô địch Flyboard quốc tế, những tay lái Jetski hàng đầu cùng “Nữ hoàng Flyboard” người Nga hội tụ tại Phú Quốc, chuẩn bị cho Symphony of the Sea mùa 3. Dự kiến ra mắt ngày 10-11, phiên bản mới của “show diễn của những quán quân” nâng quy mô lên khoảng 30 nghệ sĩ biểu diễn mỗi đêm.

5 di sản UNESCO đẹp như tranh, Việt Nam có một đại diện

5 di sản UNESCO đẹp như tranh, Việt Nam có một đại diện

Tin tức

Từ ngôi làng cổ hàng trăm năm ở Hàn Quốc đến cố đô thanh bình của Thái Lan, nhiều di sản thế giới vẫn giữ được vẻ đẹp nguyên sơ, ít chịu sức ép từ du lịch đại chúng. Đáng chú ý, một di sản của Việt Nam cũng góp mặt trong danh sách gợi ý của Booking.com.

null